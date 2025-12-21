【いわきFC】加藤悠馬 選手、FC琉球へ完全移籍のお知らせ

株式会社いわきスポーツクラブ

このたび、いわきFCは、 加藤悠馬選手がFC琉球へ完全移籍することとなりましたので、お知らせします。

【加藤 悠馬（YUMA KATO）】

| ポジション

MF

| 生年月日

2001年12月15日（24歳）

| 身長/体重

164cm / 63kg

| 出身

兵庫県

| 経歴

有岡FC → ヴィッセル神戸伊丹U-15 → ヴィッセル神戸U-18 → 拓殖大学 → いわきFC

| 出場記録

＜2025年＞

J2リーグ：5試合出場 / 0得点、リーグカップ：1試合出場 / 0得点、天皇杯：1試合出場 / 0得点

＜通算＞

J2リーグ：20試合出場 / 0得点、リーグカップ：3試合出場 / 0得点、天皇杯：1試合出場 / 0得点

| コメント

「このたび、FC琉球に完全移籍することになりました。

特別指定選手としての期間を含めて、3年間お世話になりました！

自分の幼い頃からの夢であったプロサッカー選手にしていただき、そしてJリーグのピッチに立たせていただいたこと、とても感謝しています。

正直、この3年間経験したことは苦しいことばかりでした。

それでもリハビリで明るく前向きに励ましてくれるトレーナー、共に闘ってくれる仲間のおかげで乗り切ることができました。

この3年間で経験したことのほとんどは辛い経験でした。それでも自分なりにプロとして積み上げてきたと自負しています。

このいわきFCで過ごした時間に自信と誇りを持ち、サッカー選手としての価値を証明するために沖縄の地で必ず躍動します。

最後に、これまで支え、応援してくださったすべての皆さまへ。3年間本当にお世話になりました。

またどこかで会いましょう！！」