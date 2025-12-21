＜TVアニメ作品＞「プリンセッション・オーケストラ ~響け！　歌姫の三重奏！~」がTOジュニア文庫より3/1発売決定!!

株式会社ＴＯブックス

株式会社TOブックス（本社：東京都渋谷区、代表：本田武市）は、2025年12月21日より「プリンセッション・オーケストラ ~響け！ 歌姫の三重奏！~」（TOジュニア文庫）の予約を開始いたしましたのでお知らせいたします。

(C) Hoka / Project PRINCESS-SESSION【TOジュニア文庫】プリンセッション・オーケストラ ～響け！ 歌姫の三重奏！～

［作］ほか

［原作］Project PRINCESS-SESSION

［絵］茶乃ひなの

価格：660円(税込)

ISBN：9784867948873

https://www.tobooks.jp/contents/21068

＜作品紹介＞

オリジナルTVアニメ『プリンセッション・オーケストラ』のノベライズ作品！

TVアニメは毎週日曜あさ9時よりテレ東系列6局ネットほかにて放送中！

「プリンセス【わたしたち】が響き合えば、不可能なんてない！」

勇気と元気いっぱいのポップソング・ファンタジー！

小学生も読みやすい総ルビ仕様！

紙書籍限定、特典しおり付き！

■「プリンセッション・オーケストラ」とは

(C)Project PRINCESS-SESSION▼あらすじ

アリスピア――そう呼ばれる不思議の国は、

今よりもずっと昔から世界のどこかに存在していた。

そこには楽しいことが大好きな住民アリスピアンたちが暮らしていたが、

いつしか謎の怪物ジャマオックが現れるようになり、

穏やかだったアリスピアの平和は、少しずつ脅かされるようになっていった。

このままではアリスピアからキラキラとした輝きが失われてしまう――。

そんなピンチにあっても、

胸に歌を忘れない『プリンセス』たちの冒険を描いた物語。

勇気と元気がたくさん詰まった、

ポップソング・ファンタジア――プリンセッション・オーケストラ！

▼TVアニメ公式HP

https://princess-session.com/

