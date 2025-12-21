1人1鍋 自分だけの”特別な出汁”で沖縄の食を堪能する

株式会社S

沖縄県沖縄市を中心に飲食事業を展開する 株式会社S（代表取締役：高橋興央） は、

2025年7月24日、5店舗目となる新業態 「しゃぶしゃぶ はじめました。」 をオープンいたしました。

1人1鍋スタイルで自分だけの“特別な出汁”を選びながら、沖縄の味を堪能できる新感覚のしゃぶしゃぶ居酒屋です。

『昭和の活気を、再びこの場所に』

右:幸地(株式会社S専務兼ステーキ勤務10年のお肉のスペシャルリスト)

中央:泉井さん(鶏一筋らそば 酉泉オーナー)

左:普久原さん(昭和から続く目利きの普久原精肉店オーナー)

本店がある中央卸売市場内では、2025年2月に夜パフェ専門店を出店したことをきっかけに、

同施設内で精肉店を営む老舗 「普久原精肉店」 さんとの交流が深まりました。

昭和時代の市場の賑わいを語る中で「この場所をもう一度盛り上げたい」という想いが生まれ、同精肉店と鶏一筋ラーメン職人 「らそば 酉泉」 さんとのコラボによる、新たな飲食体験づくりが始まりました。

『ここでしか味わえない特別なお鍋』

“特別な出汁”同施設内にある鶏一筋のラーメン一職人『らそば 酉泉』さんのカエシを使用。

“こだわり抜いたお肉”同施設内にある昭和から続く目利きのお肉屋さん普久原精肉店さんから仕入れたアグー豚を使用。

“新鮮な地元野菜”地産地消を元に地元の食材を使用。

これらの食材等を専務兼料理人(某有名ステーキ店10年勤務)の幸地氏が丁寧に仕上げた出汁でしゃぶしゃぶをしながら沖縄を堪能することが出来ます。

またしゃぶしゃぶのみならず県産の食材を使用した逸品料理を居酒屋感覚で楽しむ事ができます。

8種類の出汁

『1人1鍋で自分だけの”特別な出汁”で特別な時間を。』

オープン当初は2種類の出汁のみでしたが、より多くのお客様に楽しんでいただくため、2025年10月より 8種類の出汁 にラインナップを拡大しました。

・酉泉塩

・酉泉醤油

・シークヮーサー塩

・豆乳しじみ

・すきしゃぶ

・ニンニク味噌

・キムチチゲ

・麻辣火鍋

※すべて紙鍋を採用しており、アク取り不要で最後まで澄んだ味わいを楽しめます。

『おすすめメニュー紹介』

・もつ鍋

丁寧に下処理したホルモンを”特製の辛味噌”でどうぞ。出汁の最後の一滴まで美味しく頂けます。

・太もずく

沖縄県今帰仁村産の極太もずく

まるでパスタの様なもずくは特製のタレとそのまま食べても〇しゃぶしゃぶして食べても〇

県産極太もずくのプリプリ食感を是非お楽しみ下さい。

・牛ヒレのたたき

お肉のスペシャリストが丁寧に捌いた牛ヒレ肉をたたきにしました！

特製タレとの相性抜群の逸品です。

・濃厚白レバー

濃厚な脂がのった鶏レバーを丁寧に処理し、レバニラ風にレアで仕上げております。

レバー好きは必食な逸品。

『店舗情報』

店名:しゃぶしゃぶ はじめました。

住所:〒904-0004

沖縄県沖縄市中央1-10-7中央卸売市場106号

電話番号:050-8881-7755(#)

営業時間:17:00～24:00(L.O23:00)

定休日無し

予約方法:電話・instagram

最寄り駅(胡屋バス停)

座席数:26席(内カウンター4席)

アクセス:GATE通りにある上間てんぷらさんとCenter Barさんの間にあるゴヤ横丁にある通りを入って行って歩いて直ぐにある中央卸売市場内

instagram: https://www.instagram.com/syabu_syabu11029?igsh=MTlhdjhzNWxwOXRiYg==

『代表メッセージ 』

「昔のコザのように、人と人が笑顔でつながる場所をもう一度。

1人1鍋という形で、誰もが気兼ねなく“自分の沖縄”を味わえる店をつくりました。」

株式会社S 代表取締役 高橋興央