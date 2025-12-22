株式会社Global Style Japanが展開するヘアケアブランド「LUFT(ルフト)」は、新シリーズ「ハイドロセラミドシャンプー／トリートメント」を2025年12月22日より、公式オンラインストア、楽天市場および各ECモールにて発売いたします。

みずみずしくさらりと潤う新シャンプー









【特徴】





・「高保湿」ではない、新発想のヘアケア(シャンプー／トリートメント)

うるおいを重ねる発想から離れ、水分の“与え方”そのものを見直したLUFTの新提案。

・発酵ケア×セラミドで水分感を設計

髪内部に水分を受け止める土台を整え、行き渡ったうるおいを逃さずキープする独自処方。

・軽やかさとうるおいを両立した仕上がり

根元はふんわり、毛先はしっとり。時間が経っても快適さが続く設計。













【これは「高保湿シャンプー」ではありません】

本製品が目指したのは、

「うるおいを重ねるケア」でも

「しっとりさせるだけの高保湿」でもありません。

LUFTが提案するのは、水分感そのものを設計するという新発想。

髪全体に水分を行き渡らせ、必要なうるおいを逃さない状態をつくるための、新しいヘアケア設計です。









【開発背景、高保湿ケアの“違和感”】

高保湿ケアが一般化する一方で、次のような声も増えています。

・しっとりするほど重くなる

・根元はペタつき、毛先は乾く

・時間が経つと快適さが続かない





LUFTはその原因を、

水分の“量”ではなく、“与え方”にあるのではないかと着目しました。





髪の保湿、水分の与え方に着目









【ハイドロセラミド設計とは】

LUFTが採用したのは、水分感そのものを設計するというアプローチ。

髪の内側に水分を受け止める準備を整え、その後、行き渡ったうるおいをやさしく守る。

この考え方から生まれたのが、LUFT独自の「ハイドロセラミド設計」です。









LUFT独自の「ハイドロセラミド設計」









【発酵ケアとセラミド保湿を組み合わせた処方設計】

本シリーズは、2つの役割を組み合わせた処方設計です。





■発酵ケア(コメ発酵液※)

髪の内側にうるおいを与え、

水分を受け止めやすい状態へ整えます。

水分を引き込む“土台”をつくるケアです。





■セラミド保湿

髪表面をやさしく包み込み、

行き渡った水分を逃さずキープ。

水分が蒸発しにくい状態へ整えます。

この2つを組み合わせることで、





みずみずしさと軽やかさの両立を実現しました。

※保湿成分





2つの処方設計









【仕上がり・使用感】

乾燥による広がりを抑えながら、重さやベタつきを感じにくい仕上がり。

指通りはなめらかで、毎日のスタイリングも心地よく行えます。

香りは、心ほぐれるクリアリネンの香り。

洗いたてのリネンのような清潔感とやさしさを併せ持つ、LUFTらしい香調です。





心ほぐれるクリアリネンの香り









【商品概要】

商品名 ：LUFT ケア＆デザイン

ハイドロセラミドシャンプー LZ

トリートメント LZ

容量 ：各450mL

特徴 ：・発酵ケア×セラミド保湿による水分設計

・みずみずしく、さらりとした仕上がり

・心ほぐれるクリアリネンの香り

発売日 ：2025年12月22日





販売チャネル：

公式オンラインストア： https://luft-hr.com/products/luft-st-lz

楽天市場 ： https://item.rakuten.co.jp/g-one/luft-st-lz-01/

Amazon ： https://www.amazon.co.jp/dp/B0G58F8BTH?th=1

Qoo10 ： https://www.qoo10.jp/g/1186060947









■ヘアケアブランド【LUFT】について

2017年にスタイリングワックスのリリースを皮切りに、ヘアケアブランドとして拡大。

シャンプー・トリートメント製品のシリーズ累計販売本数140万本※の処方設計の知見を活かし、新商品でハイドロセラミド設計の新シリーズが登場しました。

うるおいは、与えるだけでも、重ねるだけでもない。行き渡らせて、逃さない。





LUFTはこれからも、その人らしい“素髪”を大切にするケアを提案していきます。

※自社調べ