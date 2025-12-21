『スペシャルコラボでときめくときを。TBSラジオ大感謝祭 2025』爆笑問題の出演が決定！

株式会社ＴＢＳラジオ

12月25日（木）に放送する特別番組『スペシャルコラボでときめくときを。TBSラジオ大感謝祭 2025』（8:30-16:50）に、爆笑問題のゲスト出演が決定しました。

爆笑問題が登場するのは、9時過ぎからのゲストコーナー。パーソナリティを務める向井慧（パンサー）、日比麻音子（TBSアナウンサー）、この時間のパートナー・本仮屋ユイカの3人と、どんなトークを展開するのか！？また、パーソナリティを担当する『火曜JUNK爆笑問題カーボーイ』、『爆笑問題の日曜サンデー』に関するクイズも出題します！お楽しみに！

『TBSラジオ大感謝祭2025』

TBSラジオの開局記念日にあたる12月25日（木）、午前8時30分から午後4時50分までの8時間20分にわたって特別番組「TBSラジオ大感謝祭2025」を生放送します。

今年のテーマは『ボーダレス』。ニュース、カルチャー、バラエティ。あらゆる番組の壁を打ち破り、さらには地上波・Podcastの枠をも超えて、TBSラジオのオールスターがこの日のために集結。ここでしか聴けないスペシャルコラボは、予測不能な化学反応を生み出し、あなたの耳をくぎ付けにします。

ボーダレスの渦は、リスナーとスポンサーをも巻き込みます。メインの企画はリスナー・スポンサー参加型TBSラジオクイズです。ゲストやリポーター、そしてリスナー、スポンサー・・・誰もがプレゼンターとなってパーソナリティ達にクイズを出題。その正解数によって、プレゼントが豪華になる可能性が…。日頃支えて下さる皆さんへの1年間の感謝を込めて、パーソナリティが一肌脱ぎます！

クイズを通して、みんなが一体となって番組を創り上げる、まさにお祭りのような体験を提供します。

『TBSラジオ大感謝祭2025』。クリスマスに8時間20分の”ときめくとき”を！ぜひご期待ください。

◆パーソナリティ

パンサー・向井慧（『パンサー向井の#ふらっと』より）

日比麻音子アナウンサー（『アフター６ジャンクション２』より）

◆パートナー

8:30～11:00 本仮屋ユイカ（『ONE-J』より）

11:00～14:00 ジェーン・スー（『ジェーン・スー 生活は踊る』より）

14:00～16:50 ヤーレンズ・出井隼之介、楢原真樹（『ヤーレンズの#ふらっと』より）

◆中継リポーター

ライス・関町知弘

◆ゲスト

爆笑問題／横澤夏子／石山蓮華／土屋礼央／荻上チキ／ライムスター宇多丸／永野 and more…

募集するメッセージテーマは「TBSラジオ2択クイズ」。

TBSラジオの番組を聴いていて面白い！と思った出来事やハプニングといったエピソードから、パーソナリティのプチ情報など、TBSラジオにまつわるクイズを2択で作って送って下さい。TBSラジオに関することならなんでもOKです！採用された方には、この日だけのプレゼントもご用意しています。

メールの宛先は tbsradio@tbs.co.jp

（投稿内容の趣旨は変えずに、構成を加えることがあります。）

※内容は一部、変更になることがあります。ご了承下さい。

◆公式ハッシュタグ

#大感謝祭954