伊藤美来 2025年ワンマンLIVEを収録したLIVE Blu-ray2026年3月18日(水)発売決定!!

2025年10月11日にLINE CUBE SHIBUYAで開催した伊藤美来のワンマンLIVE「伊藤美来 Live 2025 Birth of Pops」を収録したLIVE Blu-rayを2026年3月18日に発売することが決定いたしました。

伊藤美来がアーティストデビュー9周年を目前に控えたタイミングで、初めてバンド編成でお送りした本公演を余すところなく収録。また、リハーサルの模様も特典映像として収録されます。

【商品情報】

タイトル： ITO MIKU Live 2025『Birth of Pops』

発売日： 2026.3.18（水）

内容： 2025年10月11日にLINE CUBE SHIBUYAで開催した伊藤美来 Live 2025 Birth of Pops。

アンコールを含め、披露した全20曲に加えて、MCのすべてを収録。

そして、特典映像にはリハーサル現場や当日の舞台裏を追ったメイキングを収録。

公演内容：

1. La-Pa-Pa Cream Puff

2. Morning Coffee

3. ワタシイロ

4. MC1

5. 孤高の光 Lonely dark

6. Born Fighter

7. Shocking Blue

8. 土曜のルール

9. MC2

10. No Color

11. hello new pink

12. 灯り

13. Outfit Change

14. 泡とベルベーヌ

15. 七色Cookie

16. Good Song

17. MC3

18. PEARL

19. 青100色

20. 君に話したいこと

21. MC4

22. No.6

23. 恋はMovie

24. TickTack Invitation

25. MC5

26. all yours

【商品形態】

ITO MIKU Live 2025『Birth of Pops』

品番： COXC-7512

価格： \16,500（税込）

内容： ・Blu-rayディスク

・24P オールカラーフォトブックを同梱

・LPサイズジャケット仕様

・紙脚（ジャケット展示用）

【特典情報】

下記店舗にてお買上げの方に以下アイテムを先着でプレゼント！

■購入者特典

アニメイト： アクリルスタンド＋L判ブロマイド3枚セット（複製サイン＆コメント入り）

ゲーマーズ：B2タペストリー（複製サイン入り）＋56mm缶バッジ＋L判ブロマイド（複製サイン＆コメント入り）

とらのあな：缶バッジ(57mm) ＋L判ブロマイド（複製サイン入り＆コメント入り）

ソフマップ・アニメガ：B2タぺストリー（複製サイン入り＆コメント入り）＋L判ブロマイド（複製サイン入り＆コメント入り）

楽天ブックス：A4クリアファイル（複製サイン入り＆コメント入り）

Amazon： L版ビジュアルシート5枚セット（複製サイン入り）

コロムビアミュージックショップ：缶バッジ（57mm）＋2L判ブロマイド（複製サイン＆コメント入り）

■グッズ付き限定盤

・アニメイト限定セット：B2ブランケット(複製サイン＆コメント入り) 価格：3,000円（税抜）

・ゲーマーズ限定セット：アクリルスタンド 価格：1,500円（税抜）

・ゲーマーズ超限定セット：記念ラボゲマプリカ（複製サイン＆コメント入り）＆アクリルスタンド価格：2,700円（税抜）

【キャンペーン情報】

下記期間中に対象店舗でご予約頂きましたお客様に、早期予約特典として複製サイン入りミニフォト2枚セットをプレゼント！

■期間

2025/12/21(日)21:00～2026/2/15 (日)23:59

■特典

アニメイト全店(通販含む)：ミニフォト2枚セットA (複製サイン入り)

ゲーマーズ全店(通販含む)：ミニフォト2枚セットB (複製サイン入り)

【リリースイベント情報】

下記日程にて、抽選イベント開催が決定いたしました！

2026年4月19日（日） アニメイト秋葉原1号館 7Fイベントスペース

＜第1部＞13:00～ ミニトーク＆ロングトークお渡し会

＜第2部＞15:30～ ミニトーク＆ロングトークお渡し会

＜第3部＞18:00～ トーク＆サイン会

2026年4月26日（日） オンラインサイン会

＜第1部＞14:00～

＜第2部＞16:00～

2026年5月10日（日） AKIHABARAゲーマーズ本店イベントスペース

＜第1部＞13:00～ ミニトーク＆ロングトークお渡し会

＜第2部＞15:30～ ミニトーク＆ロングトークお渡し会

＜第3部＞18:00～ トーク＆サイン会

▌伊藤美来オフィシャルファンクラブ 会員受付中！！

【ファンクラブ名】伊藤美来Official Fanclub「all yours」

https://itomiku-fc.jp/

【料金】年額6,050円(税込)／月額550円(税込)

【運営】株式会社ドワンゴ

■伊藤美来 プロフィール

10 月12 日生まれ。スタイルキューブ所属。 2012年、第1回スタイルキューブ声優オーディションに合格。2013年ゲーム『アイドルマスターミリオンライブ』の七尾百合子役で声優デビューを果たした後、2014年『普通の女子校生が【ろこどる】やってみた。』の宇佐美奈々子役でテレビアニメに初主演を果たす。以降、『五等分の花嫁』シリーズ 中野三玖役、『プリンセスコネクト！Re:Dive』コッコロ役、『BanG Dream!』シリーズ 弦巻こころ役などに出演。2025年7月TVアニメ『ガチアクタ』チワ役、『水属性の魔法使い』ニーナ役、10月TVアニメ『笑顔のたえない職場です。』間瑞希役として出演。

アーティストとしては2016年10月12日のハタチの誕生日に満を持してソロでメジャーデビューを果たし、2017年 TVアニメ『武装少女マキャヴェリズム』のOPテーマ「Shocking Blue」、2018年TVアニメ『りゅうおうのおしごと！』EDテーマ「守りたいもののために」、2019年 TVアニメ『上野さんは不器用』のOPテーマ「閃きハートビート」、TVアニメ『プランダラ』の第1クールOPテーマ「Plunderer」に続いて、第2クールOPテーマ「孤高の光 Lonely dark」、2021年TVアニメ『戦闘員、派遣します！』のOPテーマ「No.6」、2022年TVアニメ『古見さんは、コミュ症です。』2期OP「青100色」、2023年10月TVアニメ『星屑テレパス』OP「点と線」、2024年10月TVアニメ『声優ラジオのウラオモテ』OPテーマ「Now On Air」を担当。 4枚目のフルアルバム「This One’s for You」までをリリースしている。