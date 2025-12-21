¡Ú²¬»³Âç³Ø¡ÛÆá¿ÜÊÝÍ§³ØÄ¹¤¬¥¤¥ó¥É¡¦¥Þ¥Ïー¥éー¥·¥å¥È¥é½£¥×¥Í»Ô¤òË¬Ìä～»ÐËåÅÔ»Ô¸òÎ®¤È³Ø½ÑÏ¢·È¤ò¿¼²½～
2025¡ÊÎáÏÂ7¡ËÇ¯ 12·î 21Æü
¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í²¬»³Âç³Ø
https://www.okayama-u.ac.jp/
¢¡³µ Í×
¡¡¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í²¬»³Âç³Ø¡ÊËÜÉô¡§²¬»³»ÔËÌ¶è¡¢³ØÄ¹¡§Æá¿ÜÊÝÍ§¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯11·î16Æü¡¢17Æü¤Ë¡¢Æá¿ÜÊÝÍ§³ØÄ¹¤¬¥¤¥ó¥É¶¦ÏÂ¹ñ¥Þ¥Ïー¥éー¥·¥å¥È¥é½£¥×¥Í»Ô¤òË¬Ìä¤·¤Þ¤·¤¿¡£²¬»³¸©¤È¥×¥Í»Ô¤Ï2006Ç¯¤ËÍ§¹¥¸òÎ®¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æá¿Ü³ØÄ¹¤ÏÎ¾ÃÏ°è¤ÎÍ§¹¥¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤ÆÀ°È÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¥×¥Í²¬»³Í§¹¥¸ø±à¡×¤òË¬¤ì¡¢¸òÎ®¤ÎÎò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢º£¸å¤Î¶¨ÎÏ¶¯²½¤Ë¸þ¤±¤¿°Õ¸«¸ò´¹¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥×¥ÍÆüËÜÍ§¹¥¶¨²ñ¡ÊAFJ¡Ë¤È¥µ¥Ó¥È¥ê¥Ð¥¤¡¦¥Õー¥ë¥×¥ÍÂç³Ø¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥×¥Í»ÔÆâ¤Î4Âç³Ø¤òË¬Ìä¤·¡¢¶µ°é¡¦¸¦µæ¡¦³ØÀ¸¸òÎ®¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨µÄ¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢¶¦Æ±¸¦µæ¡¢¸¦µæ¼Ô¡¦Î±³ØÀ¸¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¡¦ÇÉ¸¯¡¢Ê¸²½¸òÎ®¥×¥í¥°¥é¥à¤Î³È½¼¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ç¤ÎÏ¢·È²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³èÈ¯¤Ë°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Æá¿Ü³ØÄ¹¤ÏAFJ¤ª¤è¤Ó¥×¥Í»Ô¤Î¥µ¥Ýー¥È¤Î²¼¡¢ºß¥à¥ó¥Ð¥¤ÆüËÜ¹ñÁíÎÎ»ö¤ª¤è¤Ó°õÆü¥Ó¥¸¥Í¥¹¶¨µÄ²ñ¡ÊIJBC¡Ë¤Î¶¦ºÅ¤Ë¤è¤ê¡¢¥×¥Í²¬»³Í§¹¥¸ø±à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Ê¸²½»ö¶È¡ÖKonnichiwa Pune2025¡Ê¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¥×¥Í2025¡Ë¡×¤Ë¤â»²²Ã¤·¡¢¥¹¥Ôー¥Á¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¸½ÃÏÂç³ØÀ¸¤Ë¤è¤ëÃãÆ»¤äÀ¸¤±²Ö¤Î¼Â±é¡¢ÆüËÜ¸ì¤Î²Î¾§¤Ê¤É¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¡¢¥×¥Í¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÎÆüËÜ¤Ø¤Î´Ø¿´¤Î¹â¤µ¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ³Ø¤Ï¡¢º£²ó¤ÎË¬Ìä¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢²¬»³¸©¤È¥×¥Í»Ô¤Î»ÐËåÅÔ»Ô´Ø·¸¤ò´ðÈ×¤È¤·¤¿ÃÏ°è´Ö¡¦Âç³Ø´Ö¤Î¹ñºÝ¶¨ÎÏ¤ò¤µ¤é¤Ë¿ä¿Ê¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£º£¸å¡¢Î¾ÃÏ°è¤Î¶¯¤ß¤òÀ¸¤«¤·¤¿¶¦Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ä³ØÀ¸¸òÎ®¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤¡¢ÃÏ°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¡§²¬»³Âç³Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥×¥Í²¬»³Í§¹¥¸ø±à¤Ç¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿
¥µ¥Ó¥È¥ê¥Ð¥¤¡¦¥Õー¥ë¥×¥ÍÂç³Ø¤Ç¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿
Konnichiwa Pune2025¤Ç¤ÎÆá¿Ü³ØÄ¹¤Î¥¹¥Ôー¥Á¤ÎÍÍ»Ò
¸½ÃÏÂç³ØÀ¸¤È¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿
¢¡»² ¹Í
¡¦²¬»³¸© ¥¤¥ó¥É¡¦¥Þ¥Ïー¥éー¥·¥å¥È¥é½£ÃÏ°è¡Ê2006¡ÊÊ¿À®18¡ËÇ¯Äù·ë¡Ë
¡¡https://www.pref.okayama.jp/page/277194.html
¡¦ºß¥à¥ó¥Ð¥¤ÆüËÜ¹ñÁíÎÎ»ö´Û ¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¥×¥Í2025
¡¡https://www.mumbai.in.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00824.html
¢¡»²¹Í¾ðÊó
¡¦²¬»³Âç³Ø¥¤¥ó¥É´¶À÷¾É¶¦Æ±¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー
¡¡http://wwwcid.ccsv.okayama-u.ac.jp/
¡¦¡Ú²¬»³Âç³Ø¡ÛÆá¿ÜÊÝÍ§³ØÄ¹¤¬¥Ï¥¤¥Ç¥é¥Ðー¥É¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè4²óÆü°õÂç³ØÅù¥Õ¥©ー¥é¥à¡×¤Ë»²²Ã
¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003663.000072793.html
¡¦¡Ú²¬»³Âç³Ø¡Û¥¤¥ó¥É¡¦À¾¥Ù¥ó¥¬¥ë½£¤Î¥Þ¥Þ¥¿¡¦¥Ð¥Ê¥ë¥¸ー¼óÁê¤Ë²¬»³Âç³ØÌ¾ÍÀÇî»Î¾Î¹æ¤òÉÕÍ¿
¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003667.000072793.html
¡¦¡Ú²¬»³Âç³Ø¡ÛÆá¿ÜÊÝÍ§³ØÄ¹¤¬ºß¥³¥ë¥«¥¿ÆüËÜ¹ñÁíÎÎ»ö´Û¤òË¬Ìä¤·°Õ¸«¸ò´¹¤ò¼Â»Ü
¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003666.000072793.html
²¬»³Âç³ØÄÅÅç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡Ê²¬»³»ÔËÌ¶è¡Ë
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html)