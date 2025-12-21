アイドルグループ「名称非公開」に元BiS の“トギー”が加入。
アイドルグループ「名称非公開」に元BiS の“トギー”が加入。
ムロ葉菜子、古森もぐ、ヒューガー、いかさんの4名で結成された音楽グループ「名称非公開」（LEMON SODA MUSIC）に第3期BiSの唯一のオリジナルメンバーとして活躍した“トギー”が加入しました。
2026年1月21日には“トギー”の生誕イベントとして、名称非公開単独公演が行われます。
今回開催される公演は、彼女にとって初の生誕記念イベントとなり、盛り上がり必至の内容となっており、チケットはFC先行で12月24日まで受付中です。
［公演タイトル］名称非公開 定期公演 -とぎいたん誕生日初公開ライブ-
［公演日］2026年1月21日（水）
［会場］GARRET udagawa
［時間］開場 18:00 開演 18:30
［主催］LEMON SODA MUSIC
［企画・制作］LEMON SODA MUSIC
［制作協力］ハンズオン・エンタテインメント
［お問い合わせ］ハンズオン・エンタテインメント info@handson.gr.jp
［入場チケット］
■VIPチケット 14,800円（税込）※おひとり様4枚まで
・トギー直筆コメント入り限定チェキ 1枚
・名称非公開メンバー集合チェキ1枚
・優先入場
※特典は当日会場にてお渡しいたします。
※ご来場されないお客様には特典はお渡し出来ませんので予めご了承ください。
※最前列をお約束するチケットではございませんので、予めご了承ください。
■一般チケット 2,800円（税込）※おひとり様4枚まで
［チケット販売］
■FC先行受付
受付期間：2025/12/21(日)20:00～2025/12/24(水)23:59
結果確認＆入金期間：2025/12/27(土)18:00～2026/1/4(日)23:00
※発券開始：2026/1/10(土)18:00～
＜名称非公開プロフィール＞
ムロ葉菜子、古森もぐ、ヒューガー、いかさん、トギーで構成されるSNSフォロワー数120万超の音楽グループ。世論も忖度も全て蔑する歌詞と、銃弾のように飛んでくる音が特徴的なミクスチャーロックサウンドを武器に、2025年5月にデビュー。
＜プロデューサープロフィール＞
- ANCHOR
ANCHOR（ヨミ：アンカー）はこれまで制作した楽曲のMVが動画投稿サイト、SNSでの総視聴数3億再生超を記録するなどいま国内で最も旬な音楽プロデューサーの一人。
様々な人気アニメ、ゲームの主題歌を担当し、近年の代表作のひとつ「地縛少年花子くん」の主題歌でYouTube再生数で2,000万再生のビッグヒットや、2022年にトイズファクトリーよりメジャーデビューを果たすと、映画「サバカン SABAKAN」で主題歌を担当し一躍話題に。
その他、ピエール中野（凛として時雨）、Nob（MY FIRST STORY）、滝善充（9mm Parabellum Bullet）とともにクリエーターユニット「ZING」でも活躍中。