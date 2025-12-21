【安楽亭お値打ち焼肉】”赤身の旨味直球”体験。12月22日より「国産牛ヘルシー赤身ランチ」を全店舗販売開始！「お肉の旨味をまっすぐに。」若い世代にも女性にも！”ちょうどいい贅沢”を全店舗拡大販売♪

株式会社安楽亭

“赤身肉ワールドへ、ようこそ。”

国産牛のウチモモ、シンタマ、ランプなど、赤身ならではの味わいを活かした部位を厳選した赤身肉。

赤身肉の魅力は、噛むほどに広がる「牛肉本来の旨味を楽しむ焼肉」です。

シンプルに、素材そのものの美味しさを楽しめる――赤身ならではの価値をお届けします。

お肉にこだわる安楽亭だからこその「お値打ちセレクション」です。

【ランチは“赤身の旨さ”と“和牛のコク”を気分で選ぶ】

安楽亭の人気ランチ「黒毛和牛しっかり満喫ランチ」に加え、「国産牛ヘルシー赤身ランチ」 を新たにラインナップしました。

◆和牛ならではのコクを味わいたい時は

→ 黒毛和牛しっかり満喫ランチ 1,680円（税込1,848円）

◆赤身の旨味をじっくり味わいたい時は

→ 国産牛ヘルシー赤身ランチ 1,580円（税込1,738円）

その日の気分やシーンに合わせて選べる、“焼肉ランチの新しい楽しみ方”です。

どちらのランチセットもお肉はたっぷり100g

ごはん/スープ/キムチまたはミニサラダ/ミニデザート/ドリンク付き

で大満足のお値打ちランチです。

【ディナータイムに広がる、赤身焼肉の選べる楽しみ方】

選び方でますます楽しさが広がる 「お値打ちセレクション」が新登場！

● まずは一皿から！「国産牛赤身」単品

赤身らしいコクをダイレクトに楽しめる、赤身ワールドの魅力を知る最初の一皿。

● 赤身と人気部位を一度に楽しめる「赤身と上質焼肉盛合せ」

赤身と和牛、それぞれの旨味を食べ比べできる組み合わせ。少しずつ味わいの違いを楽しみたい時におすすめです。

● “軽いのにしっかり食べた感”の定食

赤身肉の味わいを食事として楽しめるメニューです。赤身肉の濃厚な旨味とほどよい食感はごはんのベストパートナー。

お肉だけでなく、副菜も揃った焼肉定食として満足感のあるセットメニューです。

きれいな焼き色、噛むほどに広がる赤身ならではの旨味──肉を味わう時間をじっくり楽しめます。

一部で先行販売している店舗でも、「肉の味がしっかり楽しめる」「最後まで美味しく味わえる」

といった声が寄せられ、赤身の美味しさを楽しむ焼肉として人気を集めています。



様々なお肉の種類から、その日の気分に合った一皿を選ぶ。

赤身も黒毛和牛も、もちろん定番焼肉も、その日の自分にちょうどいい焼肉を選べることは、いまの時代に合った“焼肉の価値”。

それぞれの美味しさを大切にしながら、お客様一人ひとりに合った焼肉体験を提供いたします。

その他詳細は、安楽亭ホームページにてご確認ください。

詳細を見る :https://anrakutei.jp/fair/