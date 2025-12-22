長野県松本市にて、100年以上の歴史を持つ旧映画館を活用した文化施設「上土(あげつち)シネマミュージアム」は、このたび公式SNSアカウントを新たに開設。その運営代行を株式会社ラージヒルに委託し、本格的に公式情報発信を始めることになりましたので、お知らせいたします。









■レトロ映画文化を後世につなぐために

上土シネマミュージアムは、かつて地域に親しまれながらも閉館した映画館を、地元有志の保存活動を経て博物館として再生した「レトロ体験型ミュージアム」です。館内では、映画文化の歴史や当時の空気感を五感で体験できる展示を通じて、世代を超えた記憶と物語を未来へとつないでいます。





当館が提供を目指す世界観





■公式SNS(X・インスタグラム)の運営開始

今回開設した公式SNSでは、

・ミュージアムの日常風景や舞台裏

・展示やイベントの最新情報

・映画館建築や映画文化にまつわるエピソード

・松本城下町・上土エリアの魅力

などを発信し、より多くの方に上土シネマミュージアムの世界観を身近に感じていただくことを目指します。





ぜひフォローいただき、最新情報をご覧ください。









■上土(あげつち)シネマミュージアム 公式SNSアカウント

X(旧：Twitter)

https://x.com/a_cinema_museum

Instagram

https://www.instagram.com/agetsuchi_cinema_museum/









■施設概要

施設名 ： 上土(あげつち)シネマミュージアム

所在地 ： 〒390-0874 長野県松本市大手4丁目10-12

アクセス ： 松本市観光情報センターより約300m (徒歩4分)

ナワテ通り東端 旧市庁舎跡より約250m (徒歩3分)

営業時間 ： 平日10：00-17：00

公式ホームページ： https://retro-agetsuchi.com/









■株式会社ラージヒルについて

会社名(商号) ： 株式会社ラージヒル(英語表記：Largehill Inc.)

本社所在地 ： 〒160-0004

東京都新宿区四谷4-3-20 四谷四丁目ビル5F

設立 ： 2008年4月1日

代表取締役社長： 百瀬 寿祐

事業内容 ： 1.無線認証技術を使った販売支援事業

2.インターネット広告事業

3.広告代理店事業

4.システム開発・運用の受託事業

5.上記に関するコンサルティング事業、研修事業

主なサービス ： 法人向けマーケティングソリューションの提供

住宅展示場レポートソリューション

接客改善ソリューション

タブレット型接客電子支援サービス

ASPソリューションの自社提供および受託開発

住まいサポートネット

会議クラウド「リモ・アーボ」

なぞときパズルラリー

ライフネクストアプリ(受託開発)

ニコリ社パズルASP(受託開発)

URL ： https://largehill.co.jp





株式会社ラージヒルは、これらの取り組みを通じて、地方の商店街活性化における様々な課題の解決策を考案・実施・検証し、得られた知見を全国に展開することを今後も目指してまいります。