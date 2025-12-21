業界の常識を覆す「冷たい・甘い」プロテインはもう古い。メディカル視点のＤｒ．トレーニングが開発した、温活×腸活×メンタルケアを叶える「ＳＯＵＰ　ＰＲＯＴＥＩＮ」１２／１５新発売

株式会社Dr.トレーニング

関東・関西・九州エリアで医学的根拠に基づいたパーソナルトレーニングジムを展開する株式会社Ｄｒ．トレーニング（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山口元紀）は、従来のプロテインの課題であった「冷たさ・甘さ」を解消し、現代女性の複合的な不調にアプローチする新商品「ＳＯＵＰ ＰＲＯＴＥＩＮ（スーププロテイン）粒入りコーンスープ風味」を、２０２５年１２月１５日より発売開始いたしました。

本商品は、メジャーリーグでのトレーナー経験を持つ代表・山口元紀の監修のもと、「整える・満たす・続けられる」をコンセプトに開発。冷えやストレス、腸内環境の乱れに悩む３０代～５０代女性に対し、食事代わりにもなる温かいスープという新しいプロテイン習慣を提案します。

【開発の背景：なぜ今、「スープ」なのか？】

実物商品パッケージ

現代女性の健康ブームによりプロテイン市場は拡大していますが、当社のジムに通う３０代～５０代の女性クライアントからは、以下のような切実な声が上がっていました。

＊「健康のために飲み始めたが、冷たいシェイクで体が冷えてしまう」

＊「人工的な甘さに飽きてしまい、習慣化できない」

＊「仕事や家事、育児に追われ、自分の食事やケアは常に後回し」

さらに医学的な視点では、体温の低下は代謝や免疫力の低下だけでなく、自律神経の乱れにも繋がります。また、腸（ちょう）とメンタル（のう）は「脳腸相関」と呼ばれるほど密接に関係しています。

そこで当社は、単にたんぱく質を摂るだけでなく、「温める（温活）」「腸を整える（腸活）」「心を休める（メンタルケア）」を同時に行うことが、現代女性の健康美に不可欠であると結論付け、この３つのアプローチを叶える「温かいスープ」という形で商品を開発しました。

商品特長：医学的視点で設計された「４つの機能」

「ＳＯＵＰ ＰＲＯＴＥＩＮ」は、市販のスープにプロテインを混ぜたものではありません。成分同士の相乗効果を計算し尽くした、機能性スープです。

１．温活：「冷たい」ストレスからの解放

お湯で溶かして飲む「粒入りコーンスープ風味」を採用。朝食の置き換えや、夜の小腹満たしとして、体を内側から温めながら栄養補給が可能です。冷え性の方でも、冬場に無理なく続けられる設計です。

２．腸活：「酵母プロテイン」×「酪酸菌」のＷアプローチ

酵母プロテイン（１５ｇ／食）： ホエイやソイに次ぐ「第３のプロテイン」。消化吸収が緩やかで腹持ちが良く、パン酵母の細胞壁（食物繊維など）を含むのが特徴です。

＊酪酸菌（１０億個／食）： ぬか漬けなどに含まれ、生きたまま腸に届く善玉菌。腸内フローラのバランスを整え、内側からのコンディション維持をサポートします。

３．メンタルケア：ストレス社会で戦うための「ＧＡＢＡ」

＊ＧＡＢＡ（１００ｍｇ／食）： 興奮を抑え、リラックスをもたらすアミノ酸の一種。仕事や育児で張り詰めた交感神経を優しくケアし、質の高い休息時間を提供します。

４．デトックス：食物繊維でスッキリ習慣

＊難消化性デキストリン（５ｇ／食）： 不足しがちな食物繊維を補い、食事の糖や脂肪の吸収にも配慮。腸内環境の改善をサポートします。

＊公式サイト： ｈｔｔｐｓ：／／ｄｒｔｒａｉｎｉｎｇｌａｂｏ．ｊｐ／ｓｈｏｐ＊商品名： ＳＯＵＰ ＰＲＯＴＥＩＮ（スーププロテイン）粒入りコーンスープ風味

＊価格： ８，８００円（税込）

＊内容量： ７００ｇ（約２０食分）

＊発売日： ２０２５年１２月１５日

＊ターゲット： ３０代～５０代の働く女性、美容・健康意識が高い層

＊販売場所： Ｄｒ．トレーニング全店舗、公式オンラインショップ

開発者メッセージ：株式会社Ｄｒ．トレーニング 代表取締役 山口元紀

「私たちのミッションは『一瞬ではなく、一生モノの身体づくり』です。

しかし、どれほど良い成分でも、美味しくなければ続きません。どれほど栄養価が高くても、飲むことでストレスを感じては本末転倒です。

このＳＯＵＰ ＰＲＯＴＥＩＮは、開発チームが何十回もの試作を重ね、味・温かさ・栄養・機能のバランスを極限まで追求しました。

忙しい毎日の中で、この一杯を飲む時間だけは『自分をいたわる時間』にしてほしい。そんな願いを込めた、自信作です。」

【山口 元紀 プロフィール】

アメリカ大学院で準医療資格ＡＴＣ（全米アスレティックトレーナー）を取得。メジャーリーグ（レッドソックス等）でのトレーナー経験を経て帰国。ミスコン公式トレーナーやプロアスリートの指導を歴任し、現在は経営者として「エビデンスに基づく健康」を普及させている。

株式会社Ｄｒ．トレーニングについて

「医学×トレーニング」をコンセプトに、世界レベルのトップトレーナーや医療従事者が在籍。脳神経科学や解剖学に基づいた独自のメソッドで、パフォーマンスアップからリハビリ、ダイエットまで幅広いニーズに応えるパーソナルジムを運営しています。

＊所在地： 東京都渋谷区恵比寿西１－３０－１ シーズ代官山１Ｆ ＊設立： ２０１４年１０月８日 ＊ＨＰ： ｈｔｔｐｓ：／／ｄｒｔｒａｉｎｉｎｇ．ｊｐ／

