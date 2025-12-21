【岡山大学】「岡山イノベーションコンテスト2025」で岡山大学学生が部門賞を受賞！
2025（令和7）年 12月 21日
国立大学法人岡山大学
https://www.okayama-u.ac.jp/
◆概 要
革新的なビジネスプランを競う「岡山イノベーションコンテスト2025」が2025年11月29日、倉敷市民会館で開催され、最終審査に進んだ15人のファイナリストが熱意あふれるプレゼンテーションを行いました。本学からは教員・学生を含む3人がファイナリストに選出され、このうち大学・専門学校生の部で大学院環境生命自然科学研究科博士前期課程1年の村瀬遊大さんが部門賞を受賞しました。会場には那須保友学長もプレゼンターとして出席し、村瀬さんに直接賞状を授与しました。
本コンテストは、中国銀行、山陽新聞社、サンマルク財団などが主催する地域最大級のビジネスコンテストで、岡山・備後地域における起業家育成と新産業創出を目指し2017年から開催されています。9回目となる今年も多数の応募があり、厳しい審査を通過した精鋭が登壇しました。
村瀬さんは、酵母を用いて高価なたんぱく質を安価かつ大量に生産する「酵母で“死ぬほど”作らせるタンパク質大量生産革命」をテーマに発表。独自のタンパク質生産技術「gTOW法」を活用し、培養肉が日常の食卓に並ぶ未来を切り拓くビジネスプランを提案しました。
また村瀬さんは、本学が「地域中核大学イノベーション創出環境強化事業」の一環として整備した学生プロトタイピング拠点「おかやまテックガレージ」第1期生でもあります。受賞にあたり、村瀬さんは「最初の挑戦の場を与えてくれたのはテックガレージでした。これからは、プランを形にするための実践をさらに進め、KIBINOVEに拠点を置いて事業化に向けて本格的に挑戦していきたいです」と抱負を語りました。
一般の部では、学術研究院医歯薬学域の内山淳平研究教授が薬剤耐性菌という国際的課題に挑む大学発ディープテックとして、「抗菌酵素で切り拓く、動物薬の創薬支援」をテーマに発表しました。
また大学・専門学校生の部には、工学部工学科機械システム系3年で大学発ベンチャー企業KYOUSOU ROBOTICSを運営する伏谷健太郎さんも登壇し、「製造業×ロボット×岡山で『未来の工場』を実現する」をテーマに、製造業の搬送工程に特化したロボット導入による革新的なビジネスプランを披露しました。
本学学生の部門賞受賞は、大変誇らしい成果です。本学は、研究者・学生の挑戦を今後も力強く後押しし、地域と共に、岡山から世界へ羽ばたく次世代の起業家育成に取り組んでいきます。引き続き、地域中核・特色ある研究大学：岡山大学の取り組みにご期待ください。
左から内山研究教授、村瀬さん、那須学長、伏谷さん
内山研究教授
伏谷さん
部門賞を受賞した村瀬さん（左：那須学長、右：村瀬さん）
◆参 考
・岡山イノベーションコンテスト2025
https://www.oi-project.jp/
・岡山大学「おかやまテックガレージ」
https://venture.okayama-u.ac.jp/tec-garage/
・岡山大学研究・イノベーション共創機構
https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/
・岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部
https://venture.okayama-u.ac.jp/
・岡山大学「岡大ベンチャーサポートテラスV-Story」起業相談窓口
https://venture.okayama-u.ac.jp/consultation/
・岡山大学 地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）
https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/
・岡山大学共創イノベーションラボ（KIBINOVE：きびのべ）
https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/kigyo/kibinove/
・タンパク質生産技術「gTOW法」
https://tenure5.vbl.okayama-u.ac.jp/~hisaom/HMwiki/index.php?%E9%81%BA%E4%BC%9D%E5%AD%90%E3%81%A4%E3%81%AA%E3%81%B2%E3%81%8D%E6%B3%95
・KYOUSOU ROBOTICS
https://kyousourobotics.com/
・岡山大学 学術研究院 医歯薬学域（医）病原細菌学分野
https://www.okayama-u.ac.jp/user/saikin/index.html
◆参考情報
・【岡山大学】「岡山イノベーションコンテスト2024」で岡山大学の教員２人が部門賞、サンマルク賞を受賞！
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002748.000072793.html
岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）
◆本件お問い合わせ先
岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部 古川
〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階
E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp
※@を◎に置き換えています。
https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id14898.html
＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞
岡山大学病院 新医療研究開発センター
〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1
下記URLより該当する案件についてお問い合わせください
http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/
＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞
岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当
〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1
TEL：086-235-7983
E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp
※ ◎を@に置き換えて下さい
http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/
＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞
岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部
〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階
TEL：086-251-8463
E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp
※ ◎を@に置き換えて下さい
https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/
＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞
岡山大学研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（略称：チーム共用）
〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階
TEL：086-251-8705
FAX：086-251-7114
E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp
※ ◎を@に置き換えて下さい
https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/
＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞
岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部
〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階
E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp
※ ◎を@に置き換えて下さい
https://venture.okayama-u.ac.jp/
岡山大学メディア「OTD」（アプリ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html
岡山大学メディア「OTD」（ウェブ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html
岡山大学オリジナルグッズ Online Shop：https://okadaigoods.official.ec/
岡山大学統合報告書2024：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002801.000072793.html
岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/
岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik
岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw
岡山大学地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）：https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/
産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2025年10月期共創活動パートナー募集中：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003423.000072793.html
国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください
- 岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html