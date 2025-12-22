BeachWood Trading合同会社（所在地：東京都渋谷区渋谷2-19-15 宮益坂ビルディング609）は、2025年11月19日(火) 午前10時より、クラウドファンディングサイト「GREENFUNDING」にて先行販売を開始した、リモコン不要の電動スケートボード「liquid SKATEBOARD」において、プロジェクト開始からわずか10分で目標金額である30万円を達成いたしました。その後も好調に支援を集め、本日2025年12月22日時点で支援総額2,463,214円、支援者数34名と、目標を大きく上回る多大なご支援をいただいております。本プロジェクトは、2025年12月31日(水) 23:59までの期間限定公開となります。【GREENFUNDINGプロジェクトページURL】https://greenfunding.jp/lab/projects/9097---■ 「liquid SKATEBOARD」が提供する新しい「乗る楽しさ」「liquid SKATEBOARD」は、リモコン操作を廃し、ライダーの足の動きでスピードを維持する「クルーズコントロール」を搭載した電動スケートボードです。従来のスケートボードが持つ“押して進む”本来の感覚を大切にしつつ、電動アシストでその楽しさを拡張。歩くよりも軽やかに、どこへでも冒険できる新しい移動体験を提供します。■ プロジェクト開始直後からの目標達成と、高まる注目度デンマークとフランスのプロライダー、エンジニア、デザイナーたちによって「滑るスポーツ」への情熱を注ぎ込まれて開発された「liquid SKATEBOARD」は、その画期的なコンセプトと直感的な操作性が多くの共感を呼び、公開直後から多くの方からご支援を頂き、開始10分でのスピード達成となりました。現在も地上波テレビ番組、ガジェット系メディアやライフスタイル系メディアを中心に多数の引き合いを頂く等、多方面から大きな反響をいただいております。■ 「liquid SKATEBOARD」の主な特徴1. リモコン不要の「直感操作」で、体の一部のような乗り心地手に持つコントローラーは一切不要。地面を蹴る（プッシュ）動作で希望の速度を確立し、ボードのフットセンサーに足を乗せるだけでその速度を維持する「クルーズコントロール」が作動します。減速したい時は、足を少し浮かせるだけで自然にアシストが止まり、穏やかにスピードが落ちていきます。2. 独自技術「クルーズコントロール」が地形を感知し最適な走行をサポート独自のアルゴリズムが、平地、上り坂、下り坂といった地形の変化を自動で感知。上り坂ではモーターがパワーを増加させて登坂をアシストし、下り坂では自動で制動をかけ、速度を一定に保ちながらバッテリーを充電（回生ブレーキ）します。3. 軽量4.8kg、IP65防水防塵、そしてバッテリー切れでも安心のハイブリッド設計電動パーツを内蔵しながらも約4.8kgの軽量化を実現し、片手で気軽に持ち運び可能。国際規格IP65の防水・防塵設計で、ホコリや水しぶきから電気系統を守り、屋外での使用も安心です。さらに、万が一バッテリーが切れても、高反発ホイールにより通常のスケートボードとして滑走できるため、「ただの重い板」になる心配がありません。

■ 開発背景：デンマークとフランスの「滑る」エキスパートたちが追求した“動きに応える走行感”「liquid SKATEBOARD」は、スキーインストラクターでもあるプロダクトデザイナー/エンジニアのALEXIS氏を中心に、プロライダーやデザイナーなど、スケート、スキー、スクーターといった「滑るスポーツ」に情熱を注ぐフランスの開発チームによって生み出されました。最初のスケッチから始まり、3Dモデリングによる精密な構造設計、そして度重なるプロトタイピングと屋外テストを通じて、モーター出力やフットセンサーの調整、素材の最適化を徹底的に実施。「アイデアを“形”にするには時間がかかりました。でも、そのぶん走りの完成度には妥協していません。LIQUIDは、テクノロジーとスケートの調和を目指した一枚です。」と、プロダクトデザイナー/エンジニアのALEXIS氏は語ります。彼らの情熱と専門知識が、LIQUID独自の「動きに応える走行感」を実現しました。■ お得なリターン設計メーカー希望小売価格89,800円（税込）のところ、GREENFUNDINGでは期間中限定で、以下の特別価格でご提供しています。超超早割（限定数）：25.0% OFF → 完売超早割：15.0% OFF → 76,330円 → 残り僅か早割：12.0% OFF → 79,024円2台セット割： 2台で15.0% OFF → 152,660円(1台あたり76,330円)3台セット割： 3台で20.0% OFF → 215,520円(1台あたり71,840円)4台セット割： 4台で25.0% OFF → 269,400円(1台あたり67,350円)■ プロジェクト概要プロジェクト名：リモコン不要の電動スケートボード！ “押して進む”本来のスケート感覚をそのまま移動にクラウドファンディングサイト：GREENFUNDING開始日：2025年11月19日(火) 午前10時実施期間：～ 2025年12月31日(水) 23:59 終了現在の支援総額：2,463,214円（2025年12月22日時点）現在の支援者数：34名プロジェクトURL：https://greenfunding.jp/lab/projects/9097

■ 今後の展開BeachWood Trading合同会社は、「liquid SKATEBOARD」を通じて、より多くの方々に「乗る楽しさ」と「新しい移動体験」を提供することを目指しています。クラウドファンディング終了の12月31日迄、及びそれ以降も、引き続き本プロジェクトの魅力を発信し、製品の普及に努めてまいります。【本件に関するお問い合わせ先】BeachWood Trading合同会社E-mail：info@beachwood.jpTEL：03-6379-0125URL：https://beachwoodtrading.co.jp/ja/---※本製品は日本の法律上、公道（歩道・車道含む）での走行は禁止されています。私有地やキャンプ場、公園など、許可されたエリアでのみご使用いただけます。