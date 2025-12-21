04 Limited Sazabys¡¢04·î04Æü¤Ë½é¤ÎÌî³°¥Õ¥êー¥é¥¤¥Ö³«ºÅ
Ì¾¸Å²°È¯¤Î4¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¢04 Limited Sazabys¡Ê¥Õ¥©ー¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¥µ¥¶¥Óー¥º¡Ë¤¬¡¢
04·î04Æü¤Î"¥Õ¥©ー¥ê¥ß¤ÎÆü"¤Ë½é¤ÎÌî³°¥Õ¥êー¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
²ñ¾ì¤ÏGEN(B,Vo)¤¬À¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¸Î¶¿¤Ç¤¢¤ë¡¢°¦ÃÎ¸©¡¦Ë¶¶»Ô Ìî³°ÆÃÀß¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£
¥Ð¥ó¥É¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤È¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤òÄÌ¤¸¤Æ²»³Ú¤ò»Ö¤¹¿Í¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤¿½é¤Î³®Àû¥Õ¥êー¥é¥¤¥Ö¤È¤Ê¤ë¡£
Æþ¾ìÊýË¡¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤È¤Ê¤ë¡£
¡ã¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡ä
¸ø±éÆü¡§2026Ç¯04·î04Æü(ÅÚ)¡¡
04 Limited Sazabys¥Õ¥êー¥é¥¤¥Ö
²ñ¾ì¡§Ë¶¶»Ô Ìî³°ÆÃÀß¥¹¥Æー¥¸
#¥Õ¥©ー¥ê¥ß¤ÎÆü
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
04 Limited Sazabys ¡Ê¥Õ¥©ー¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¥µ¥¶¥Óー¥º¡Ë
2008Ç¯Ì¾¸Å²°¤Ë¤Æ·ëÀ®¤Î4 ¥Ôー¥¹¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡£
GEN¡ÊB, Vo¡Ë¡¢HIROKAZ¡ÊG¡Ë¡¢RYU-TA¡ÊG, Cho¡Ë¡¢KOUHEI¡ÊDr, Cho¡Ë
Vo.GEN ¤Î¾¯Ç¯¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ï¥¤¥Èー¥ó¥Ü¥¤¥¹¤«¤é·«¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë¥°¥Ã¥É¥á¥í¥Ç¥£ー¤«¤Ä¼ÀÁö´¶°î¤ì¤ë³Ú¶Ê¤È¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ï´Ñ¤ë¼Ô¤Î¿´¤òÄÏ¤à¡£
2015Ç¯¤Ë1st Full Album¡ØCAVU¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¥á¥¸¥ãー¿Ê½Ð¡£2016Ç¯¤«¤é¤ÏËèÇ¯¡¢ÃÏ¸µ¡¦°¦ÃÎ¸©¤Î°¦¡¦ÃÏµåÇîµÇ°¸ø±à¡Ê¥â¥ê¥³¥í¥Ñー¥¯¡Ë¤Ë¤Æ¡¢¥Ð¥ó¥É¼çºÅ¤ÎÌî³°¥í¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹¡ÈYON FES¡É¤ò¼çºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2018Ç¯¤Ë¤Ï·ëÀ®10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢ÅìÌ¾ºå¥¢¥êー¥Ê¥Ä¥¢ー¤ò´º¹Ô¡£2019Ç¯¤Ë¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹ー¥Ñー¥¢¥êー¥Ê¤ÇÃ±ÆÈ¸ø±é"YON EXPO" ¤ò½é³«ºÅ¡£2022Ç¯10·î¤Ë4th Full Album¡ØHarvest¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¡¢Á´36¸ø±é¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢ー¤ò³«ºÅ¡£2023Ç¯4·î8Æü(ÅÚ)9Æü(Æü)¤Ë"YON FES 2023" ¤ò¼çºÅ¡£¥Ð¥ó¥É·ëÀ®15¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢11·î11Æü(ÅÚ)12Æü(Æü)¤ËÆüËÜÉðÆ»´Û¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¡£2024Ç¯1·î¤«¤éÅöÆü³«±é¤Þ¤Ç¥²¥¹¥È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Ê¤¤¥Ä¥¢ー¡ÖMYSTERY TOUR 2024¡×¤ò´º¹Ô¡£6·î22Æü(ÅÚ)23Æü(Æü)¤Ë"YON FES 2024" ¤ò¼çºÅ¡£2025Ç¯1·î29Æü¤ËEP¡ØMOON¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¡£3·î¤è¤ê¥ï¥ó¥Þ¥ó¥Ä¥¢ー¡ÖMOON tour 2025¡×¤ò´º¹Ô¡£6·î21Æü(ÅÚ)22Æü(Æü)¤Ë¤Ï"YON FES 2025" ¤ò¼çºÅ¡£9·î¤«¤é¡ÖHuman Communication tour 2025¡×¤ò´º¹Ô¡£11·î8Æü(ÅÚ)9Æü(Æü)¤Ë¤ÏTOYOTA ARENA TOKYO¤Ë¤Æ¥¢¥êー¥ÊÃ±ÆÈ¸ø±é¡ÖYON EXPO'25¡×¤ò³«ºÅ¡£
HP¡§https://www.04limitedsazabys.com
X¡§https://twitter.com/04LS_nagoya
Instagram¡§https://www.instagram.com/04limitedsazabys_official/
YouTube¡§https://www.youtube.com/user/04LimitedSazabys
LINE¡§https://line.me/R/ti/p/@04limitedsazabys
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëFC¡ÖYON TOWN¡×¡§https://sp.04limitedsazabys.com/
-----------------------------------------