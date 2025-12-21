ＪＡ全農チビリンピック2025小学生カーリング日本一は「軽井沢ジュニア」

豪華ゲストを迎えた、第７回 全農杯 全日本小学生カーリング選手権大会を横浜市で開催

ＪＡ全農は１２月２１日（日）に神奈川県横浜市の横浜銀行アイスアリーナで開催された「ＪＡ全農チビリンピック2025 第７回 全農杯 全日本小学生カーリング選手権大会」に特別協賛しました。全国各地から８チーム３８名の選手が横浜市に集結し、決勝戦は軽井沢ジュニアと岩手ジュニアが対戦。ゲストコーチが見守る中、白熱した試合展開の末、６－３で「軽井沢ジュニア」が優勝を飾りました

集合写真

開会式では全農の参事 小池克佳より「もぐもぐブースなどでしっかりと栄養補給をして頑張ってください」と選手を激励。また出場チームを代表して前回大会優勝チームの札幌ジュニアが「カーリング精神に則り、戦い抜くことを誓います」と元気よく選手宣誓し、大会が開幕しました。

挨拶する小池参事

札幌ジュニア（北海道）が選手宣誓

大会はゲストコーチによる「デモンストレーション」から始まる！

開会式終了後、ゲストコーチの皆さんがデモンストレーションを披露しました。洗練された投球に、間近で見ていた選手はもちろん、保護者からも大きな拍手が沸き上がりました。

また、チームのサポート役でもあるゲストコーチから試合前練習や試合の合間に多くのアドバイスをもらい、試合中に実践するなど技術向上に努めていました。

ゲストコーチによるデモンストレーション

ゲストコーチの技術を真剣な眼差しで見つめる選手ら

特別ゲストとしてアンガールズが来場！

午後からはアンガールズのお二人が会場に駆け付けました。選手への激励やYouTubeの解説、「もぐもぐブース」で出場選手と楽しむ様子が見られ、表彰式では優勝から３位のチームの選手へアンガールズからメダルが授与されました。また、大会終了後には出場選手へクリスマスプレゼントを渡しました。

「もぐもぐブース」の商品を持つアンガールズ

商品を選手へ手渡すアンガールズ

アンガールズからメダルを授与

クリスマスプレゼントを渡すアンガールズの田中さん

入賞チームへ「パールライスのお米」と「【究極冷凍】黒毛和牛サーロインステーキ」を贈呈

表彰式では、全農の参事 小池克佳より、優勝から３位の入賞チームへ、副賞として「パールライスのお米」と「【究極冷凍】黒毛和牛サーロインステーキ（１ｋｇ）を贈呈しました。また、選手全員への参加賞として「もち」や「豆乳」などをお渡しし、「ニッポンの食」で激励しました。

優勝した「軽井沢ジュニア」

準優勝した「岩手ジュニア」

【大会結果】

「もぐもぐブース」で栄養補給をサポート

会場では、試合前後でのエネルギー補給用に、全農ブランド商品などを提供する「もぐもぐブース」を設置。ニッポンエール商品や農協シリーズを始め、本会が原料供給している「赤飯おこわ」、「豆腐スイーツバー」や飲料などを揃えました。前日のスポーツ栄養教室でも講義した、試合前後におすすめの食材に関するチラシを掲出し、それを参考に選手は食材を選んでいました。

「もぐもぐブース」では選手へ目標記入カードを配布し、今後の夢や目標を書いてもらいクリスマスツリーに展示しました。「チビリンピックで優勝する！」や「中学生の大会でも優勝する！」などのメッセージが集まりました。

食材を手に笑顔を見せるゲストコーチと選手ら

パネルを参考に商品を選ぶ選手ら

子どもたちの目標

「もぐもぐブース」の商品

前日にはスポーツ栄養教室を実施

大会の前日には、管理栄養士から選手に向けてスポーツ栄養教室を開催しました。食事が大切な理由や試合前後の栄養補給など試合で活躍できるアスリートの食事について講義しました。選手はメモを取るなど、スポーツと「食の大切さ」について真剣に学ぶ姿が見られました。

講義する菅洋子講師

話を聞く参加選手

全農はこれからも「アスリートの活躍を『ニッポンの食』で支える。」をスローガンに、海外で活躍するスポーツ選手から将来を担う子どもたちを「ニッポンの食」をつうじて応援します。

Ｘアカウント「全農広報部 スポーツ応援」について

「全農広報部スポーツ応援（@zennoh_sports）」では、カーリングをはじめ、スポーツと食に関わる情報や、全農が「食」を通じてアスリートの皆さんをサポートする取り組みなどを発信しています。本大会の模様も投稿しています。

ＵＲＬ： https://x.com/zennoh_sports

＜大会開催記念Xキャンペーン＞

・応募締切：2025年１２月２１日（日）

・応募方法：キャンペーン投稿を引用し、選手への応援コメントを投稿

YouTubeチャンネルでの配信

YouTubeチャンネル「日刊スポーツ」で、決勝戦の模様をゲストコーチの解説入りで後日配信します（大会２週間後を予定）。

ＵＲＬ：https://www.youtube.com/channel/UCiIOLClVfRzsDDwzT3eslIQ

アンガールズと、解説をするゲストコーチ

【大会概要】

（１）大 会 名 称：ＪＡ全農チビリンピック2025 第７回全農杯 全日本小学生カーリング選手権大会

（２）日 程：2025年１２月２１日（日）

（３）会 場：横浜銀行アイスアリーナ（横浜市神奈川区広台太田町１－１）

（４）出場チーム：札幌ジュニア（北海道）、チーム青森キッズ（青森）、岩手ジュニア（岩手）、

新潟ジュニア（新潟）、チーム東京千葉愛知（東京・千葉・愛知）、

軽井沢ジュニア（長野）、富山ジュニア（富山）、チーム岡山・愛媛（岡山・愛媛）

（５）ゲ ス ト：谷田康真氏・松村千秋氏（松村・谷田）、西室淳子氏（山梨県カーリング協会）、

大野福公氏（日本カーリング協会アスリート委員）、

清水徹郎氏・大内遥斗氏・敦賀爽太氏・佐藤剣仁氏（コンサドーレ）、アンガールズ

（６）主 催：（公社）日本カーリング協会、日刊スポーツホールディングス

（７）特別協賛：全国農業協同組合連合会

（８）商品提供一覧：