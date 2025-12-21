【本リリース】「作りたい」と「作れる」を最短でつなぐ。食品OEM・PBポータルサイト『食彩名鑑』が正式オープン。登録不要で全国の工場を即検索可能に

ショクサイ株式会社

ウェビナー運用代行事業やコンサルティング事業を展開するショクサイ株式会社（代表取締役：辻本 大樹）は、これまでベータ版として運用していた食品OEM・PB開発のためのポータルサイト『食彩名鑑』を、2025年12月21日より正式リリースいたしました。

「食品OEM・PBポータルサイト 食彩名鑑｜パートナー企業がきっと見つかる」

https://shokuhin-oem-pb-hyakka.com/

■ 正式リリースの背景

近年、飲食店による物販強化や、D2C（Direct to Consumer）ブランドの立ち上げ需要が増加しており、「オリジナルのレトルト食品を作りたい」「自店の味を商品化したい」というニーズが高まっています。 しかし、これまでは「小ロットで対応してくれる工場が見つからない」「OEMメーカーの情報がまとまっておらず、比較検討が難しい」といった課題がありました。

そこで当社は、これらの課題を解決するため、全国の食品OEMメーカー情報を集約したポータルサイト『食彩名鑑』を開発しました。ベータ版での運用を経て、この度正式リリースする運びとなりました。

■ 食品OEM・PBポータルサイト『食彩名鑑』の特長

１. 【発注者側】登録不要・完全無料で工場検索が可能

面倒な会員登録なしですぐにサイトを利用できます。「北海道から沖縄まで」のエリア検索や、詳細な加工食品カテゴリから、自社の作りたい商品に対応できる工場をピンポイントで探すことができます。



[表: https://prtimes.jp/data/corp/136061/table/38_1_ce9a68f8da7b8cb89ab30f6fb64af90a.jpg?v=202512210551 ]

２. 開発のヒントになる「展示会情報」「対談記事」も充実

食品業界の主要な展示会情報（JFEX、ファベックス等）や、OEM・PBに関する「対談インタビュー」などのコンテンツを配信しています。 初めてPB開発に取り組む方でも、商品企画やパートナー探しのヒントを得られる情報基盤を提供します。





『食彩名鑑』では、OEM受託を行いたい食品工場・メーカー様の掲載を随時募集しています。また、 WEBでの集客を強化したい食品メーカー様は、ぜひ下記よりお申し込みください。

食彩名鑑に無料で相談する :https://shokuhin-oem-pb-hyakka.com/lp/publish_offer/

上記のボタンから確認できない方は、下記URLをクリックしてください。

https://shokuhin-oem-pb-hyakka.com/lp/publish_offer/

会社概要

・会社名：ショクサイ株式会社

・設立：2025年3月

・所在地：大阪府八尾市清水町1-1-6 八尾商工会議所2F インキュベートルーム

・事業内容：ウェビナー運用代行・コンサルティング・自社メディア運営

・代表者：代表取締役 辻本 大樹

・Webサイト：https://owned-media-club.com

・YouTube：https://www.youtube.com/@seminar.event.gengoka

・書籍：『顧客獲得型オンラインセミナーのやり方：専門性と人柄で仕事を受注するセミナーの技術（辻本 大樹・著）』

