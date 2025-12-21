上野の森美術館にて開催中「シティーハンター大原画展」の『喫茶キャッツアイ』コーナーがクリスマスデコレーション！サンタ帽の海坊主、美樹がお出迎え！2日間限定のクリスマスの入場者プレゼントも!!

株式会社コアミックス

シティーハンター大原画展東京会場実行委員会は、『シティーハンター』の40周年を記念した作品史上最大規模の原画展「シティーハンター大原画展～FOREVER, CITY HUNTER!!～」（以下シティーハンター大原画展）が、上野の森美術館にて12月28日（日）まで開催中です。1985年から「週刊少年ジャンプ」で連載され、累計発行部数5000万部を超える人気漫画の作品史上最大規模である400点以上の原画の数々をお楽しみいただけます。

本展では新宿を舞台に活躍する超一流のスイーパー・冴羽獠とパートナーの槇村香、二人の運命的な出会いから最高のパートナーになるまでの絆の物語を、400点を超える貴重な直筆原画と共に追体験できます。

北条司の卓越した筆致が冴える美麗なカラーイラストや、数々の名場面が描かれたモノクロ原稿を一挙公開。会場には、作中の「伝言板」や、等身大の獠と香がいる「喫茶キャッツアイ」を再現した没入型フォトスポットは人気エリアになっています。さらに、TM NETWORKの『Get Wild』が流れるスペシャルムービーなど、五感で世界観を堪能できる体験型展示です。展示以外にも、ファン必見の展覧会オリジナルグッズが多数販売されます。40年の時を超えて愛され続ける『シティーハンター』の尽きることのない魅力を、心ゆくまでご堪能ください。

■「喫茶キャッツアイ」が2日間限定でクリスマスデコレーション！

海坊主とパートナーの美樹が営む「喫茶キャッツアイ」のフォトスポットが、この2日間限定でクリスマス仕様にデコレーションいたします。

獠と香、そしてキャッツアイのマスターと美樹が過ごす、作品世界のロマンティックなクリスマスを追体験できる絶好の機会です。写真撮影可能なスポットとなっておりますので、ぜひこの特別な機会に、最高のスイーパーコンビと、ハードボイルドな喫茶店のクリスマスを写真に収めてください。

実施期間： 12月24日（水）～12月25日（木）の2日間限定

■ 2日間限定のクリスマス入場者プレゼント

12月24日（水）と25日（木）の2日間限定で、ご入場いただいたお客様へ特別なクリスマスプレゼントをご用意いたしました。

サンタクロースに扮した冴羽獠と槇村香の原画を使用した、「しおりにもなるカレンダー2026」(B6サイズ)を、各日1,000名様限定でプレゼントいたします。ファン必携の記念グッズとなりますので、ぜひこの機会にご来場ください。

プレゼント内容：「しおりにもなるカレンダー2026」(B6サイズ)

配 布 日 時：12月24日（水）・25日（木）

配 布 方 法：各日ご入場者様 先着1,000名様限定

※なくなり次第終了となります。

原画展チケット情報／当日券発売中！！

■チケット販売URL ・イープラス https://eplus.jp/cityhunter40th_ex/

・JRE MALL https://event.jreast.co.jp/activity/detail/a075/a075-00012



■当日券：一般 2,900円／小・中学生 1,100円

「シティーハンター大原画展～FOREVER, CITY HUNTER!!～」開催概要

開催期間 ：2025年11月22日（土）～12月28日（日）

開場時間 ：10:00～17:00 (最終入場 16:30)

会場 ：上野の森美術館（東京都台東区上野公園 1-2）

主催 ：東映・コアミックス

協賛 ：TOPPANクロレ・フェアリーテイル・バンダイナムコフィルムワークス・やずや

後援 ：高須クリニック

公式サイト ：https://www.cityhunter-ex.jp

X ：https://x.com/cityhunter_ex

Instagram ：https://www.instagram.com/cityhunter_ex/

【「シティーハンター」について】

新宿駅東口の伝言板に書き込まれる「XYZ」のアルファベット３文字──それは、“もう後がない”という依頼人からの切実なメッセージ。腕は超一流ながら無類の美女好き・冴羽獠と、そのパートナー・槇村香のコンビが、裏社会の始末屋（スイーパー）「シティーハンター」として、時に依頼人の美女にもっこりしながら、さまざまな依頼を解決するアクションコメディ作品です。「週刊少年ジャンプ」に1985年から1991年まで連載され、2025年2月26日に連載開始から40周年を迎えました。

【コミックス情報】

ゼノンセレクション『CITY HUNTER』全29巻発売中

北条司

発行：コアミックス

価格：880円（税込）

第1話試し読み：https://comic-zenon.com/episode/14079602755174735008

(C)北条司／コアミックス 1985