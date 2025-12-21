パティスリー洛甘舎（本社：京都市中京区）は、2025年のクリスマスに向けた焼菓子のクリスマスギフトラッピングを無料で提供いたします。洗練されたラッピングデザインと本格的な焼菓子で、特別な聖夜のひとときを彩ります。https://rakkansha.jp/

特別ラッピングが織りなすクリスマスの物語

パティスリー洛甘舎の焼菓子は、全てがこだわり抜いた逸品ばかり。新作「洛甘もなんしぇ」は、フィナンシェを最中の皮に入れた目にも鮮やかな4色のＬＩＮＥＵＰで展開しています。見た目のかわいらしさだけでなく、味わいの深さも楽しめます。一番人気の「洛甘バターサンド」は、甘過ぎないあっさりとした口当たりに仕上げ、生地には白餡を練り込んで口どけが良く工夫した「和魂洋才」の逸品です。定番の「洛甘フィナンシェ」は、フィナンシェの概念を覆す、「しっとり感」「ぎっしりきめ細かく詰まった重量感」「濃厚な美味しさ」が好評です。いずれの焼菓子も、単なる見た目の美しさだけでなく、素材の質と味わいのバランスにこだわり抜いています

商品概要

クリスマス限定ギフトラッピング例「洛甘もなんしぇ」4個入（800円・税込）「洛甘クッキー」5個入（1350円・税込）「洛甘バターサンド」5個（1620円・税込）「洛甘フィナンシェ」4個（1129円・税込）その他、組合せ可【期間】2025年12月22日（月）～12月25日（木）【販売場所】パティスリー洛甘舎本店 京都市中京区三文字町227-1藤六ビル1F

一番人気「洛甘バターサンド」

甘過ぎないあっさりとした口当たりに仕上げ、生地には白餡を練り込んで口どけが良く工夫した「和魂洋才」の逸品です。1個 324円〔税込〕

フィナンシェを最中の皮に入れた目にも鮮やかな4色のＬＩＮＥＵＰで展開しています。見た目のかわいらしさだけでなく、味わいの深さも楽しめます。1個 200円〔税込〕

会社概要

【店舗名】パティスリー洛甘舎本店【所在地】京都市中京区三文字町227-1藤六ビル1F【問い合わせ】075-708-3213