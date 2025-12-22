株式会社永岡書店より2026年1月10日（金）に発売される新刊『キャベツのドンさんのおいしくて太れないキャベツレシピ』において、ののじ株式会社（本社：横浜市／代表取締役：髙部夢宙）「キャベピィMAX」が限定デザイン版として特別付録に採用されました。本企画は、SNS総フォロワー数110万人超のキャベツ料理家・キャベツのドンさんと永岡書店とのコラボレーション企画としてスタートしたものです。ドンさんの料理制作において、当社のキャベピィMAXを日頃よりご愛用いただいていたことをきっかけに、書籍付録として“ドンさん別注カラー”の採用をご検討くださり、今回のコラボレーションが実現いたしました。キャベツを麺・米・パンに置き換えることで糖質を大幅にカットしながらも満足感のある料理を実現する“キャベツ置き換え”を軸に、人気レシピから書籍初公開レシピまで25品を収録しています。

キャベツでここまでできる！“太れないレシピ”の決定版が誕生

株式会社永岡書店より発行される書籍は、キャベツ料理の新境地を拓くドンさんがSNSで発表してきた人気レシピに加え、書籍先行公開となる新作レシピを含む全25品を収録。キャベツを麺・米・パンの代わりに使うことで、最大90％の糖質カットを実現できる“キャベツパワー”を活かした、おいしくて太れないヘルシーメニューが多数ラインナップされています。加えて、ののじのヒット商品であるキャベツ専用ピーラー「キャベピィMAX」が、ドンさんのオリジナルカラー「キャベジグリーン」とヒゲロゴマークをあしらった“本書限定デザイン”で付属する特別仕様です。累計生産数180万本を突破したキャベピィMAXの新たな魅力を、ぜひ書籍とともにお楽しみください。

限定デザインの「キャベピィMAX」が付属

キャベツ料理をさらに楽しくする「キャベピィMAX」が本書だけの特別カラー×ドンさんのヒゲロゴで登場。ドンさん監修の“キャベジグリーン”×ヒゲロゴはここでしか手に入りません。

書籍の特長：キャベツで「おいしくて太れない」を実現

●パスタ→キャベツ麺で約90％糖質カット●ご飯→キャベツ米で87％カット●食パン→キャベツパンで83％カットキャベツの置き換えで、満足感を保ちながらヘルシーに楽しめるレシピを収録。

SNSで大人気のレシピから書籍初公開まで全25品

パン、サンド、パスタ、ピザ、グラタン、ドリア…キャベツ1つでここまでできる驚きを詰め込みました。

書誌情報

書名：オリジナルピーラー「キャベピィMAX」付きレシピブック『キャベツのドンさんのおいしくて太れないキャベツレシピ』刊行予定日：2026年1月10日価格：2,300円＋税仕様：レシピ冊子（32ページ・オールカラー）＋キャベピィMAX限定版ISBN：978-4-522-44421-4発行元：株式会社永岡書店協力：ののじ株式会社販売：全国書店、ネット書店 ほか

著者プロフィール

キャベツのドンさん

キャベツを主役にした独創的なレシピと、おいしさとユーモアを掛け合わせた動画投稿で人気を集めている“キャベツ料理家”です。SNS総フォロワー数は2025年11月時点で110万人以上となり、国内外から注目を集めています。日常の食材をキャベツに置き換える独自のアプローチを発信し、「ヘルシーなのに満足感がある」「思わず笑ってしまうビジュアルがクセになる」と多くのユーザーから支持されています。自身が愛用しているキャベツ専用ピーラー「キャベピィMAX」を使い、キャベツを薄く削り、形を変え、まったく別の料理のように見せる技術は大きな反響を呼んでいます。特に、キャベツパン・キャベツ麺・キャベツ米など、糖質を抑えながら食べ応えを残した“太れないシリーズ”は、健康志向の高いユーザーを中心に人気を集めています。