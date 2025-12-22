京阪ホールディングス株式会社(本社：大阪市中央区、社長：平川 良浩)は、“まちを元気にする”共創プロジェクト「わたしも、おけいはん」プロジェクトを12月22日(月)より開始します。本プロジェクトでは、沿線の日々の暮らしの中で、さまざまな形でまちを元気にする活動を展開する方々を「おけいはん」としてクローズアップしていきます。今後、“まちを元気にする”をキーワードに、たくさんの「おけいはん」を応援し、一人でも多くの方に「わたしも、おけいはん」と共感していただけるようプロジェクトを進めていきます。新おけいはんには地元に深い愛着を持つ枚方市出身の俳優 仁村 紗和(にむら さわ)さんを起用。仁村さんには本プロジェクトでのさまざまな「おけいはん」との共創活動に加え、京阪グループのイメージキャラクターとして京阪沿線や京阪グループの魅力発信を担っていただきます。詳細は下記のとおりです。

■「わたしも、おけいはん」プロジェクトの概要2000年12月の開始以来25年間にわたり、沿線の方々を中心に親しまれてきた「おけいはんキャンペーン」。このたび “まちを元気にする”共創プロジェクト「わたしも、おけいはん」プロジェクトとして生まれ変わります。本プロジェクトでは「わたしも、おけいはん」を合言葉に、・新おけいはんとしての仁村 紗和さん・沿線に息づく歴史・伝統・文化等を継承し、発展させている方々・そして、何よりもまちで活き活きと暮らし、働く方々を「おけいはん」としてクローズアップしていきます。今後はさまざまな「おけいはん」との共創を通じて地元への誇りや愛着を醸成し、たくさんの「おけいはん」を応援していきます。なお、本格的なプロジェクトの展開は2026年春からを予定しています。【告知開始日】2025年12月22日(月)より【告知媒体】京阪電車 各駅・車内ポスター、デジタルサイネージなど【WEBサイト】京阪電車公式WEBサイト内：https://www.keihan.co.jp/okeihan/※2025年12月22日(月)より公開■新おけいはんには俳優の仁村 紗和さんを起用新おけいはんには、枚方市出身で地元に深い愛着を持つ俳優の仁村 紗和さんを起用。仁村さんご自身も、今回のプロジェクトのテーマである“まちを元気にする”というキーワードに共鳴し、今後は“まちを元気にする”一人の「おけいはん」として活動していきます。 また、京阪グループのイメージキャラクターとして、四季折々の京阪沿線の魅力をお伝えいただきます。その皮切りとして、12月26日(金)より「おけいはん初詣編（八坂神社）」ポスターを展開します。

【仁村 紗和さんインタビュー動画】京阪沿線に深い愛着を持つ仁村 紗和さんの地元・枚方での思い出やまちへの想い、新おけいはんとしての意気込みを語っていただきました。ぜひご覧ください。https://youtu.be/Gwi7Ltr1_iI

仁村 紗和1994年10月13日生まれ、大阪府枚方市出身。2015年に俳優デビュー。朝ドラ「おちょやん」、大河ドラマ「青天を衝け」などへの出演を経て22年に夜ドラ「あなたのブツが、ここに」の主演に抜擢され注目を集めた。近年では「美しい彼」「わたしのお嫁くん」「真夏のシンデレラ」「ブルーモーメント」「あなたを奪ったその日から」など話題作への出演が続き、主演したドラマ「SHUT UP」でアジアコンテンツアワード&グローバルOTTアワード2024で最優秀新人賞を受賞。来年1月10日放送開始のドラマW「シリウスの反証」でヒロインを演じ、同じく1月放送開始のNTV「パンダより恋が苦手な私たち」でもレギュラー出演が決定している。

https://newscast.jp/attachments/qta1gpjGni0CfQRjatlN.pdf