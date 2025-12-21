¡ÚÌÀÂÀ¤Í¤§¤µ¤ó¡ÛÇ¯Ëö¤Î¿©Âî¤äÂ£¤êÊª¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Âè2ÃÆ¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¡¢³¤Ï·Ì¾¥Þ¥ë¥¤¤ËºÆÅÐ¾ì¡ª
Ê¡²¬È¯¤Î¼êºî¤ê¿É»ÒÌÀÂÀ»Ò¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¿¿´î¡Ê¤·¤ó¤¡Ë¡×¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¸©¡¦³¤Ï·Ì¾¥Þ¥ë¥¤¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤¿Âè2ÃÆ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¡¢¥ê¥Ôー¥¿ー¤Î¤ªµÒÍÍ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ç¯Ëö¤Î¿©Âî¤äÂ£¤êÊª¤È¤·¤Æ¤´¸¡Æ¤¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤«¤é¤â¤´¹¥É¾¤ÎÀ¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÈ¿¶Á¤ò¼õ¤±¡¢¤³¤ÎÅÙÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¸þ¤±¤¿Âè3ÃÆ¤È¤Ê¤ë´ü´Ö¸ÂÄê¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âè1ÃÆ¤Ç¤Ï¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«Çã¤¨¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤ÈºÇ½ªÆü¤Ë¶î¤±¹þ¤ß¤ÇÍèÅ¹¤µ¤ì¤ë¥ê¥Ôー¥¿ーÍÍ¤¬Â³½Ð¡£Â³¤¯Âè2ÃÆ¤Ç¤â¡ÖÇ¯Ëö¤Ë²ÈÂ²¤Ç¿©¤Ù¤¿¤¯¤Æ¡×¡Öµ¢¾Ê¤Î¼êÅÚ»º¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¡ÖÁ°²óÇã¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿Ê¬¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¡¢±óÊý¤«¤éÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤ë¤ªµÒÍÍ¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âè3ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÈÎÇä¥¹¥¿¥¤¥ë¤òºþ¿·¤·¡¢**¡ÖÄêÈÖ¡×¤È¡ÖÆÃÁª¡×**¤Î2¥é¥¤¥ó¤Ç¤ÎÅ¸³«¤Ë²Ã¤¨¡¢²ñ¾ì¤Ç¤½¤Î¾ì¤Ç¥®¥Õ¥ÈÊñÁõ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢¤è¤êÉý¹¤¤¥·ー¥ó¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆâÍÆ¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Þ¤¹¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î¤´°§»¢¤äµ¢¾Ê»þ¤Î¼êÅÚ»º¡¢¤ªÀµ·î¤Î¿©Âî¤òºÌ¤ë°ìÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤¾¦ÉÊ**¡ÖÌÀÂÀ¤Í¤§¤µ¤ó¤ÎÌµ¿åÌÀÂÀ»Ò¡×**¤ò¡¢¼ÂºÝ¤Ë¸«¤Æ¡¦¿¨¤ì¤Æ¡¦Ì£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆÃÊÌ¤Êµ¡²ñ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¾ì¤Ç¤Ï»î¿©¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î¿©Âî¤äÂ£¤êÊª¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Ì£¤Î°ã¤¤¤ò¤½¤Î¾ì¤Ç¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú½ÐÅ¸³µÍ×¡Û
½ÐÅ¹´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î26Æü¡Ê¶â¡Ë～12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00～20:00¡ÊºÇ½ªÆü¤Ï9:30～18:00¤Þ¤Ç¡Ë½ÐÅ¹¾ì½ê¡§¿ÀÆàÀî¸©³¤Ï·Ì¾»ÔÃæ±û£±ÃúÌÜ£¶－£±¡¡³¤Ï·Ì¾¥Þ¥ë¥¤ 1³¬ ¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹
¡Úº£²ó¤«¤é¤Î¿·¤·¤¤ÈÎÇä¥¹¥¿¥¤¥ë¡Û
¢£ ÄêÈÖ¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö¤´²ÈÄíÍÑ¡×¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿Ìµ¿åÌÀÂÀ»Ò¤ò¡¢Æü¾ï¤Ë¤âÂ£¤êÊª¤Ë¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤**¡ÖÄêÈÖ¡×¥é¥¤¥ó**¤È¤·¤ÆÅ¸³«¡£º£²ó¤«¤é¤Ï¡¢¤´´õË¾¤Ë±þ¤¸¤Æ²ñ¾ì¤Ç¥®¥Õ¥ÈÊñÁõ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢µÞ¤Ê¼êÅÚ»º¤äÇ¯Ëö¤Î¤´°§»¢¤Ë¤â¤½¤Î¾ì¤ÇÂÐ±þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¢£ ÆÃÁª¾å°Ì¥é¥ó¥¯¤Î¤¿¤é¤³¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤ÎÌ£¤ï¤¤¡£ÂçÀÚ¤ÊÊý¤Ø¤ÎÂ£Åú¤ä¡¢¤ªÀµ·î¤ÎÆÃÊÌ¤Ê°ìÉÊ¤È¤·¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¡ÖÆÃÁª¡×¥é¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¡ÚÈÎÇä¾¦ÉÊ°ìÍ÷¡Û
¢£ ÄêÈÖA.150g¡§1,900±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨3～4ËÜÆþ¤êB.250g¡§2,900±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨5～6ËÜÆþ¤êC.400g¡§4,400±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨8～9ËÜÆþ¤ê¢¨Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î¤´²ÈÄíÍÑ¥¹¥È¥Ã¥¯¤ä¡¢¤´ÈÓ¤Î¤ª¶¡¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¢¨¥°¥é¥à·×ÎÌÈÎÇä¤Î¤¿¤áËÜ¿ô¤ÏÌÜ°Â¤Ç¤¹¡£¢¨Á´¤Æ¥®¥Õ¥ÈÍÑ¤ËÊñÁõ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¢£ ÆÃÁª¡Ê¾å°Ì¥é¥ó¥¯¤¿¤é¤³»ÈÍÑ¡ËD.150g¡§2,400±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨3～4ËÜÆþ¤êE.250g¡§3,700±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨5～6ËÜÆþ¤êF.400g¡§5,700±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨8～9ËÜÆþ¤ê¢¨µ¢¾Ê»þ¤Î¼êÅÚ»º¤ä¡¢Ç¯Ëö¤Î¤´°§»¢¡¦¤ªÀµ·î¤Î¿©Âî¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¢¨Á´¤Æ¥®¥Õ¥ÈÍÑ¤ËÊñÁõºÑ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡ÚÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ËÌÀÂÀ»Ò¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤ÊÍýÍ³¡Û
ÌÀÂÀ»Ò¤Ï¡¢¡¦¿æ¤Î©¤Æ¤Î¤´ÈÓ¡¦¤ª¤»¤Á¤ÎÈ¤µÙ¤á¡¦¤ª¼ò¤Î¤ª¶¡¡¦²ÈÂ²¤ä¿ÆÀÌ¤¬½¸¤Þ¤ë¿©Âî¤Ê¤É¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·ー¥ó¤Ç³èÌö¤¹¤ëËüÇ½¿©ºà¤Ç¤¹¡£¿¿´î¤ÎÌµ¿åÌÀÂÀ»Ò¤Ï¡¢Í¾Ê¬¤Ê¿åÊ¬¤ò²Ã¤¨¤º»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢²òÅà¸å¤â¿å¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÇ»¸ü¤Ê»ÝÌ£¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ¹¡£¡Ö¾¯¤·¤º¤Ä¡¢¤Ç¤âÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤ò¡×¤È¤¤¤¦Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î¿©Âî¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¡Ú¡ÈÁÄÊì¤ÎÌ£¡É¤òº£¤â¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤â¡Û
¿¿´î¤ÎÌÀÂÀ»Ò¤Î¸¶ÅÀ¤Ï¡¢ÂåÉ½¡¦Ë±Ê¿¿µª¤ÎÁÄÊì¤¬²ÈÄí¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÌÀÂÀ»Ò¡£¡ÖÈþÌ£¤·¤¯¤Ê¤ëÈë·í¤Ï¡È°¦¾ð¡É¡×¤È¤¤¤¦ÁÄÊì¤Î¸ÀÍÕ¤ò¶»¤Ë¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹©Äø¤ò¼êºî¶È¤Ç¹Ô¤¤¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤ÄÃúÇ«¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÄÊì¤¬Â´¼÷¤ò·Þ¤¨¤¿º£¤â¤Ê¤ª¡¢¤½¤ÎÁÛ¤¤¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¡¢²ÈÂ²¤¬½¸¤¦Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î¿©Âî¤Ë¤â´ó¤êÅº¤¨¤ë¡È¿Í¤Î¿´¤Ë»Ä¤ëÌ£¡É¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿®Ç°¤Î¤â¤È¡¢ÌÀÂÀ»Ò¤Å¤¯¤ê¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÌÀÂÀ¤Í¤§¤µ¤ó¤Î¡ÈÌµ¿åÌÀÂÀ»Ò¡É¤È¤Ï¡Û
°ìÈÌÅª¤ÊÌÀÂÀ»Ò¤ÏÆüËÜ¼ò¤ä¾ÆÃñ¤Ê¤É¤Î¿åÊ¬¤ò²Ã¤¨¤Æ»Å¹þ¤ß¤Þ¤¹¤¬¡¢¿¿´î¤Ç¤Ï°ìÀÚ¤Î³°Éô¿åÊ¬¤ò»È¤ï¤º¡¢¤¿¤é¤³¤¬ËÜÍè»ý¤Ä¿åÊ¬¤Î¤ß¤ÇÄ´Ì£¡£ÁÇºàËÜÍè¤Î»ÝÌ£¤ä±ÉÍÜÁÇ¤¬Æ¨¤²¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ç»¸ü¤Ç¥®¥å¥Ã¤È¥³¥¯¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿°ïÉÊ¤Ç¤¹¡£²òÅà¸å¤â¿å¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¾¯¤·¤º¤ÄÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤âºÇ¸å¤Þ¤ÇÇ»¸ü¤Ê»ÝÌ£¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£¢¨Åö¼ÒÄ´¤Ù¡Ê¸ø³«¾ðÊó¾å¡¢¶È³¦½é¤ÎÌµ¿åÌÀÂÀ»Ò¡Ë
¡ÚLINEÍ§Ã£¸ÂÄê ÆÃÅµ¡Û
²ñ¾ì¤Ë¤ÆLINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÍ§¤À¤ÁÄÉ²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ø✔ ¤½¤Î¾ì¤Ç»È¤¨¤ë¡Ö10¡óOFF¥¯ー¥Ý¥ó¡×✔ ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤â»È¤¨¤ë¡Ö10¡óOFF¥¯ー¥Ý¥ó¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂåÉ½¥³¥á¥ó¥È¡Û
Âè1ÃÆ¡¢Âè2ÃÆ¤ÈÂ³¤±¤Æ³«ºÅ¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Â¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤ë¤ªµÒÍÍ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ¤Ê»þ´ü¤Ë¡¢ÁÄÊì¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¤¤À¡È°¦¾ð¤ÎÌ£¡É¤ò¿©Âî¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò²ñ¾ì¤Ç¡¢¼êºî¤ê¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ£¤ï¤¤¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£- ÂåÉ½¡¡Ë±Ê ¿¿µª
¡Ú´ë¶È¾ðÊó¡Û
¿¿´î¡Ê¤·¤ó¤¡ËÂåÉ½¡§Ë±Ê ¿¿µª½êºßÃÏ¡§¢©819-0002Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÀ¾¶èÌÅ¤ÎÉÍ5-19-11 S¥Ï¥¦¥¹ÌÅÉÍ1³¬»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¿É»ÒÌÀÂÀ»Ò¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇäMail¡§info@shinki-mentaiko.com