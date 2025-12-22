【開催内容】吉日カレンダー2026年1月版【利用料金】完全無料【会員登録】不要【公開日時】2025年12月21日～2026年1月31日終了予定【開催場所】特設ページ（https://zired.net/lucky-day-2026_01/）【参加方法】特設ページ内からカレンダーをダウンロード2025年12月21日、占い専門メディアのzired（URL：https://zired.net 運営会社：株式会社リーチゼム）は、『吉日カレンダー2026年1月版』をリリースしました。利用者は、縁起のいい吉日入りのカレンダーをダウンロードすることができ、行動をするために最適な日取りを一覧で確認することができます。一粒万倍日などの開運日に加え、六曜も記入されており、吉日を複合多角的に判断をするように作られています。なおこのカレンダーコンテンツは、パソコンやスマートフォン、タブレット端末などからも閲覧ダウンロード保存が可能で、誰でも一切の登録不要、利用料金完全無料で行うことができます。

1月5日（月）は一粒万倍日・大明日・天恩日が重なるスーパーラッキーday

https://zired.net/lucky-day-2026_01/

お金のラッキーデイ・一粒万倍日に、縁起の良いことなら何をしてもOKの大明日と天恩日が重なります。年明けの寒い時期ではありますが、運を呼び込む行動や、運を味方につけたい行動を取りたい日。大きなところでは、挙式や入籍、引っ越し、不動産の契約や開業に向く日です。身近なところでは、勉強やダイエット、運動を始める日にするのもおすすめ。また、新年初の貯金をしに銀行に出掛けるのもアリです。財布や宝くじの購入、ブランド品等の大きな買い物にもツキがあります。前々から憧れていたものがあれば、思い切って買うのも手。現金一括で買うとお金が循環しやすくなります。さらに運を最大限に生かしたいならば、午後に動くと良いでしょう。

大明日：ライフイベントに適する日。建築や引越し、結婚式、旅行に向く。母倉日：縁起の良い、特に入籍や挙式に向く日。引越しにも向いている日。一粒万倍日：開業や宝くじ購入等、お金にまつわることに吉。結婚にも向いた日。天恩日：祝い事全般に向いている日。結婚にも引越しにも買い物にも良い。天赦日：年に数回のラッキーデー。何かを始めること、買うことに適する。巳の日：12日に1回やってくる金運アップの日。お金にまつわる行動は吉。己巳の日：巳の日の中でも特に金運アップが見込める日。60日に1度来る。寅の日：人や使ったお金が無事に帰ってくるといわれる。金運アップの日。鬼宿日：結婚・恋にまつわること以外は、何でもスムーズに運びやすい吉日。月徳日：基本的に万事に向く吉日。月の幸運を守護する神がいる日とされる。

占いの情報を専門的に扱うWebメディアです。2016年11月より運営を続け、現在は手相や四柱推命、西洋占星術、タロット占いなど様々な占術情報のほか、全国の当たる占い師や電話占いなどのオンラインサービスの紹介を実施。月間閲覧数は300万PVを超えます。

使い方はとても簡単。確認したい日取りをカレンダーでチェックするだけです。カレンダーを印刷してお部屋に貼っても、デジタルでスマホへの画像保存や待受画像にしてもOKです。

弁財天様の使いとされる巳、蛇の日。神社やお寺で金運アップをお願いしたい日です。できれば銭洗いも行いましょう。洗ったお金は種銭として、財布や貯金箱に入れておくのがおすすめです。また、弁財天様は技芸を司ります。仕事や趣味、ライフワークのスキルアップをお願いするのも手。お願いするだけでなく、新しい参考書を読み始める等、行動すると運を味方にできます。母倉日や天恩日も重なるため、新しいことや続けたいことを始めるには、最適の1日です。旅行にもツキのある日なので、小旅行をするのもおすすめ。出先でお守りを頂いたり、仕事や趣味のヒントを得ると、ステップアップにつながるでしょう。この日は何時に動いてもかまいません。

「ラッキーの種を撒く日」と考えましょう。大きな行動でなくてOK。小さくても、後々大きな幸運が帰ってくるような行動をすれば、ツキのある日です。たとえば、貯金箱に5円だけでも入れる。資格取得のテキストを1ページだけと決めて読む。誰かのお手伝いを5分だけする。こんな小さな行動が、後々良い形で戻りやすいのが一粒万倍日だからです。月徳日もみ方をし、習慣化もしやすくなります。もちろん、宝くじや財布の購入にもぴったりの日。その他少し値の張るものも、自分の成長につながると思えば、購入すると良いでしょう。大きなところでは、結婚式や入籍にも向く日。できれば、午前中に式や手続きを始めると、さらなるツキを呼び込みます。

Webコンサルティング事業、Webメディア事業を行う埼玉県さいたま市のインターネットサービスプロバイダ。自社のWebメディア事業で検証済みのノウハウを駆使したコンサルティングを顧客に提供しています。運営メディアは、生活情報・資格・恋愛・占い・カウンセリングなど。企業サイトURL：https://reach-them.co.jp/