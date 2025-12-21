埼玉県川越市からJリーグを目指す「COEDO KAWAGOE F.C」、元Jリーガーの福田 俊介氏ヘッドコーチ就任
このたび、COEDO KAWAGOE F.Cのヘッドコーチに、福田 俊介氏が就任することが決定しましたので、お知らせいたします。
■福田 俊介（Shunsuke Fukuda）氏
生年月日：1986年4月17日（39歳）
出身地：埼玉県三郷市
選手経歴：早稲田つつみFC/三郷市立早稲田中学校/西武台高校/法政大学/大宮アルディージャ/カターレ富山（期限付き移籍）/ギラヴァンツ北九州（期限付き移籍）/ギラヴァンツ北九州/ザスパクサツ群馬/アヴェントゥーラ川口
指導経歴：
・アヴェントゥーラ川口 選手兼ヘッドコーチ(2023-2024シーズン)
・アヴェントゥーラ川口 監督(2025シーズン)
ライセンス：
日本サッカー協会公認A級コーチライセンス
コメント：
「この度、COEDO KAWAGOE F.Cのヘッドコーチを、させていただきます福田俊介です。
関東１部昇格を目指し全力を尽くしたいと思います。応援よろしくお願い致します。」
■COEDO KAWAGOE F.Cについて
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=5XwPJ_0PuSk ]
2020年設立、埼玉県川越市をホームタウンとし設立10年以内のJリーグ加盟を目標とするフットボールクラブ。「フットボールクラブを通じて、 川越に夢と感動を創出し続け、100年続くクラブへ」をミッションに活動しています。勝利にこだわり、90分間観客を魅了し続けられるフットボールを目指すだけでなく、「スポンサー」「チケット」「グッズ」に頼らない新たなビジネスモデルの構築、そしてクラブを取り巻く全ての人たちが胸を張って自慢できるクラブ作りを通して川越市の更なる発展へ貢献を目指します。
公式HP: https://c-kawagoe.com/
運営ウェブメディアHP: https://mag.c-kawagoe.com/
【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
COEDO KAWAGOE F.C株式会社
Mail：info@c-kawagoe.com