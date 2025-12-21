【STPR】すにすて、初のユニット楽曲を発表！動画配信企画をきっかけに誕生したPOP組・COOL組の新曲MVを連続公開！

株式会社STPR

株式会社STPR（本社：東京都渋谷区、代表：柏原真人、以下「STPR」）は、当社所属の2.5次元歌い手アイドルグループ「すにすて - SneakerStep Prod.STPR MUSIC」（以下「すにすて」）が、2つのユニットに分かれ、それぞれ新曲を発表したことをお知らせいたします。

「すにすて」として初となるユニット曲のMusic Videoは、それぞれ2025年12月20日(土)・12月21日(日)にすにすてYouTube公式チャンネルにて公開いたしました。

本企画は、「すにすて」の動画配信企画をきっかけに誕生したもので、「POP組」「COOL組」の2つのユニットが編成されました。2つのユニットがそれぞれ異なる楽曲を発表し、MVとして公開するのは、「すにすて」として今回が初めてとなります。

POP組は、やなと・らお・ゆたくん・おさでいの4名によるユニットです。新曲『がっこう戦争』のMVを2025年12月20日(土)20：00に公開しました。学校を舞台にした明るくテンポ感のある楽曲にあわせ、キュートなミニキャラを用いた演出や、メンバー同士の掛け合いが印象的な映像となっています。

一方、COOL組は、にしき・だいきり・たちばなの3名によるユニットです。新曲『MΞLLOW FΞLLOW』のMVを2025年12月21日(日) 20：00に公開しました。凛としたセクシーなトーンを基調とした世界観の中で、各メンバーの表情や存在感、艶っぽさが際立つ映像表現が特徴です。

対照的なコンセプトを持つ2つのユニットによる楽曲を通して、「すにすて」の多彩な表現をお楽しみください！

【MV】『がっこう戦争』 / やなと×らお×ゆたくん×おさでい

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=iPEYRfpBoVg ]

YouTube：https://youtu.be/iPEYRfpBoVg(https://youtu.be/iPEYRfpBoVg)

Vocal：やなと×らお×ゆたくん×おさでい

Music: rukaku

Lyric：ki-you,紺野真

Arrangement：ki-you

Illust：黒城ろこ

Mix：STPR Studio

Movie：naco

【MV】『MΞLLOW FΞLLOW』 / にしき×だいきり×たちばな

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=e5V5Ks2HF6I ]

YouTube：https://youtu.be/e5V5Ks2HF6I(https://youtu.be/e5V5Ks2HF6I)

Vocal：にしき×だいきり×たちばな

Music: rukaku

Lyric, Arrangement：のいざん

Illust：エイゴ二

Mix：STPR Studio

Movie：かずらけい

■すにすてワンマンライブ『We are SneakerStep! -1st Step-』 公演概要

[POP組『がっこう戦争』場面写][COOL組『MΞLLOW FΞLLOW』場面写]

-大阪 『We are SneakerStep! -1st Step- “BEGINNING”』

開催日時：

2025年12月29日(月)開場 17:00 / 開演 18:00

2025年12月30日(火)開場 14:00 / 開演 15:00

会場：Zepp Namba (OSAKA) 大阪府大阪市浪速区敷津東2-1-39

-愛知 『We are SneakerStep! -1st Step- “CHALLENGE” 』

開催日時：

2026年1月2日(金)開場 17:00 / 開演 18:00

2026年1月3日(土)開場 14:00 / 開演 15:00

会場：Zepp Nagoya 愛知県名古屋市中村区平池町4-60-７

-東京 『We are SneakerStep! -1st Step- “GROWTH” 』

開催日時：

2026年1月5日(月) 開場 17:00 / 開演 18:00

2026年1月6日(火)

(1部) 開場 12:00 / 開演 13:00

(2部) 開場 17:00 / 開演 18:00

会場：Zepp DiverCity (TOKYO) 東京都江東区青梅1-1-10

【特設サイト】 https://sneakerstep-zepptour2025.stpr.com/

■すにすて - SneakerStep Prod.STPR MUSIC Profile

『すにすて - SneakerStep Prod.STPR MUSIC』は、TBS番組『全力挑戦!すとぷりnoりみっと -苺学園放送部-』と「STPR BOYS PROJECT」が連動した企画により誕生した2.5次元歌い手アイドルグループ。2025年2月18日にグループ名を発表し活動を開始。2025年4月2日に東京ドームでのパフォーマンスお披露目と共にデビュー。メンバーは、「にしき」「らお」「だいきり」「たちばな」「ゆたくん」「やなと」「おさでい」の７名。各メンバーの個性を活かし、歌、配信、ダンス、ボイス、エンタメなど幅広い活動を行っている。2025年12月から2026年1月にかけ、東名阪Zeppツアーを予定。

オフィシャルリンク

公式サイト：https://sneaker-step.com/

公式X : https://x.com/Sneaker_Step

公式YouTube：https://youtube.com/@Sneaker_Step

公式TikTok : https://tiktok.com/@sneaker_step

公式LINE : https://lin.ee/oFGvBuU

■株式会社STPRについて

「クリエイティビティと情熱で、世界をもっと楽しくする」というPurpose(パーパス：目的)に向かって、次元を超えた魅力的なコンテンツを創り出し、エンターテインメントの可能性拡張を目指す【総合エンタメプロデュースカンパニー】です。2018年6月15日に創業し、2.5次元アイドルグループ「すとぷり」の活動をプロデュース＆サポート、自主音楽レーベル「STPR Records」の運営や、ライブやイベントの企画制作、クリエイターのキャラクタービジュアルをプロデュース、グッズの企画制作販売を行うMD(マーチャンダイジング)事業を展開。



現在は、YouTubeやTikTokなどのプラットフォームと提携し、音楽原盤や映像コンテンツを軸としたライセンス管理や収益化サポート、プロモーション等を含めたソリューション提供を行う『MCN事業』等も拡大中。

2022年、事業拡大に伴い、新オフィスを「渋谷ヒカリエ」最上階へと移転。オフィス内には音楽スタジオ＆モーションキャプチャースタジオが併設されており、コンテンツスタジオ【STPR Studio】を設立。XRコンテンツの企画制作を行うSTPR Studio事業を開始。2023年にはシンガポール法人を設立し、クリエイターやコンテンツのアジア展開も実施。2024年からは、M&AやCVCなどの投資事業を本格的に開始。



会社名：株式会社STPR

所在地：東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ34F

設立：2018年6月

代表者：柏原 真人

URL：https://stprcorp.com/