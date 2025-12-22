中古バイク買取・販売を全国展開する最大手バイク王、公式サイト中古車ページに360°画像を本格導入開始

2026年12月22日

株式会社AGENCIA（代表取締役CEO：ジャン・ピエール、所在地：愛知県名古屋市、以下AGENCIA）は、同社が提供する360°画像生成プラットフォーム「360°Bike®」が、株式会社バイク王&カンパニー（代表取締役CEO：澤 篤史、東京都世田谷区、以下バイク王）に導入され、中古バイク検索サイト「バイク王」の車両詳細ページにおいて、360°画像の本格掲載が開始されたことをお知らせいたします。

本取り組みにより、バイク王の公式サイトに掲載される中古車両情報は、360°画像と自動連携し、オンライン上でより立体的かつ直感的な車両確認が可能となります。









オンライン検討が主流となる中古バイク流通における情報提供の高度化

近年、中古バイク市場においても、来店前にオンラインで車両を比較・検討する行動が一般化しています。一方で、従来の静止画像のみでは車両状態の把握に限界があり、ユーザーにとって十分な判断材料を提供しきれないという課題がありました。









360°Bike®による立体的かつ直感的な車両理解

「360°Bike®」を活用することで、ユーザーはスマートフォンやPCから、車両の外装や装備状態を360度視点で確認できるようになります。

車両全体を一連の動きとして把握できるため、従来の画像掲載と比べ、より多角的で直感的な情報提供が可能となりました。

これにより、オンライン上での比較検討段階における車両理解が深まり、来店前の検討精度向上が期待されています。

自動連携による運用効率化と安定した品質提供

360°Bike®は、スマートフォンと360°カメラを用いた撮影から、車両詳細ページへの掲載までをワンストップで行えるプラットフォームです。

撮影した360°画像は車両情報と自動連携され、手動作業を最小限に抑えた運用が可能となっています。

1台あたりの撮影時間は約3分で、ガイド機能により担当者の熟練度に依存しない均一な撮影品質を実現。

生成された360°画像は、スマートフォン・PCなどマルチデバイスに対応し、安定したユーザー体験を提供します。

導入による効果と期待

本導入により、撮影・登録業務の効率化と掲載情報の標準化が図られるとともに、ユーザーがオンライン上で得られる車両情報の質が向上します。

その結果、車両理解の促進、検討時間の短縮、商談前の認識ギャップ低減といった効果が期待されています。

導入企業コメント

株式会社バイク王&カンパニー DX戦略部門 三浦氏

「360°画像の導入により、車両の外装や装備状態をオンライン上でご確認いただけるよう進めております。

AGENCIAのJean CEOをはじめとする皆様の多大なるご支援とご協力により、本取り組みはスムーズに立ち上げることができました。

車両詳細ページにおける情報提供の質をさらに高める施策として活用してまいります。」

バイクライフプランニング事業部 宮崎氏・新井氏

「360°Bike®は、車両情報を分かりやすく伝える手段として有効です。撮影から掲載までの運用が簡素化され、現場での活用が進んでいます。」









AGENCIAの実績と今後の展開

AGENCIAは、360°画像とAI技術を組み合わせたソリューションを自動車分野で展開し、全国4,000社以上への導入実績を有しています。

四輪領域で確立したSaaS型プラットフォームと運用ノウハウを基盤に、今後は二輪領域へも展開を広げ、モビリティ流通全体のDX推進を加速してまいります。

ギネス世界記録™ 認定

AGENCIA「360°Car®」

360°車両画像で世界No.1を達成

AI × データによる自動車DXの新基準を創出

グローバルSaaSプラットフォームとして業界を牽引

※詳細は公式サイトをご参照ください

https://www.agencia.co.jp/news/guinnessworldrecords.html

360°Bike®について

360°Bike®は、スマートフォンと360°カメラを用い、短時間で360°画像やPR動画を生成できる、バイク販売向けの360°画像生成プラットフォームです。

撮影支援機能やマルチデバイス対応により、オンラインにおける車両情報提供の高度化を支援します。









会社概要

株式会社バイク王&カンパニー

所在地：東京都世田谷区若林3-15-4

事業内容：バイクライフ関連サービスの提供

株式会社AGENCIA

所在地：愛知県名古屋市東区東桜1丁目1－1

事業内容：360°画像×AIを活用した業務DXソリューションの開発・提供

お問い合わせ先

株式会社AGENCIA

広報・IR担当

https://www.agencia.co.jp/contact/