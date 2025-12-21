HM PLUS JAPAN株式会社　日本国内での卸売事業を本格始動

HM PLUS JAPAN株式会社エスタバニーの商品例パオランの商品例

HM PLUS JAPAN株式会社（本社：東京都武蔵野市吉祥寺本町、代表取締役：南 銀伊）は、2025年12月より、日本国内における卸売事業を本格的に開始いたしました。これに伴い、東京都武蔵野市・吉祥寺エリアに専用売場を開設し、商品販売とあわせて法人向けBtoB取引の強化を進めてまいります。

吉祥寺の売場では、キャラクター雑貨・文具・日用雑貨を中心とした商品ラインアップを展開し、実際に商品を手に取って確認できる場として、取引先企業やバイヤーの皆様にご活用いただく予定です。今月末より本格稼働を開始し、小売店様・法人様との新たな取引機会の創出を目指します。

また、全国への安定した商品供給体制を構築するため、東京都東村山市に新たな物流センターを開設いたしました。同センターでは、在庫管理体制の高度化および出荷業務の効率化を図り、迅速かつ正確な商品配送を実現しています。これにより、多様な取引規模や納期ニーズに柔軟に対応できる体制を整えました。

新年度上半期には、流行のキャラクター雑貨を中心に、商品管理および供給体制をさらに拡充していく予定です。

代表取締役の南は、次のようにコメントしています。

「HM PLUS JAPANは、キャラクター雑貨を中心とした幅広い商品ラインアップを強みとして、日本のお客様に魅力ある商品をお届けしてまいります。新年度からは、韓国で話題となっているキャラクター商品も積極的に導入し、シーズンやカテゴリーごとの特集企画を展開する予定です。また、韓国に自社生産工場を有する強みを活かし、文具にとどまらず、生活雑貨をはじめとした多様な分野へと商品ラインアップを拡大してまいります。」

販促面においては、SNS広告をはじめとしたデジタルマーケティングを積極的に活用し、キャンペーン施策やプロモーション企画、インフルエンサーとのコラボレーションなどを通じて、ブランドおよび商品の認知向上を図ってまいります。

さらに、このたび当社公式ウェブサイトを正式にオープンいたしました。サイト上では、商品情報の発信に加え、卸取引や商談に関するお問い合わせも受け付けており、今後はオンラインを通じたスムーズな取引環境の整備にも注力してまいります。

HM PLUS JAPAN株式会社は、今後も日本市場におけるパートナー企業との連携を深めながら、魅力的で付加価値の高い商品とサービスの提供を通じて、持続的な成長を目指してまいります。

会社HP： http://hmplus.biz

Line ：https://lin.ee/JtTpd3y

Instagram：https://www.instagram.com/hohope1977_jp/

Tiktok：https://www.tiktok.com/@hohope1977_jp

X：https://x.com/hohope1977_jp

YouTube：https://www.youtube.com/@HoHope1977Japan