ももいろクローバーZのクリスマスライブの模様を2026年2月にWOWOWで放送・配信決定！

株式会社WOWOW

映像配信サービスで生配信された「Momoiro Christmas 2025 ODYSSEY」の映像と音声をブラッシュアップ、インタビューも追加した特別版！

4人組アイドルグループももいろクローバーZが毎年開催している恒例の冬ライブ「ももいろクリスマス」。2025年12月20、21日にさいたまスーパーアリーナにて開催した「Momoiro Christmas 2025 ODYSSEY」の21日公演の模様は映像配信サービスでの生配信も実施されたが、その映像と音声をブラッシュアップし、さらにメンバーのインタビューも加えたSpecial EditionをWOWOWで初放送＆配信する。

フェスでも多くの新規ファンを瞬時に獲得するエンターテインメントの実力者である“ももクロ”がいざなう時空を超えた壮大なスペクタクルライブを、ぜひ体感していただきたい。

なお、WOWOWオンデマンドでは通常の2chステレオ版に加え、Dolby Atmos(R)（ドルビーアトモス）版も配信。自宅などにいながら、まるで会場にいるような立体的かつ臨場感あふれる音響体験をお楽しみいただきたい。

<番組情報>

ももいろクローバーZ「Momoiro Christmas 2025 ODYSSEY」WOWOW Special Edition

2026年2月放送・配信予定

※放送・配信終了後～1カ月間 WOWOWオンデマンドでアーカイブ配信あり

収録日：2025年12月21日

収録場所：埼玉 さいたまスーパーアリーナ

【関連番組】

氣志團万博2025 ～関東爆音パビリオン～

初日 後編：聖飢魔II、岡崎体育、20th Century、打首獄門同好会、ももいろクローバーZ 、ROTTENGRAFFTY

2026年1月17日（土）午後7：00～

WOWOWプライムで放送／WOWOWオンデマンドで配信

※放送・配信終了後～1カ月間 WOWOWオンデマンドでアーカイブ配信あり

氣志團万博2025 ～関東爆音パビリオン～ 事後スペシャル番組

2026年3月放送・配信予定

※放送・配信終了後～1カ月間 WOWOWオンデマンドでアーカイブ配信あり

【番組サイト】

https://www.wowow.co.jp/music/momoclo/(https://www.wowow.co.jp/music/momoclo/)