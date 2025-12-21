【岡山大学】岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 医歯科学専攻 修士課程に「社会人コース」を新設！

国立大学法人岡山大学

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）の大学院医歯薬学総合研究科では、医歯科学専攻 修士課程に「社会人コース」を新設しました。



このコースは、医療・研究・企業・官公庁などで活躍する社会人の方々が、キャリアを継続しながら高度な専門知識と研究力を身につけることを目的としています。近年注目されるリスキリング（学び直し）の機会としても最適です。

◆社会人コースの特徴について

１．柔軟な履修計画

夜間・週末を活用した授業やオンライン併用により、仕事と学びの両立をサポートします。

２．実践的な研究指導

病院や製薬企業、医療機器メーカー、官公庁、公的研究機関など、現場で培った経験を研究に活かし、医歯科学の最前線に挑戦できます。

３．キャリアアップに直結

医療現場や企業・官公庁での専門性をさらに高め、研究職・管理職へのステップアップを目指せます。

○医歯科学専攻について

医歯科学専攻は、出身学部を問いません。

学部の専門知識を生かして医療につながる研究をしたい。生命のしくみを解明したい。

それらを通じて自らのキャリアアップをしたい人のための大学院です。

情熱あふれる多数の教員が、少人数制の研究指導で、あなたの能力向上とキャリアップを確実にサポート。

就職率ほぼ100％（博士課程進者を含む）です。

医薬品及び関連企業、医療機器製造、化学品製造、食品製造、情報通信（医療系IT含む）、医療事業（看護師・技師含む）など 多様。

◆参 考

・岡山大学大学院医歯薬学総合研究科

・岡山大学医学部保健学科・大学院保健学研究科

・岡山大学病院

岡山大学鹿田キャンパス（岡山市北区）

◆本件お問い合わせ先

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 医歯科学専攻（修士課程）学務課 教務グループ 大学院担当

〒700-8525 岡山県岡山市北区鹿田町2丁目5番1号 岡山大学鹿田キャンパス

TEL： 086-235-7986

E-mail：kdf7986◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（略称：チーム共用）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8705

FAX：086-251-7114

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

