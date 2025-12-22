スポーツ全般、生活雑貨を中心に国内総合代理店を務める株式会社Cycle（代表：飯田 航、本社：東京都豊島区、以下Cycle）が代理店を務める英国発のボクシング・フィットネスブランド「RDX® SPORTS」は、2025年12月26日(金)～2026年1月9日(金)に10万円分の格闘技・フィットネス製品が抽選であたる、「RDX福袋キャンペーン2026」を開催します。公式ストア限定で約15万円相当の製品が入ったプレミアム福袋も12月26(金)より販売いたします。

「RDXアウトレット福袋キャンペーン2026」概要

2025年はオンライン売上が前年比30％増で過去最高水準を更新するなど、おかげさまで多くの方にRDX製品をお求めいただき、認知度が大きく広がった1年となりました。このような結果を踏まえ、感謝の気持ちを込めて本キャンペーンを初めて開催することとなりました。キャンペーンは、Instagramにて開催します。Cycleが運営する「RDX® SPORTS」の公式Instagramアカウントをフォローし、かつキャンペーン投稿を「いいね」するだけで参加できます。抽選で１名様にボクシング・MMA・フィットネスそれぞれのトレーニングに役立つRDXの人気アイテムを厳選したアウトレット福袋をプレゼントします。すでにアカウントをフォローしている方は「いいね」のタップのみで応募することができます。期間は2025年12月26日(金)～2026年1月9日(金)まで。当選者の発表は当社アカウントから、DMにてお知らせします。

■Instagramでの応募概要〇応募方法：１．当社Instagramアカウント（@rdx_japan)および(@rdx_japan_fitness)をフォローする２．当社Instagramアカウントのキャンペーン投稿に「いいね！」をタップする※リポスト、コメントをすれば当選確率が上がります。〇応募期間：2025年12月26日(金)～2026年1月9日(金)まで。〇応募資格：アカウントが公開設定の方（非公開の方は対象外となります）ダイレクトメッセージでやり取りができる方【賞品】RDX 新春アウトレット福袋（10万円相当）・ボクシング／MMA／フィットネス用品のセット・同封アイテムおよびサイズ＆カラーはランダム※その他、注意事項は各キャンペーン投稿をご確認ください。

公式ストア限定、福袋企画の概要

RDX製品がお得にお買い求めいただける各種福袋を12月26日(月)より販売いたします。公式サイト限定で約15万円相当のボクシング・フィットネス商品が入ったプレミアム福袋も数量限定で販売。価格は10万円(税込)となっており先着順で無くなり次第販売終了となります。その他にも9,980円(税込)で初心者にもおすすめの製品が入ったお得な福袋も用意しています。〇販売日2025年12月26日(金)～2026年1月11日(日) ※無くなり次第終了〇販売サイト・公式ショップ：https://rdxsports.jp/

UK.売上NO1「RDX® SPORTS」とは

「RDX® SPORTS」は、1999年に英国・マンチェスターで誕生した格闘技・フィットネスメーカーでこれまでに累計5,000万個以上を販売するグローバルメーカーです。ボクシングは、これまでもそうですが庶民には馴染みが薄く、プロが愛用する高価格なものが主流でした。現在でもプロ用のグローブは２、3万円から10数万円するものまで存在し、強い衝撃や擦れにより消耗しやすいものです。そこでメーカーは『もっとボクシングを身近なものにしたい』という想いのもと、世界特許を取得した独自の製造方法によりパキスタンに自社工場を構え、丈夫で高品質、低価格なボクシング製品の製造に成功しました。現在ではBoxing、MMA （格闘技）、フィットネスの分野で世界的に認知されるブランドまでと成長しています。「RDX® SPORTS JAPAN」としてはアマチュアスポーツ、学生スポーツを応援することをスローガンに掲げ、チャレンジとパフォーマンスに寄り添えるブランドを目指しています。

販売サイト

・公式サイト：https://rdxsportsjapan.info/・amazon公式ネットショップ：https://www.amazon.co.jp/rdx・楽天市場公式サイト：https://www.rakuten.ne.jp/gold/sportsimpact/rdx/・ヤフーショッピングサイト：https://store.shopping.yahoo.co.jp/sportsimpact/

Webマガジン

https://rdxsports.jp/

アマチュアスポーツ メディア「BRIDGE OF DREAMS」：https://sportsimpact.jp/bridge-of-dreams/プロスポーツ メディア「GLORY BEYOND DREAMS」：https://sportsimpact.jp/glory-beyond-dreams/

株式会社Cycleについて

企業名：株式会社Cycle（旧：A-Trade合同会社） 令和3年3月1日より株式化、社名変更所在地：東京都豊島区西池袋４－２８－１３ パークサイド西池１０２設立： 平成29年3月1日代表： 飯田 航資本金：5,000,000円事業内容：海外スポーツ・健康・アート・環境関連用品の日本国内販売、日本国内における各種マーケティングの提案、および実施、各種スポーツ関連イベント開催、海外EC関連事業 など

https://cyclelife.co.jp/