「車内で動画を見たい」「TVスティックやゲーム機の画面を大きく映したい」--でも、接続が面倒／うまく映らない／家族で楽しめない…そんな声は少なくありません。GetPairrは、“車内エンタメをもっと手軽に”をコンセプトに、接続のハードルを下げて、ドライブ時間を心地よくアップデートする製品づくりを続けています。

● 対象製品：GetPairr TV（CA361-B4）● キャンペーン価格：12,980円 → 20%OFF適用で 10,384円● 期間：12/22 00:01 ～ 12/29 23:59（JST）● プロモーションコード：IFXAA7TN● 商品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FKN7MNZ1※在庫・販売状況により、期間中でも終了する場合があります。

GetPairr TVは、車内での映像体験を広げるコンパクトアダプターです。HDMI入力対応：外部映像機器の画面表示をサポート有線接続でミラーリング：スマホ画面を車内で楽しみたい時にUSBポート搭載：給電・充電用ポートとして使える設計簡単接続：機器同士の接続をできるだけシンプルに※走行中の注視・操作はお控えください。安全な場所に停車してご利用ください。

実機の使用イメージ・接続手順は、下記YouTube動画でもご確認いただけます。

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=r7pr2kUKoD4

◆HDMI入力対応

車両側にHDMI入力がなくても、本製品をデータ通信用USBポートに接続することで、外部機器の映像入力に対応します。車内の純正ディスプレイ上で映像を楽しみたい方におすすめです。

◆ワイヤレスCarPlay／ワイヤレスAndroid Auto対応

有線CarPlay搭載車で、スマートフォンとの接続をワイヤレス化。乗車のたびのケーブル接続を減らし、操作をスムーズにします。

◆Type-C to HDMIケーブルによる有線ミラーリング

Type-C to HDMIケーブルを使って、スマートフォン画面を車内に映す使い方にも対応。※ミラーリング対応スマホ：iPhoneはiPhone15以降（16e除く）／AndroidはDisplayPort出力対応機種

【商品仕様】

製品名 ：GetPairr TV（CA361-B4）HDMI入力 ：Standard HDMI 1.4 ：2K（2560×1440）30Hz ：720P（1280×720）60/50Hz ：1080P（1920×1080）60/50HzWi-Fi ：802.11 a/b/g/n/ac（2.4GHz＋5GHz）Bluetooth ：BT5.0接続端子 ：USB-A、HDMI適合条件 ：純正 Apple CarPlay 機能搭載車電源入力 ：USB 5V 1.5A本体質量 ：45g本体サイズ ：58×58×14mm

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FKN7MNZ1