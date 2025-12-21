株式会社アニプレックス（本社：東京都千代田区 代表取締役 岩上敦宏 以下アニプレックス）は、アプリゲーム『魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra』（Magia Exedra:マギアエクセドラ）において、12月21日（日）18時30分より、アニメ最終話放送記念として「マギカストーン3,000個」をプレゼント、さらに限定★5キオク「アルティメットまどか」が復刻で登場するボーナスゲージ付きピックアップガチャを開始いたしました。さらに、12月22日（月）12時より、ストーリーイベント「聖夜に刻む１ページ ～君と、ここから～」を開始し、新限定★5キオク[セイクリッド・ギフト]五十鈴れん、新限定★5キオク[キラハピ！スノードーム]綾野梨花が登場する初回10連無料のボーナスゲージ付きピックアップガチャを開催いたします。クリスマスキャンペーンとして、クリスマス衣装の五十鈴れん、または綾野梨花の★5キオクを無料でプレゼントいたします。

12/21(日)18:30～アニメ最終話記念！限定★5キオク アルティメットまどか復刻！

2025年12月21日（日）18時30分より、アニメ最終話放送を記念して、限定★5キオク[もう絶望する必要なんてない！] アルティメットまどか（CV 悠木碧）が復刻で登場するボーナスゲージ付きのピックアップガチャを開始いたしました。期間：2025/12/21 (日) 18:30～2026/01/05 (月) 11:59※詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください。

キャラクターPV [もう絶望する必要なんてない！] アルティメットまどか

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=nff9ZECrR6k

初回ログインでマギカストーン3,000個プレゼント！

2025年12月21日（日）18時30分より、アニメ最終話放送を記念して、期間中の初回ログインでマギカストーン3,000個をプレゼントするキャンペーンを開始いたしました。期間：2025/12/21 (日) 18:30～2026/01/05 (月) 11:59

ログインでアルティメットまどかのポートレイトプレゼント！

2025年12月21日（日）18時30分より、アニメ最終話放送を記念して、ログインで「アルティメットまどか」のポートレイトをプレゼントするキャンペーンを開始いたしました。ポートレイトは、期間中のログインで合計6枚獲得いただけます。期間：2025/12/21 (日) 18:30～2026/01/05 (月) 11:59※ログインボーナスは毎日5時にリセットされます。

初回10連無料！新限定★5キオク クリスマス衣装の五十鈴れん＆綾野梨花が登場！さらに、どちらかのキオクを無料プレゼント！

2025年12月22日（月）12時より、クリスマスイベント開催に合わせて、新限定★5キオク[セイクリッド・ギフト]五十鈴れん（CV 尾崎由香）、新限定★5キオク[キラハピ！スノードーム]綾野梨花（CV 伊藤かな恵）が登場するボーナスゲージ付きピックアップガチャを開催いたします。クリスマスキャンペーンとして、本ガチャは初回10連無料で引いていただくことが可能です。期間：2025/12/22 (月) 12:00～2026/01/09 (金) 11:59※詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください。

キャラクターPV [セイクリッド・ギフト]五十鈴れん

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=Jq2KXyqUylE

キャラクターPV [キラハピ！スノードーム]綾野梨花

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=tXboxioGD28

どちらかの限定キオクをえらんで無料プレゼント！

12月22日（月）12時より、クリスマスキャンペーンとして、期間中にログインでプレゼントボックスから交換メダルを1枚受け取ると、メダル交換所で新限定★5キオク[セイクリッド・ギフト]五十鈴れん、または [キラハピ！スノードーム]綾野梨花、どちらかお好きなキオクを無料でプレゼントするキャンペーンを開催いたします。期間：2025/12/22 (月) 12:00～2026/01/09 (金) 11:59

ストーリーイベント「聖夜に刻む１ページ ～君と、ここから～」開催！

12月22日（月）12時より、ストーリーイベント「聖夜に刻む１ページ ～君と、ここから～」を開催いたします。本イベントはイベント本編をクリアすることで、ボーナスストーリー「スノードームパーティ！」「ノリノリ神浜サンタさん！」を読むことができます。◆イベントストーリーあらすじクリスマスも目前！ …なのに町は暗～い雰囲気クリスマスの精から力をわけてもらった梨花とれんは明るく楽しいクリスマスを取り戻すために立ち上がる！チュン太と一緒にヨワムシハートを追い払おう！期間：2025/12/22 (月) 12:00～2026/01/09 (金) 11:59

クリスマスキャンペーンで、イベント交換所のマギカストーンが2倍！

「聖夜に刻む１ページ ～君と、ここから～」のイベント交換所は、クリスマスキャンペーンとして「マギカストーン」が通常の2倍に増量し、合計1,200個獲得可能となっています。また、ポートレイト「クリスマスの魔法」や、「オープンヴェイス」、「プリズムオーブ」など様々なものと交換いただける他、今回から「能力晶花クエストスキップチケット」がラインナップに追加されています。

クリスマス記念パック登場！クリスマス衣装の五十鈴れん＆綾野梨花のピックアップ専用マギアキーセットが手に入る！

12月22日（月）12時より、マギカストーンとクリスマス衣装の五十鈴れん＆綾野梨花のピックアップ専用マギアキーセットが手に入るお得なパックの販売を開始いたします。各パックは、アプリまたはWEBSHOPのどちらかで1回ずつご購入いただけます。WEBSHOPでは、同じ価格でマギカストーンが増量され、お得となっております。期間：2025/12/22 (月) 12:00～2026/01/09 (金) 11:59

まどドラくじ開催！

2025年12月22日（月）12時より、特等当選でマギカストーン30,000個を手に入れることができ、参加賞でも必ずマギカストーンが当たる「まどドラくじ」を開催いたします。「まどドラくじ抽選チケット」は1枚ごとに番号が記載されており、その番号と当選番号が見事一致した場合、一致した等の景品が獲得できます。期間中のログインでまどドラくじが合計10枚獲得でき、抽選・発表は1月上旬の公式生放送内で発表予定となっております。チケット獲得期間：2025/12/22 (月) 12:00～2026/01/07 (水) 11:59抽選期間：2026/01/07 (水) 12:00～2026/01/09 (金) 11:59※詳細はゲーム内の特設ページをご参照ください。※受取期間（2026/01/07 11:59まで）にボックスから受け取られていない場合、抽選に参加できなくなりますのでご注意ください。

豪華ゆく年くる年キャンペーンで1日1回無料ガチャ開催！年越メダルを集めてマギカストーン3,000個や★5キオクもらえる！

2025年12月22日（月）12時より、「まどドラゆく年くる年キャンペーン年越祭-2025-」として、1日1回無料ガチャを開催いたします。1日1回無料ガチャでは、期間中合計10回ガチャを無料で引くことができ、さらに「年越メダル」を獲得することができます。期間：2025/12/22 (月) 12:00～2026/01/01 (木) 04:59

年越メダルを集めて、マギカストーン3,000個や★5キオクなど豪華報酬もらえる！

年越メダルは、「マギカストーン3,000個」や、★5キオク1体を獲得できる「★5キオク確定マギアキーのかけら30個」、さらに「マギアキー10個」などと交換することが可能です。年越メダルは、1日1回無料ガチャの他、ログインボーナスやミッションでも獲得いただけます。交換所期間：2025/12/22 (月) 12:00～2026/01/02 (金) 11:59

能力晶花クエストスキップチケットプレゼント！さらに、晶花クエストをプレイしてマギカストーン3,000個を獲得！

2025年12月21日（日）18時30分に、能力晶花クエストのまとめて挑戦機能の実装を記念し、ユーザーの皆様に能力晶花クエストスキップチケットを100枚をプレゼントいたしました。さらに、能力晶花クエストのまとめて挑戦機能の実装を記念し、ミッションをプレイすると期間中合計でマギカストーン3,000個などを獲得できるミッションを開催いたします。・能力晶花クエストスキップチケット配布期間：2025/12/21 (日) 18:30～2026/01/05 (月) 11:59※配布期間内にログインすることで、プレゼントボックスから受け取ることができます。・能力晶花クエストプレイミッション期間：2025/12/22 (月) 12:00～2026/01/06 (火) 04:59

