『ウマ娘 プリティーダービー』育成ウマ娘に★3ステイゴールドが登場！M-1放送中に特別なCMを初公開！ガチャ開催をサプライズ発表

ゲームの企画・開発・運営事業を展開する株式会社Cygames（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：渡邊耕一）は、弊社が開発運営するゲーム『ウマ娘 プリティーダービー（以下、ウマ娘）』において、本日12月21日(日)22時10分からステイゴールドが登場する「ステイゴールド登場! プレミアム プリティーダービーガチャ」を開催することをお知らせします。

ガチャ開催にあわせて、本日「M-1グランプリ2025」放送中にステイゴールドとライバルたちが登場する特別なCMを公開しました。

■★3[Sunlit Outsider]ステイゴールドが新たに登場！

本日12月21日(日)22時10分から、「ステイゴールド登場! プレミアム プリティーダービーガチャ」に★3ステイゴールドが登場しました。

＜開催期間＞

2025年12月21日(日) 22:10 ～ 2026年1月19日（月） 11:59



また、「クリスマス特別セレクトピックアップ サポートカードガチャ」も同時開催いたします。

詳細は公式ポータルサイトのお知らせをご確認ください。

■ウマ娘・ステイゴールドにフィーチャーした新CMをM-1で初公開！

ステイゴールドが登場するガチャ開催は、本日「M-1グランプリ2025」放送中に公開された特別なCMでサプライズ告知されました。

CMは2種類あり、ステイゴールドが競ってきた数多のウマ娘たちが次々に登場し、ゲーム『ウマ娘』での旅路の始まりを告げる内容となっています。

登場するウマ娘はマチカネフクキタル、メジロブライト、サイレンススズカ、エルコンドルパサー、グラスワンダー、スペシャルウィーク、テイエムオペラオー、メイショウドトウ、アグネスデジタル、ジャングルポケットなど数多のウマ娘たち、そしてステイゴールド。積み重ねてきた軌跡を物語るレース映像や、深みのある山路和弘さんのナレーションにもご注目ください。

●【ウマ娘 プリティーダービー】CM「ステイゴールド」篇2

●【ウマ娘 プリティーダービー】CM「ステイゴールド」篇URL https://youtu.be/M8MUzyvzrF8URL https://youtu.be/MiBu3IdevYc

■ゲーム概要

タイトル：ウマ娘 プリティーダービー

配信開始日：スマートフォン版2021年2月24日（水）、DMM GAMES版2021年3月10日（水）

開発・運営：株式会社Cygames

対応機種：iOS/Android/PC（Steam、DMM、Google Play Games版）

推奨環境：公式サイトの下記「推奨端末一覧」をご確認ください

https://umamusume.jp/device/

●ダウンロードURL

AppStore https://apps.apple.com/jp/app/id1325457827

Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.cygames.umamusume

Steamストア https://store.steampowered.com/app/3564400

DMM GAMES https://dmg.umamusume.jp



●URL

「ウマ娘 プリティーダービー」公式ポータルサイト：https://umamusume.jp/

「ウマ娘 プリティーダービー」公式X（Twitter）：@uma_musu（https://x.com/uma_musu）

(C) Cygames, Inc.