STU48 13thシングル 2026年3月4日(水)発売決定！　中村舞がシングル初の単独センター

株式会社STU13th選抜メンバー集合 ＊写真ご使用の際は(C)STUをお願いします

瀬戸内7県を拠点に活動するSTU48が、本日12月21日（日）、広島県・BLUE LIVE HIROSHIMAにて

「STU48 Live Tour 2025～傷つくことが青春だ～」の追加公演、そして「STU48 Christmas Live 2025」を開催し、STU48 13thシングルを2026年3月4日(水)に発売することを発表、そして13thシングル表題曲の選抜メンバーも発表し、中村舞がシングルとしては初となる単独センターに決定。また、2026年4月3日（金）から4月5日（日）までの3日間、広島県・上野学園ホールにて9周年コンサートを開催することもサプライズ発表した。

一部では、2025年8月10日に東京都・ヒューリックホールで開幕し、東京、広島、山口、大阪、愛知、福岡、愛媛、香川の8会場で全20公演を行った「STU48 Live Tour 2025～傷つくことが青春だ～」の追加公演を実施。

青空を語り合おう夢力

これまで本ツアーは16人編成で行われてきたが、本日の追加公演では4期研究生が前座を務め、本編では正規メンバー全員が出演。STU48全47人が集結する特別なステージでツアーを締めくくった。福田朱里は「ツアー20公演にみなさんがたくさん足を運んで、そして配信でも応援してくださったおかげで、今日追加公演を迎えることができました。本当にありがとうございます！」と感謝し、キャプテンの岡田あずみは「4期研究生が加入してからSTU48総勢47名が揃ったのは今日が初めてで、今の新しくなったSTU48をお届けできたと思います！これから先も、また一つ大きく、新しくなったSTU48でツアーをまわれる機会があったら、今回よりももっと大きな会場をまわっていけるようなグループになっていきたいなと思います。4期研究生が入って、新しい波がSTU48を動かしてくれています。だから私達も負けないように、いい背中を見せられるように引っ張っていきたいと思っています。これからさらに成長していく私達STU48についてきてほしいですし、一緒にすすんでくださると嬉しいです！」と呼びかけた。

クリスマスがいっぱい

二部は「STU48 Christmas Live 2025」を開催。メンバーがサンタクロースの衣装で登場すると「クリスマスがいっぱい」(AKB48)からライブはスタート。ライブはメンバーの迫姫華が描いた物語に沿って展開され、地元で恋に落ちた主人公の気持ちを「愛の重さ」「大好きな人」、恋人と離れた苦しさから次第に自分らしく成長していく過程を「地平線を見ているか？」「ヘタレたちよ」「傷つくことが青春だ」などで表現し、共感性の高い歌詞で様々な感情に寄り添うSTU48の楽曲で物語を彩った。

アンコールではライブ定番の「夢力」、デビュー曲「暗闇」を披露。

岡田が「ここでみなさんにお知らせがあります！」と切り出すと、会場モニターに特報映像が流れ、STU48の13thシングルが2026年3月4日(水)に決定したことを発表。さらに13thシングル表題曲の選抜メンバーも発表され、3期生の新井梨杏が初選抜に抜擢、センターは中村舞が務めることが決定した。

新井梨杏 選抜発表時写真

新井は涙で言葉を詰まらせながら「選抜メンバーに選んでいただき、ありがとうございます。ずっと目標にしていたポジションなので嬉しいです。今まで弱音を吐きそうになったこともあったのですが、それを乗り越えてファンのみなさんと上を目指して頑張ってきてよかったなと思います。これから13枚目シングルの期間、先輩方からいろいろなものを吸収して成長できるように、そして胸を張って自分が選抜メンバーだと言えるように、頑張りたいと思います。これからも応援してくださると嬉しいです。よろしくお願いします」と感謝した。

中村舞 センター発表時写真

中村は8thシングル「花は誰のもの？」で石田千穂・瀧野由美子と共にトライアングルセンターを務め、1stアルバム「懐かしい明日」のリード曲「愛の重さ」でセンターを務めたが、シングルとしては初の単独センターとなる。中村は「みなさんの応援があっての結果なので、本当にありがとうございます。みなさんからの期待に応えられるように、このポジションの重みをしっかりと受け止めて、責任と覚悟をもってSTU48を背負って行きたいと思います！そして、このグループを次のステップに繋げていけるように頑張りますので、よろしくお願いします！」と覚悟を語った。

さらに、2026年4月3日(金)から4月5日(日)までの3日間、広島県・上野学園ホールにて9周年コンサートを開催することもサプライズ発表された。

岡田は「3月4日に発売される13thシングル、そして4月3日から開催される9周年コンサートも、STU48一同全員で、素敵なものを、素敵な時間をみなさんにお届けできるように全力で頑張っていきます！」と意気ごみ、『STU48 Christmas Live 2025』は幕を閉じた。

◆2026年3月4日(水)発売 STU48 13thシングル「タイトル未定」 ◆13thシングル表題曲選抜メンバー

新井梨杏(初選抜)/池田裕楽/石田千穂/内海里音/岡田あずみ/岡村梨央/尾崎世里花/工藤理子/久留島優果/信濃宙花/高雄さやか/★中村舞(センター)原田清花/兵頭葵/福田朱里/吉田彩良

■商品情報

2026年3月4日(水)発売 STU48 13thシングル「タイトル未定」

＜Type A＞

【初回限定盤】品番:KIZM-90839～40

【通常盤】品番:KIZM-839～40

CD

M-1「タイトル未定」表題曲

その他収録内容未定

Blu-ray

収録内容未定

価格:\1,900(税抜価格\1,727)

形態:CD＋Blu-ray

[初回限定盤]応募抽選シリアルナンバー券封入

[通常盤]生写真1種ランダム封入

＜Type B＞

【初回限定盤】品番:KIZM-90841～42

【通常盤】品番:KIZM-841～42

CD

M-1「タイトル未定」表題曲

その他収録内容未定

Blu-ray

収録内容未定

価格:\1,900(税抜価格\1,727)

形態:CD＋Blu-ray

[初回限定盤]応募抽選シリアルナンバー券封入

[通常盤]生写真1種ランダム封入

＜劇場盤＞

品番:NMAX-1448

M-1「タイトル未定」表題曲

その他収録内容未定

価格:\1,250（税抜き価格\1,136）

形態:CDのみ

◆STU48 9周年コンサート 2026年4月3日(金)～4月5日(日) STU48 9周年コンサート開催決定！

2026年4月3日(金)

会場：広島県・上野学園ホール

公演内容：STU48「花は誰のもの？」公演with THE STU BAND

2026年4月4日(土)

会場：広島県・上野学園ホール

公演内容：

1部：中村舞ソロコンサート

2部：演目調整中

2026年4月5日(日)

会場：広島県・上野学園ホール

公演内容：

1部：STU48 9周年コンサート Part1

2部：STU48 9周年コンサート Part2

※各公演タイトルは仮です。正式なものは追ってお知らせいたします。

◆１部の実施概要 ■公演タイトル STU48 Live Tour 2025～傷つくことが青春だ～

■公演日 2025年12月21日(日)

■会場 広島県・BLUE LIVE HIROSHIMA（広島市南区宇品海岸3丁目12-69）

■開場/開演 開場 11:15 / 開演12:00

■出演メンバー

１期生（４名）：石田千穂・谷口茉妃菜・兵頭葵・福田朱里

ドラフト3期生（２名）：信濃宙花・中村舞

2期生（12名）：池田裕楽・内海里音・尾崎世里花・川又優菜・工藤理子・迫姫華・清水紗良・高雄さやか・原田清花・宗雪里香・吉田彩良

渡辺菜月

2.5期生（4名）：岡田あずみ・岡村梨央・久留島優果・諸葛望愛

3期生（7名）：新井梨杏・石原侑奈・奥田唯菜・北澤苺・曽川咲葵・濱田響・森末妃奈

■前座出演 4期研究生（18名）

石松陽菜・井上久伶杏・蕪竹真奈・木原姫花世・小松奈侑・坂木叶愛・坂崎愛・島田紗香・曽我部あこ・高村栞里・田中奈菜子・道保琉南・

野中莉央・濱田美惟・藤田愛結・三好真綺・屋木優菜・横井結菜

◆2部の実施概要 ■公演タイトル STU48 Christmas Live 2025

■公演日 2025年12月21日(日)

■会場 広島県・BLUE LIVE HIROSHIMA（広島市南区宇品海岸3丁目12-69）

■開場/開演 開場 17:15 / 開演18:00

■出演メンバー

１期生（4名）：石田千穂・谷口茉妃菜・兵頭葵・福田朱里

ドラフト3期生（2名）：信濃宙花・中村舞

2期生（12名）：池田裕楽・内海里音・尾崎世里花・川又優菜・工藤理子・迫姫華・清水紗良・

高雄さやか・原田清花・宗雪里香・吉田彩良渡辺菜月

2.5期生（4名）：岡田あずみ・岡村梨央・久留島優果・諸葛望愛

3期生（7名）：新井梨杏・石原侑奈・奥田唯菜・北澤苺・曽川咲葵・濱田響・森末妃奈

■セットリスト

M 1 クリスマスがいっぱい （ALL）

M 2 息をする心 （池田、石田、内海、岡田、岡村、尾崎、工藤、久留島、信濃、曽川、高雄、

中村、原田、福田、諸葛、吉田）

M 3 神様も呆れるくらいに （清水、高雄、福田、宗雪、渡辺）

M 4 一瞬のスリル （岡田、川又、信濃、谷口、兵頭、森末）

M 5 誰かがいつか 好きだと言ってくれる日まで （新井、石原、奥田、北澤、濱田）

M 6 好きになれただけで幸せだ （ALL）

MC１.

M 7 ポニーテールをほどいた君をみた （工藤、迫、中村、福田、諸葛）

M 8 真冬のプール （池田、石田、岡田、川又、北澤、工藤、迫、清水、高雄、谷口、濱田、兵頭、福田、吉田、渡辺）

M 9 気にならない孤独 （池田）

M10 雨のノック（新井、池田、岡田、尾崎、久留島、迫、信濃、曽川、高雄、中村、森末、諸葛）

M11 僕は言う （岡田）

M12 一杯の水 （石原、奥田、信濃、谷口、宗雪、森末）

M13 愛の重さ（池田、石田、内海、岡田、岡村、尾崎、工藤、久留島、信濃、高雄、中村、原田、兵頭、福田、諸葛、吉田）

M14 大好きな人(池田、石田、石原、内海、奥田、川又、北澤、清水、信濃、谷口、中村、濱田、兵頭、福田、宗雪、渡辺)

M15 地平線を見ているか？ (石田、内海、岡田、岡村、尾崎、工藤、久留島、信濃、曽川、高雄、中村、原田、兵頭、福田、諸葛、吉田)

M16 青春各駅停車 （ALL）

M17 生口島の瀬戸田レモンじゃけぇ（新井、岡村、久留島、迫、清水、諸葛）

M18 Be honest （工藤、久留島、曽川、高雄、原田、宗雪）

M19 人の隣を走るな （石原、内海、奥田、北澤、濱田、原田、森末、吉田）

M20 Sweaty Smell (新井、石原、内海、岡田、岡村、奥田、川又、北澤、清水、曽川、谷口、

濱田、原田、宗雪、森末、渡辺)

M21 ペダルと車輪と来た道と （ALL）

M22 ヘタレたちよ （ALL）

M23 傷つくことが青春だ (池田、石田、内海、岡田、岡村、尾崎、工藤、久留島、信濃、曽川、

高雄、中村、原田、福田、諸葛、吉田)

MC２.

M24 夢力 （ALL）

EN1 暗闇 （ALL）

EN2 思い出せる恋をしよう （ALL）

MC３. ※13thシングル発売日・選抜メンバー・9周年コンサート発表

EN3 思い出せてよかった （ALL）

■STU48 公演 スケジュール 2025年12月24日（水）「勝手に！四国観光大使 × MiKER!」公演 / STU48広島劇場（広島クラブクアトロ）

2025年12月25日（木）「STUDIO × Charming Trip」公演 / STU48広島劇場（広島クラブクアトロ）

2025年12月31日（水）「さあ 未来を探しに行こうか？」公演 / STU48広島劇場（広島クラブクアトロ）

2025年12月31日（水） 「アイドルの夜明け」公演 / STU48広島劇場（広島クラブクアトロ）

2025年12月31日（水） 「STU48 COUNTDOWN LIVE 2025-2026」 / STU48広島劇場（広島クラブクアトロ）

2026年 1月 7日（水） フクフェス番外編～渋谷サーキットフェスへの道～ / 東京・Spotify O-WEST

2026年 1月 8日（木） 課外活動「MiKER!」公演 / STU48広島劇場（広島クラブクアトロ）

2026年 1月 9日（金） 「アイドルの夜明け」公演 / STU48広島劇場（広島クラブクアトロ）

2026年 2月 8日（日） 「花は誰のもの？」公演 / 広島市・東区民文化センター

2026年 2月 8日（日） 「池ちゃんバースデーソロライブ」SPゲストにキンタロー。 / 広島市・東区民文化センター

2026年 4月 3日（金） ９周年コンサート / 広島県・上野学園ホール

2026年 4月 4日（土） ９周年コンサート / 広島県・上野学園ホール

2026年 4月 5日（日） ９周年コンサート / 広島県・上野学園ホール

■STU48公式SNS STU48公式X：https://x.com/STU48_official_

STU48公式HP：https://sp.stu48.com

STU48公式YouTube：https://youtube.com/@stu4858

高雄さやか石田千穂福田朱里・岡田あずみ47名での集合写真高雄さやか・石田千穂新井梨杏中村舞2部集合写真新井梨杏ソロアー写中村舞ソロアー写