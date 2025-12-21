デジモンコンテンツの最新情報が続々！アニメ「ビートブレイク」新章ビジュアル解禁＆ゲーム「タイムストレンジャー」DLC第２弾映像初公開！「DIGIMON TIMES」開催レポート！

東映アニメーション株式会社

東映アニメーション株式会社（本社：東京都中野区、代表取締役社長：高木勝裕）は、12月21日(日)にアニメ・ゲーム・カード・グッズなど、あらゆるデジモンコンテンツの最新情報をお届けする番組「DIGIMON TIMES」を配信いたしました。その開催レポートをお知らせいたします。

■「DIGIMON TIMES」の配信動画はこちら

URL：youtu.be/lz6iO6lckuM

■TVアニメ『DIGIMON BEATBREAK』情報

・TVアニメ『DIGIMON BEATBREAK』新章【タクティクス編】のPV＆ビジュアルを公開！

2026年1月4日より、TVアニメ『DIGIMON BEATBREAK』新章【タクティクス編】の放送が決定！放送に先駆け、新章ビジュアル・PVを公開いたしました。さらに、新章【タクティクス編】の世界を彩る新キャラクター・キャスト情報も解禁！

▼TVアニメ『DIGIMON BEATBREAK』新章【タクティクス編】ビジュアル

▼TVアニメ『DIGIMON BEATBREAK』新章【タクティクス編】PV

https://youtu.be/uvHjGnHrn4Y

▼TVアニメ『DIGIMON BEATBREAK』新章【タクティクス編】新キャラクター＆キャスト

・タクティクス

惣田ライト：豊永利行

鹿沼ホタルコ：川口桜

グラニット：井上麻里奈

セラフィ内藤：竹内良太

・五行星

忽那カイト：中村悠一

沙海ホノカ：釘宮理恵

ローズ・ウッドヴィル：白石涼子

クレイ・アルスラン：三上哲

金田ゲンジョウ：神谷浩史

王会長：大塚明夫

▼TVアニメ「DIGIMON BEATBREAK」新章【タクティクス編】第13話 放送&配信情報

放送情報

・1月4日（日）9:00から放送開始

フジテレビ/関西テレビ/東海テレビ/北海道文化放送/テレビ西日本/岡山放送/仙台放送/テレビ新広島/テレビ静岡/新潟総合テレビ/長野放送/石川テレビ/岩手めんこいテレビ/さくらんぼテレビ/サガテレビ/高知さんさんテレビ/山陰中央テレビ/テレビ愛媛

・1月10日（土）5:30から放送開始

テレビ熊本

・1月11日（日）

秋田テレビ 6:30～ / 富山テレビ 6:15～ / テレビ長崎 6:30～ /テレビ宮崎 5:30～

・1月18日（日）5：00から放送開始

福井テレビ

配信情報

・地上波放送直後、毎週日曜9：30より見逃し配信開始

TVer/FOD

・毎週水曜0:00より順次配信開始

・見放題配信

FODプレミアム/Prime Video/U-NEXT/dアニメストア/Hulu/DMM TV/ABEMA/TELASA/東映アニメチャンネル ほか

・レンタル配信

バンダイチャンネル/Lemino/HAPPY動画/ビデックス/Prime Video ほか

※配信日時は予告なく変更となる場合がございます。

・第１話～第12話の一挙配信が決定！

12月25日（木）0時より、デジモン公式チャンネルにてTVアニメ「DIGIMON BEATBREAK」の第１話～第12話の一挙配信が決定！まだ見ていない人も、毎週欠かさず見ている人も、新章に向けて要チェック！

▼TVアニメ「DIGIMON BEATBREAK」第１話～第12話一挙無料公開

配信URL： https://youtu.be/mAiAuU0dGtw

配信期間：2025年12月25日（木）0:00～2026年1月8日（木）23:59まで

・関連楽曲の配信がスタート！

桶狭間ありささんが作曲を担当した、メインテーマ『Resonance』と、ゲッコーモンの進化シーンで流れた挿入歌『Edge of Limit』が本日より配信開始！名場面を思い出しながら何度でも聴いてくださいね！

配信：https://digimon-beatbreak.lnk.to/MainTheme

・大人気ぬいぐるみシリーズ「ちびぐるみ」からTVアニメ「DIGIMON BEATBREAK」のキャラクターが登場！

BANDAISPIRITSプライズ事業部が展開する「ちびぐるみ」シリーズから、TVアニメ「DIGIMON BEATBREAK」の天馬トモロウ・ゲッコーモン・沢城キョウ・ムラサメモンが、プライズ景品になって2026年春頃に登場予定！続報や商品の詳細は、バンプレストナビサイトをご確認ください。

・「ぷりぬいマスコット」シリーズより、TVアニメ「DIGIMON BEATBREAK」のキャラクターが登場！

バンダイナムコぬいが展開する「ぷりぬいマスコット」シリーズよりゲッコーモン、プリスティモン、キロプモン、クーガモンが発売予定！ゲッコーモンたちの魅力をぎゅっと詰め込んだ、可愛さ全開のマスコットで細やかな表情やフォルムにも注目！発売情報は後日発表いたしますので、お楽しみに！

・デジモンカードゲームに「DIGIMON BEATBREAK」のキャラクターが登場！

スタートデッキ23弾「DIGIMON BEATBREAK」が2026年5月16日に発売予定！ゲッコーモン、天馬トモロウを中心に、ビートブレイクに登場するデジモンたちで構築されたデッキです！アニメと一緒にデジカを楽しんでくださいね！

■デジモンカードゲーム情報

・デジモンカードゲームに「デジモンセイバーズ」のキャラクターが登場！

スタートデッキ24弾「DIGIMON SAVERS」の発売が2026年5月16日に発売予定！20周年を迎える「デジモンセイバーズ」に登場したアグモン・大門 大たちをはじめとしたデジモン・テイマーで構築されたデッキとなっております！さらに、本商品からは新ギミック「デュアルカード」も登場しますのでデジモンカードゲームを遊んだことがない方も、このスタートデッキを使って遊んでみてください！

・ブースターパック第25弾「DUAL REVOLUTION」2026年5月16日発売予定！

ブースターパック第25弾「DUAL REVOLUTION」2026年5月16日発売予定！「デジモンビートブレイク」のデジモン・テイマーたちが多数収録！ほかにも、「デジモンセイバーズ」や、ゲーム「デジモンストーリータイムストレンジャー」のキャラクターも登場しますので、続報をお楽しみに！

・ブースターパック第２4弾「TIME STRANGER」2026年1月17日（土）発売予定！

2026年1月17日（土）発売予定のブースターパック第２4弾「TIME STRANGERは、10月に発売した「デジモンストーリー タイムストレンジャー」に登場するキャラクターたちを多数収録しております！ゲームの世界観をモチーフにした、効果やイラストを収録予定ですので、ゲームと合わせて遊んでみてください！

・エクストラブースター第11弾「ドーンオブリベレイター」2026年2月14日（土）発売予定！

EX11は現在連載中の『デジモンリベレイター』に登場するデジモン・テイマーたちを多数収録し、「プテロモン」や「シューモン」といったデジモンたちを大幅に強化するカードが登場いたします！

・アドバンスブースター第1弾「デジモンジェネレーション」2026年3月28日（土）発売予定！

この商品は“これまでの環境で活躍してきたデッキを、より多くの皆さんに楽しんでいただきたい”というテーマで企画された特別なブースターです。購入するだけでデッキをビルドできるパーツがふんだんに収録されておりオプションカードも必須級のものを揃えています。再録カードだけでなく、新規カードも多数収録！すでにデジカをプレイされている方だけではなく、デジカはプレイしていないという皆様も是非この機会にはじめてみてくださいね！

■「デジモンストーリー タイムストレンジャー」情報

・ダウンロードコンテンツ第2弾PV公開！

シーズンパスDLC第2弾 追加デジモン＆エピソードパック2「なびくGAKU-RAN(ガクラン)」の映像を初公開いたしました！新たに追加される５体の究極体デジモンと、とある人物をめぐる物語が展開されます。今回は「バンチョー」の称号を持つデジモン達が大集合！詳細はゲーム公式Xや公式HPを中心に公開して参ります。

■デジモングッズ情報

・ゴジラとデジタルモンスターのコラボ第2弾が商品化決定！

ゴジラとデジタルモンスターのコラボ第2弾が商品化決定致しました！第２弾は『デジモンペンデュラムCOLOR』とのコラボ！収録キャラには、短編特撮『フェス・ゴジラII 新宿炎上』に登場した『バーニングミレニアムゴジラ』や、手のひらサイズで『ゴジラ』の世界観を楽しめる新フィギュアシリーズ『ゴジバースト』に登場する『ガトリングガイガン』もラインナップ！新たなコラボモンスターの企画も進行中です！続報や詳細はデジモンWEBをチェック！

・クローズドボックス仕様のデジモンプラモデル『PLABAKO（プラバコ）』が登場！

クローズドボックス仕様のデジモンプラモデル『PLABAKO（プラバコ）』が発売決定！PLABAKOは「専用透明ケース」に入っており、組み立てるも良し！そのまま収納してディスプレイするも良し！な、プラモデルシリーズになっています！全8種+シークレット1種の全9種がラインアップされており、メタリックカラーやクリアカラーVer.もあるので、同じデジモンでも違った質感を楽しむことができます。クローズドボックス仕様なので何が出るかはお楽しみに！PLABAKOは２０２６年春発売予定です！

■イベント情報

・シリーズの垣根を超えて大集結！「オールデジモン」企画進行中！

作品の垣根を超えてデジモンが集結！オールデジモン企画が進行中です！第一弾はアグモン、ゲッコーモン、アイギオモン、ティラノモン、パタモン、ブイモン、テリアモン、ムゲンドラモン、インプモン、ルガモンをアメコミテイストで新規描きおろし！今後も様々なシリーズのデジモンを、多用なジャンルのイラストでお届けするのでお楽しみに。さらに、オールデジモンとショッピングモールのコラボ開催が決定！詳細は近日発表！

・「DIGIMON CON 2026」開催決定！

2026年3月下旬に「DIGIMON CON 2026」の開催が決定致しました！今回で5回目となるDIGIMONCONは、デジモンを支えてくださる全世界のファンの皆さんと楽しむ配信イベントです！様々なジャンルのデジモンコンテンツをお届けしますので、お楽しみに！

■デジモンアニメシリーズ情報

・「デジモンゴーストゲーム」初のBlu-rayBOXの発売が決定

ファン待望の「デジモンゴーストゲーム」初のBlu-rayBOXの発売が決定！発売を記念して、天ノ河宙役、田村睦心さんよりコメントが到着！詳細は続報をお待ちください！

▼天ノ河宙役：田村睦心コメント

待ってました！！！とっても嬉しいです！ヒロと瑠璃、清司郎、ガンマモン、アンゴラモン、ジェリーモン、みんなが怪奇現象を解決していく様をみつつ、それぞれの絆が描かれている作品です！登場するデジモンもみんな個性たっぷりで恐怖や面白さ、いろんな感情が湧いてきて最高です！私はヒロとガンマモンの親子のような関係がすごく好きです！またガンマモンの可愛さが観られると思うとたまらない気持ちになります！早く欲しいです！！

■デジモンとは

1997年にリリースされた育成型携帯液晶ゲーム「デジタルモンスター」。手のひらサイズの携帯液晶ゲームでありながらモンスターの育成だけでなく、友達とモンスター同士のバトルを楽しめる斬新な要素により子供たちから圧倒的な支持を集めた。アニメは1999年公開の「デジモンアドベンチャー」を皮切りに、TVシリーズを全９作・映画全13タイトルが制作され、幅広い世代から支持され続けている。

2025年10月より、約2年ぶりの新作となる「DIGIMON BEATBREAK（デジモンビートブレイク）」の放送が開始。

25年以上の歴史があるデジモンは、今なお進化し続けている。

