2025年12月21日（日本時間）にQPS-SAR15号機「スクナミ-I」が打ち上げられ、初交信に成功しました

株式会社QPS研究所初交信時の管制室の様子

2025年12月21日（土）15時36分（日本時間）にニュージーランド・マヒア半島の発射場Launch Complex 1から打ち上げられたロケット・ラボ社のロケットElectron（ミッションネーム：“The Wisdom God Guides / 智慧の神が導く”）によって、小型SAR(※1)衛星QPS-SAR15号機「スクナミ-I」は打上げから約50分後に衛星分離に成功しました。そして今回は分離からわずか6分後に、「スクナミ-I」との初交信が無事に成功いたしましたのでお知らせいたします。衛星の各機器が正常に作動しており、衛星の健康状態が良いことを確認できました。この後も引き続き調整を行い、アンテナの展開、そして初画像の取得を目指してまいります。

"The Wisdom God Guides / 智慧の神が導く" ミッションのElectronロケット (c)Rocket Lab

QPS研究所 代表取締役社長 CEO 大西 俊輔 コメント

「2025年の締めくくりとして、15号機『スクナミ-I』が予定どおり軌道投入・初交信に成功したことに深い安堵と喜びを感じています。そして今年は、QPS-SARとして過去最多となる6機の打上げを成功させました。これは、開発・製造・調整のあらゆる局面で力を尽くしたエンジニアチームの技術力と情熱の結晶であり、心から誇りに思います。 私たちは2026年以降もさらに大きな挑戦に臨みます。コンステレーション(※2)の拡充、そしてより高い価値の創出へ向けて、一歩一歩、確かな前進を積み重ねながら九州から新しい未来を創るために尽力いたします。」

【ロケット・ラボ CEO Peter Beck氏 打上げ成功についてのコメント】

「QPS研究所のコンステレーション構築における今回のミッション成功、おめでとうございます。また、Rocket Labチームが今年もElectronで過去最高の打ち上げ回数を更新したことも、高く評価できると思います。Electronは、高頻度・高信頼性の打上げを当たり前のように実現し続けており、アメリカの小型軌道投入ロケットの中で、年々他を大きく引き離しています。2026年はさらに、Electronのグローバルな展開を加速させます。複数の衛星コンステレーション向け連続打上げ、日本および欧州の政府・宇宙機関向け専用ミッション、超音速技術や国家安全保障に関わる防衛用途の亜軌道・軌道打上げなど、多岐にわたるミッションを予定しております。本年樹立した年間打上げ記録の更新と、今後予定されているミッションの幅広さこそが、Electronが世界の宇宙産業に与え続けているインパクトの証です。2026年も変わらず確実な遂行を通じてさらなる成果を積み重ねてまいります。」

(※1) SAR （合成開口レーダー）：電波を使用して地表の画像を得るレーダー。雲や噴煙を透過し、昼夜を問わず観測することができる点が特長です。

(※2）複数の人工衛星によって、高頻度な地球観測を可能とするシステム。（コンステレーションは「星座」の意。）

＜Rocket Lab社について＞

2006年に設立されたRocket Lab社は、カリフォルニア州ロングビーチに本社を置くロケット開発会社です。2018年1月の最初の打上げから、Electronは米国で年間2番目に打上げ回数が多いロケットとなり、これまでに民間及び公的機関の200機以上の衛星を軌道投入しています。現在はニュージーランドに2つ、バージニア州に1つの合計3つの発射台を所持しています。今回の「The Wisdom God Guides」ミッションは、Rocket Lab社の今年では21回目、通算で79回目の打上げとなります。

＜「QPS-SARプロジェクト」について＞

小型SAR衛星「QPS-SAR」

QPS研究所は収納性が高く、軽量でありながら大型の展開式アンテナ（特許取得）を開発。そのアンテナによって強い電波を出すことが可能になり、従来のSAR衛星の20分の1の質量、100分の1のコストとなる高精細小型SAR衛星「QPS-SAR」の開発に成功しました。QPS-SARは民間SAR衛星で世界トップレベルの46cm分解能の画像取得が可能です。2028年5月末までに24機、そして最終的には36機の衛星コンステレーションで平均10分毎という準リアルタイム観測データ提供サービスを目指しています。

＜株式会社QPS研究所について＞

衛星開発の風景

QPS研究所は2005年に福岡で創業された宇宙開発企業です。名前のQPSとは「Q-shu Pioneers of Space」の頭文字を取っており、九州宇宙産業の開拓者となること、更には九州の地より日本ならびに世界の宇宙産業の発展に貢献するとの思いが込められています。その名の通り、九州大学での小型人工衛星開発の技術をベースに、国内外で衛星開発やスペースデブリへの取り組みに携わってきたパイオニア的存在である名誉教授陣と若手技術者・実業家が一緒になって、宇宙技術開発を行っています。また、QPS研究所の事業は、創業者たちが宇宙技術を伝承し育成してきた北部九州を中心とする全国25社以上のパートナー企業に力強く支えられています。

2024年に撮影されたQPS研究所の集合写真

<株式会社QPS研究所>

社名 ：株式会社QPS研究所

本社住所：福岡市中央区天神1-15-35 レンゴー福岡天神ビル6階

代表者 ：代表取締役社長 CEO 大西俊輔

創業 ：2005年6月

URL ：https://i-qps.net/

事業内容：人工衛星、人工衛星搭載機器、精密機器、電子機器並びにソフトウエアの研究開発、設計、製造、販売