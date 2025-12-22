メインビジュアル





株式会社CTV MID ENJIN(所在地：愛知県名古屋市、代表取締役社長：松井 秀仁)は2025年3月22日・29日に中京テレビで放送したドラマ『ライブマニア』が、12月25日（木）正午、バーティカルシアターアプリ「smash.」にて、縦型ショートドラマ化し、配信されることを決定いたしました。





【smash.】

https://smash-media.jp/

【配信開始】

2025年12月25日(木)正午～









＜キャスト＞

■渡辺隆(錦鯉)

■米倉れいあ

■植村颯太

■3markets[ ]

■メとメ

■ゴンダショウタロウ(kurage)

■ヤングスキニー

■長谷川雅紀(錦鯉)【特別出演】

■忍成修吾





＜作品紹介＞

本作はなんと今話題のリアルなバンドが出演する異色のオリジナル音楽ドラマ！

実在するライブハウスを舞台に、ライブによっておじさんの人生が変わっていく…！？

渡辺が演じるのは、音楽とは無縁な生活を送っていた50歳のさえない会社員・音谷瑛太。

会社ではミスばかり・・・周りからは「透明人間」と呼ばれるダメ社員。

事あるごとにエース社員の部下田中(忍成修吾)と比べられる。

そして家では、娘(米倉れいあ)に無視され口もきいてもらえず…

そんな音谷がある日、部下の田中にチケットを押し付けられ嫌々ライブハウスに行くことに！？

ライブシーンでは「3markets[ ]」「メとメ」「ゴンダショウタロウ(kurage)」

「ヤングスキニー」と今話題のバンドが実名で出演し楽曲を披露！！

実際にライブハウスにいるような臨場感たっぷりのライブシーンが今作品のポイント！

徐々に音楽にハマっていく音谷が、ライブに行くたびに出会う、ライブ好きな青年(植村颯太)との関係性にも注目！！

特別出演には、バー店員役として相方 錦鯉長谷川雅紀も出演！！





監督はドラマ「スナック女子にハイボールを」「面白南極料理人」映画「女優は泣かない」などの有働佳史が務め、脚本は「Qros(キュロス)の女」や「うちの弁護士は手がかかる」、「じゃない方の彼女」のようなオリジナルドラマを得意とする服部隆が務める。





＜コピーライト表記＞

★番組素材ご使用の際には、下記コピーライト表記をお願いいたします。

(C)中京テレビ・CTV MID ENJIN









【タイトル】

ドラマ「ライブマニア」

【出演】

渡辺隆(錦鯉) 米倉れいあ 植村颯太

3markets[ ] メとメ ゴンダショウタロウ(kurage) ヤングスキニー

長谷川雅紀(錦鯉) 忍成修吾

【監督】

有働佳史

【脚本】

服部隆

【制作】

CTV MID ENJIN

【製作著作】

中京テレビ / CTV MID ENJIN

【クレジット】

(C)中京テレビ・CTV MID ENJIN

【公式HP】

https://www.ctv.co.jp/livemania

【中京テレビ公式SNS】

X ： https://x.com/ChukyoTV_PR

Instagram： https://www.instagram.com/chukyotv_pr/

TikTok ： https://www.tiktok.com/@chukyotv_pr