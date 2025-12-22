スカウト型就活イベント『デアイバ』を運営する株式会社DEiBA Company（本社：東京都千代田区／代表取締役：志村友樹）は、2025年12月、27卒向けスカウト型就活イベント『デアイバ』を名古屋で開催いたしました。今回は、 51名の学生が参加し、活気溢れる雰囲気の中、企業と学生の「出会い」を提供しました。

URL：https://deiba.jp/

■開催実績（2025年12月）

・対象：2027年3月卒業予定の大学生・大学院生・イベント形式：グループディスカッション＋対話会（対面開催）

■参加企業の声 ～デアイバに参加してみて～

「50名以上の学生と出会うことができ、かつ就活や働くことに対して意欲的な学生が多かった。」「多くの学生に知っていただくきっかけとなり、次回コンテンツの予約も取得できた。」「自社が評価した学生と個別にじっくり話すことができ、効率よくマッチングができた。」

■参加学生の声 ～興味を持った企業の理由に当てはまるものを教えてください～

1位：人事担当者の印象が良かった2位：仕事内容・事業内容が魅力的だった3位：給与や賞与が高い4位：福利厚生制度が充実している5位：社員の人間関係がよい6位：社会貢献度が高い

■グルディス型就活イベント『デアイバ』とは？

『デアイバ』は、就活生がグループディスカッションを繰り返しながら成長し、企業がその姿を評価・スカウトできる「対面型スカウトイベント」です。

・累計参加学生数：80,000名以上・年間動員学生数：4,000名以上特徴 ：・学生の「協働性」「主体性」「思考力」など非認知能力を可視化・その場でインターン・選考オファーが可能・採用媒体では出会いづらい“行動力ある層”と出会える

■学歴内訳

■27卒向け『デアイバ』《今後のスケジュール》

＼年明け以降も開催／年明け以降も各地で開催予定ですが、すでに完売日程もございます。参加をご検討中の方は、お早めにお申し込みください。＼28卒開催について／年間70開催決定しました！詳細のスケジュールについては個別でご案内させていただきますので、お気軽にご相談くださいませ。「無料見学」も可能です。お気軽にお問い合わせください。■資料請求・お問い合わせフォームhttps://deiba.jp/corporate/inquiry/■直接メールでのお問い合わせ（担当：福田）miyu_fukuda@deiba.jp

■会社概要

会社名：株式会社DEiBA Company所在地：東京都千代田区神田錦町2-2-1 KANDA SQUARE 11階代表者：代表取締役 志村友樹TEL：03-3221-5235Mail：deiba-client@deiba.jp公式HP：https://deiba.jp/担当：DEiBA Company 広報 福田