»ñ»ºËÉ±Ò¡¦À®Ä¹¡¦·Ñ¾µ¤òÆ±»þ¤Ë³ð¤¨¤ë¡Ø³¤³°¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¶µ²Ê½ñ¡Ù¤¬È¯Çä
»ñ»º·ÁÀ®¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¡ÖUnited BM Wealth Limited¡×¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¡¦Âç±ÛÄ«¤Ï¡¢2025Ç¯12·î17Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¡Ø³¤³°¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¶µ²Ê½ñ¡Ù¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ½ñ¤Ï¡Ö»ñ»º¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¡×¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÉÙÍµÁØ¤Î¡¢¶âÍ»¼è°ú¤Ë¤ª¤±¤ëÉÔ°Â¤ò²ò¾Ã¤·¡¢»ñ»º¤òÂ¿¤¯¼ê¸µ¤Ë»Ä¤¹ÊýË¡¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¶µ²Ê½ñ¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤Î¤ª¶â»ý¤Á¤ÏÆüËÜ¤Ç»ñ»º±¿ÍÑ¤·¤Ê¤¤
¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤Ï¡¢¸ÜµÒ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¿ÍÀ¸Àß·×¤äÌÜÅª¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¥ªー¥Àー¥á¥¤¥É¤Î»ñ»º´ÉÍý¤ä±¿ÍÑ¡¢ÁêÂ³¡¢»ö¶È·Ñ¾µ¤Ê¤É¤òÄó¶¡¤¹¤ë¶âÍ»µ¡´Ø¤Ç¤¹¡£ÌÜ°Â¤È¤·¤Æ¶âÍ»»ñ»º¤¬1²¯±ß°Ê¾å¤¢¤ëÉÙÍµÁØ¤¬³«Àß¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤Î¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¾Ú·ô²ñ¼Ò¤ÇÅê»ñ¿®Â÷¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢Âç¼ê¶ä¹Ô¤ÎÄê´üÍÂ¶â¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢ÆüËÜ¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤ÏÇäÇã¼ê¿ôÎÁ¤ÇÍø±×¤òÆÀ¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
Ã´Åö¼Ô¤¬Ç®¿´¤Ë´«¤á¤Æ¤¯¤ëÅê»ñ¿®Â÷¤ä¥Õ¥¡¥ó¥É¥é¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡¢¹â³Û¤Ê¼ê¿ôÎÁ¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¥¿ー¥ó¤òÀÅ¤«¤Ë¿ª¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¸ÜµÒ¤Î»ñ»ºÁý²Ã¡á²ñ¼Ò¤ÎÍø±×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸ÜµÒ¤Î»ñ»º¤¬Áý¤¨¤è¤¦¤¬¸º¤í¤¦¤¬¡¢ÇäÇã¼ê¿ôÎÁ¤òÆÀ¤é¤ì¤ì¤Ð²ñ¼Ò¤ÏÌÙ¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¹½Â¤¾å¡¢Ã´Åö¼Ô¤â¼ê¿ôÎÁ¤¬¹â¤¤¾¦ÉÊ¤òÄó°Æ¤»¤¶¤ëÆÀ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤ËÆüËÜ¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤Î¼ÂÂÖ¤ä¼ê¿ôÎÁÂÎ·Ï¤Ê¤É¤ò±¿ÍÑÊó¹ð½ñ¤ò¸µ¤Ë²òÀâ¤·¡¢¤¤¤«¤Ë¥ê¥¿ー¥ó¤¬°µÇ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¶Ã¤«¤ì¤ë¤³¤È¤â¡£
¤·¤«¤·¡¢³¤³°¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¡£³¤³°¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¡¢¸ÜµÒ¤Î»ñ»º¤ÎºÇÂç²½¤À¤±¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¸ÜµÒ¤Î»ñ»º¤òµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤¦¤Á¤ËÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¼ê¿ôÎÁ¤¬¤Ê¤¯¡¢¸ÜµÒ¤Î»ñ»ºÁý²Ã¡á²ñ¼Ò¤ÎÍø±×¤È¤Ê¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ½ñ¤òÆÉ¤ß½ª¤¨¤ë¤³¤í¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î»ñ»º±¿ÍÑ¤¬¤¤¤«¤Ë¥ê¥¹¥ー¤Ê¤Î¤«¡¢¤É¤¦¤·¤ÆÆüËÜ¤Î¤ª¶â»ý¤Á¤¬³¤³°¤Ç»ñ»º±¿ÍÑ¤¹¤ë¤Î¤«¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î»ñ»º¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Î¡¢Âè°ìÊâ¤È¤·¤ÆËÜ½ñ¤ò¤´³èÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÜ½ñ¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÊý
°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÇº¤ß¤äµ¿Ìä¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢ËÜ½ñ¤òºÇÂç¸Â¤Ë¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
- »ñ»º¤¬2²¯±ß°Ê¾å¤¢¤ëÊý
- ÆüËÜ¤Ç¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥Ð¥ó¥¯¤ò³«Àß¤·¤Æ¤¤¤ëÊý
- ¾Ú·ô¥Þ¥ó¤ÎÂÐ±þ¤Ë°ãÏÂ´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ëÊý
- ³¤³°¤Ç¤Î»ñ»º±¿ÍÑ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤Êý
Ãø¼Ô¾ðÊó
Âç±ÛÄ«¡Ê¤ª¤ª¤³¤·¡¦¤È¤â¡Ë
»ñ»º·ÁÀ®¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¡ÖUnited BM Wealth Limited¡×¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¡£
¥¢¥¸¥¢Á´°è¤ÇÀµµ¬¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò»ý¤Ä¶âÍ»¥°¥ëー¥×¡ÖBill Morrisons¡Ê¥Ó¥ë¥â¥ê¥½¥ó¥º¡Ë¡×¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£¼«¿È¤¬¸ÜµÒ¤È¤·¤Æ»Ï¤á¤¿³¤³°ÀÑÎ©Åê»ñ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¶âÍ»¤ÎÀ¤³¦¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤Ï¥ª¥Õ¥·¥ç¥¢Åê»ñ¤Î·ÀÌó¼êÂ³¤¤ä¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î³«Àß»Ù±ç¤Ê¤É¤Ë½¾»ö¤¹¤ëËµ¤é¡¢¶âÍ»¥»¥ß¥Êー¡ØÃÎ¤Ã¤ÆÆÀ¤¹¤ë¤ª¶â¤ÎÏÃ¡Ù¤ò¼çºÅ¤·¡¢Îß·×34,000¿Í¤Ë»ñ»º·ÁÀ®¤Î½ÅÍ×À¤òÅÁ¤¨¤ë·¼ÌØ³èÆ°¤ò¼Â»Ü¡£
ÆüËÜ¤ÎÉÙÍµÁØ¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡ÖÀ¤³¦´ð½à¤Î»ñ»º·ÁÀ®¡×¤òÅÁ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢¸ÜµÒ¤ÎÍø±×¤òÂè°ì¤Ë¹Í¤¨¤¿¡¢¿·¤·¤¤¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¾§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½ñÀÒ³µÍ×
¥¿¥¤¥È¥ë¡§»ñ»º2²¯±ß¤«¤é¤Î¡Ö³¤³°¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥Ð¥ó¥¯¡×¤Î¶µ²Ê½ñ: »ñ»ºËÉ±Ò¡¦À®Ä¹¡¦·Ñ¾µ¤òÆ±»þ¤Ë³ð¤¨¤ë¡ÖÀ¤³¦¥È¥Ã¥×1%¡×¤ÎÅê»ñÀïÎ¬
Ãø¼Ô¡§Âç±ÛÄ«
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯12·î17Æü¡Ê¿å¡Ë
½ÐÈÇ¼Ò¡§ ³ô¼°²ñ¼ÒSanctuary Japan
¸À¸ì : ÆüËÜ¸ì
¡ÚÌÜ¼¡¡Û
Âè1¾Ï¡§¤Ê¤¼¡¢ÆüËÜ¤ÎÅê»ñ²È¤Î»ñ»º¤ÏÁý¤¨¤Ê¤¤¤Î¤«¡©
Âè2¾Ï¡§À¤³¦´ð½à¤ÎÈâ¤ò³«¤¯ ～³¤³°¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥Ð¥ó¥¯¡ÊPB¡Ë¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è～
Âè3¾Ï¡§ÉÙÍµÁØ¤¬¶ÃØ³¤¹¤ë¥³¥¹¥È³×Ì¿ ～¤Ê¤¼EAM¤Ï¼ê¿ôÎÁ¤ò3Ê¬¤Î1¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤«～
Âè4¾Ï¡§¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¿¿²Á¤ò°ú¤½Ð¤¹¡¢EAM¤È¤Î¥Ñー¥È¥ÊーÀïÎ¬
Âè5¾Ï¡§»ñ»º¤ò²ÃÂ®ÅÙÅª¤ËÁý¤ä¤¹¡É¥í¥ó¥Ðー¥É¥íー¥ó¡É¤È¤¤¤¦ÁªÂò
Âè6¾Ï¡§»ñ»º¤ò¼¡À¤Âå¤Ø·Ò¤°ー¡ÖÊÝ¸î¡¦·Ñ¾µ¡¦°Ý»ý¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ëµæ¶Ë¤Î»ñ»º¾µ·ÑÀïÎ¬
Âè7¾Ï¡§¡Ú¼ÂÎã½¸¡ÛÊÀ¼Ò¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤¬»ñ»º¤òÁý¤ä¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³
Âè8¾Ï¡§¼ÂÁ©ÊÔ¡§³¤³°¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥Ð¥ó¥¯ ºÇÂ®¸ýºÂ³«Àß¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë
Âè9¾Ï¡§À¤³¦´ð½à¤Î»ñ»º·ÁÀ®¤Ø ～¤¢¤Ê¤¿¤¬º£Æü¤«¤éÆ§¤ß½Ð¤¹Âè°ìÊâ～
