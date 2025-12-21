【いわきFC】加藤悠馬 選手、FC琉球へ完全移籍のお知らせ
株式会社いわきスポーツクラブ
＜2025年＞
＜通算＞
特別指定選手としての期間を含めて、3年間お世話になりました！
正直、この3年間経験したことは苦しいことばかりでした。
この3年間で経験したことのほとんどは辛い経験でした。それでも自分なりにプロとして積み上げてきたと自負しています。
最後に、これまで支え、応援してくださったすべての皆さまへ。3年間本当にお世話になりました。
このたび、いわきFCは、 加藤悠馬選手がFC琉球へ完全移籍することとなりましたので、お知らせします。
【加藤 悠馬（YUMA KATO）】
| ポジション
MF
| 生年月日
2001年12月15日（24歳）
| 身長/体重
164cm / 63kg
| 出身
兵庫県
| 経歴
有岡FC → ヴィッセル神戸伊丹U-15 → ヴィッセル神戸U-18 → 拓殖大学 → いわきFC
| 出場記録
＜2025年＞
J2リーグ：5試合出場 / 0得点、リーグカップ：1試合出場 / 0得点、天皇杯：1試合出場 / 0得点
＜通算＞
J2リーグ：20試合出場 / 0得点、リーグカップ：3試合出場 / 0得点、天皇杯：1試合出場 / 0得点
| コメント
「このたび、FC琉球に完全移籍することになりました。
特別指定選手としての期間を含めて、3年間お世話になりました！
自分の幼い頃からの夢であったプロサッカー選手にしていただき、そしてJリーグのピッチに立たせていただいたこと、とても感謝しています。
正直、この3年間経験したことは苦しいことばかりでした。
それでもリハビリで明るく前向きに励ましてくれるトレーナー、共に闘ってくれる仲間のおかげで乗り切ることができました。
この3年間で経験したことのほとんどは辛い経験でした。それでも自分なりにプロとして積み上げてきたと自負しています。
このいわきFCで過ごした時間に自信と誇りを持ち、サッカー選手としての価値を証明するために沖縄の地で必ず躍動します。
最後に、これまで支え、応援してくださったすべての皆さまへ。3年間本当にお世話になりました。
またどこかで会いましょう！！」