株式会社ベリタス(本社：東京都港区芝2-29-14、代表取締役：山崎 新)は、シンガポールのスキンケアブランド「RE:ERTH(リ・アース)」( https://reerth.com/ )のサプリメント「PHYTOBRIGHT-MD(ファイトブライトエムディ)」を日本国内において医療機関専売品として展開開始いたします。





本製品は、美容皮膚科・皮膚科・美容外科・形成外科・歯科医院におけるインナーケア提案を目的とし、希少成分に着目した設計と、医療機関向けのサポート体制を備えたサプリメントです。





PHYTOBRIGHT-MD(商品画像)





■製品概要

製品名 ：PHYTOBRIGHT-MD(ファイトブライトエムディ)

内容量 ：60カプセル(約30日分)

販売価格：16,200円(税込)

分類 ：栄養補助食品

販売形態：医療機関専売(医療機関及びクリニック運営オンラインサイト)

製造 ：日本国内(GMP準拠工場)









■製品の特長

PHYTOBRIGHT-MDは、ゴールデントマト由来の無色カロテノイド(フィトエン・フィトフルエン)を7～10mg/2粒配合したサプリメントです。飲みやすいソフトカプセルを採用しています。

(当社従来品と比較し、配合量を高めた設計(約3倍※))

※当社従来品との比較に基づく

※本製品に使用しているゴールデントマト由来の原料は、EFSA(欧州食品安全機関)による最新のNovel Food 評価において、安全性が確認された原料です。





RE:ERTH(リ・アース)





■配合成分

無色カロテノイド(フィトエン・フィトフルエン)は、植物が持つ希少成分で、そのユニークな特性から健康・美容分野で研究が進む素材です。さらに桜の花エキス、春ウコン由来エキス、L-シスチンを組み合わせ、毎日の透明感と輝きをサポートする設計となっております。









■ブランド背景

RE:ERTH( https://reerth.com/ )は、シンガポールを拠点とするスキンケアブランドで、複数の雑誌でアワードを受賞しています。厳選された植物由来原料と最新の科学を融合した商品設計を特徴とし、高感度で美容意識の高い女性たちから支持を集めています。





輝く毎日をサポート





■当社の取り組み

当社は、2007年よりPRP(多血小板血漿)作製キットを医療機関にご紹介してまいりました。「その人が持つ本来の美しさを生かす」という考え方は、RE:ERTHのブランドコンセプトと極めて親和性が高いと考えております。









■品質管理体制

本製品は、日本国内のGMP準拠工場で製造されています。

医療機関様に安心してお取り扱いいただける品質管理体制を整えています。









■医療機関向けサポート

導入を検討される医療機関様向けに、以下の支援をご提供しています。





・医療従事者向け研修資料

・無料サンプル提供

・説明会・勉強会の実施(オンライン／対面)









■導入メリット

・送料無料

・発注数量の縛りなし

・少量から導入可能な体制









■会社概要

会社名 ： 株式会社ベリタス

所在地 ： 東京都港区芝2-29-14 一星芝公園ビルティング4階

代表者 ： 代表取締役 山崎 新

設立 ： 1992年(平成4年)7月10日

事業内容： 医療機器製造販売、化粧品・健康食品の製造販売

URL ： https://veritasnet.jp/