長野県松本市にて、100年以上の歴史を持つ旧映画館を活用した文化施設「上土(あげつち)シネマミュージアム」は、このたび公式SNSアカウントを新たに開設。その運営代行を株式会社ラージヒルに委託し、本格的に公式情報発信を始めることになりましたので、お知らせいたします。



■レトロ映画文化を後世につなぐために

上土シネマミュージアムは、かつて地域に親しまれながらも閉館した映画館を、地元有志の保存活動を経て博物館として再生した「レトロ体験型ミュージアム」です。館内では、映画文化の歴史や当時の空気感を五感で体験できる展示を通じて、世代を超えた記憶と物語を未来へとつないでいます。


当館が提供を目指す世界観


■公式SNS(X・インスタグラム)の運営開始

今回開設した公式SNSでは、

・ミュージアムの日常風景や舞台裏

・展示やイベントの最新情報

・映画館建築や映画文化にまつわるエピソード

・松本城下町・上土エリアの魅力

などを発信し、より多くの方に上土シネマミュージアムの世界観を身近に感じていただくことを目指します。


ぜひフォローいただき、最新情報をご覧ください。



■上土(あげつち)シネマミュージアム 公式SNSアカウント

X(旧：Twitter)

https://x.com/a_cinema_museum

Instagram

https://www.instagram.com/agetsuchi_cinema_museum/



■施設概要

施設名　　　　　： 上土(あげつち)シネマミュージアム

所在地　　　　　： 〒390-0874　長野県松本市大手4丁目10-12

アクセス　　　　： 松本市観光情報センターより約300m (徒歩4分)

　　　　　　　　　 ナワテ通り東端 旧市庁舎跡より約250m (徒歩3分)

営業時間　　　　： 平日10：00-17：00

公式ホームページ： https://retro-agetsuchi.com/



■株式会社ラージヒルについて

会社名(商号)　： 株式会社ラージヒル(英語表記：Largehill Inc.)

本社所在地　　： 〒160-0004

　　　　　　　　 東京都新宿区四谷4-3-20 四谷四丁目ビル5F

設立　　　　　： 2008年4月1日

代表取締役社長： 百瀬 寿祐

事業内容　　　： 1.無線認証技術を使った販売支援事業

　　　　　　　　 2.インターネット広告事業

　　　　　　　　 3.広告代理店事業

　　　　　　　　 4.システム開発・運用の受託事業

　　　　　　　　 5.上記に関するコンサルティング事業、研修事業

主なサービス　： 法人向けマーケティングソリューションの提供

　　　　　　　　 住宅展示場レポートソリューション

　　　　　　　　 接客改善ソリューション

　　　　　　　　 タブレット型接客電子支援サービス

　　　　　　　　 ASPソリューションの自社提供および受託開発

　　　　　　　　 住まいサポートネット

　　　　　　　　 会議クラウド「リモ・アーボ」

　　　　　　　　 なぞときパズルラリー

　　　　　　　　 ライフネクストアプリ(受託開発)

　　　　　　　　 ニコリ社パズルASP(受託開発)

URL　　　　　 ： https://largehill.co.jp


株式会社ラージヒルは、これらの取り組みを通じて、地方の商店街活性化における様々な課題の解決策を考案・実施・検証し、得られた知見を全国に展開することを今後も目指してまいります。