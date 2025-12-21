岩田剛典 初のアジアツアー「SPACE COWBOY」をU-NEXTにて独占ライブ配信決定！2024年の武道館ライブ「ARTLESS」＆密着ドキュメンタリーも独占配信中

株式会社 U-NEXT

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、本日12月21日（日）に東京・有明アリーナにて開催された「Takanori Iwata ASIA TOUR 2025-2026"SPACE COWBOY"」の模様を2026年3月6日（金）に独占ライブ配信いたします。本公演は、月額会員の方なら追加料金なくお楽しみいただけます。

アーティスト・俳優として多彩な活躍を続け、ソロアーティスト「GAN」としてもグローバルチャートを席巻している岩田剛典。12月18日にデビューメンバーが決定したばかりのヒップホップグループ「H//PE Princess（ハイププリンセス）」を生んだ日韓合同サバイバルオーディション番組『Unpretty Rapstar : HIP POP Princess』での、プロデューサーとしての手腕にも大きな注目を集めています。

11月からはソロ初となるアジアツアー「SPACE COWBOY」をスタート。「宇宙」をコンセプトにした壮大な演出と、圧巻のステージパフォーマンスで各地を賑わせています。この度U-NEXTでは、本ツアーより、本日の東京・有明アリーナ公演の模様を来年3月6日（金）に独占ライブ配信することが決定いたしました。ライブ配信終了後は見逃し配信を予定しています。唯一無二のダンス＆ボーカルで魅せる岩田剛典のライブパフォーマンスを、ぜひU-NEXTならではの高音質・高画質な映像でお楽しみください。

また、U-NEXTでは2024年に開催された「LIVE TOUR 2024 "ARTLESS" FINAL in 武道館」のライブ映像と、その舞台裏に迫るドキュメンタリー「LIVE TOUR 2024 "ARTLESS” DOCUMENTARY」の独占配信をはじめ、岩田剛典のMV、出演映画、ドラマを多数配信中です。さらに、岩田剛典がプロデューサーを務めた日韓合同サバイバルオーディション番組『Unpretty Rapstar : HIP POP Princess』を全話独占配信中です。ぜひライブ配信を観る前、観た後にあわせてご覧ください。

Takanori Iwata ASIA TOUR 2025-2026"SPACE COWBOY"

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=JaefEgqVvGk ]

視聴ページ：https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000012113

ライブ配信：2026年3月6日（金）19:00 ～ライブ終了まで

見逃し配信：配信準備完了次第～2026年3月20日（金）23:59まで

配信公演：12月21日 東京・有明アリーナ 公演

※視聴可能デバイスに関してはこちら(https://help.unext.jp/guide/detail/supported-devices-of-live-distribution)をご確認ください

LIVE TOUR 2024 "ARTLESS" FINAL in 武道館

視聴ページ：https://video.unext.jp/title/SID0242591

LIVE TOUR 2024 "ARTLESS” DOCUMENTARY

視聴ページ：https://video.unext.jp/title/SID0242594

U-NEXTとは

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど36万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、ゴルフ、格闘技など世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、114万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。

株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：宇野 康秀）のグループ会社です。

U-NEXT：https://video.unext.jp

U-NEXT SQUARE：https://square.unext.jp

※GEM Partners調べ／2025年11月時点

国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。