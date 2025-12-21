TVアニメ『BLACK TORCH』司場涼介役に諏訪部順一、宇佐美花役に上田麗奈が決定！公式Xでのフォロー&リポストキャンペーンも開始！

株式会社ブシロード

2026年7月放送のTVアニメ『BLACK TORCH』の追加キャスト情報が解禁！司場涼介役を諏訪部順一、宇佐美花役を上田麗奈が担当することが決定しました。本件は株式会社ブシロードムーブ（本社：東京都中野区、代表取締役社長：大貫佑介）がプロモーションを担当しております。

公儀隠密局《黒の灯火（ブラックトーチ）》の設立者である司場涼介役に諏訪部順一、

司場を補佐する宇佐美花役に上田麗奈が決定！！

ジャンプフェスタ2026『BLACK TORCH』スペシャルトークステージで発表されたキャスト２名からのコメントを公開！

＜司場涼介 役：諏訪部順一＞

キャラクター紹介：

公儀隠密局特務二課課長。

新部隊、対物ノ怪特別機動隠密部隊《黒の灯火（ブラックトーチ）》の設立者。

いつも飄々とした態度で、独断行動が多いため組織からは煙たがられているが、人を導く力に長けており、部下からの信頼は厚い。

キャストコメント：

異能力や、鍛錬によって身につけた技を駆使して登場人物たちが戦いを繰り広げる、王道バトルアクション漫画のアニメ化です！

世界中のみなさんにお楽しみいただける作品だと思います。どうぞご期待ください！

＜宇佐美花 役：上田麗奈＞

キャラクター紹介：

公儀隠密局特務二課・課長補佐。

《黒の灯火（ブラックトーチ）》のバックアップを担う。

数少ない司場の部下として、その奔放な振る舞いに振り回されることも多いが、部下や部隊のことを大切に想う司場を理解し信頼している。

真面目で穏やかな性格をしており、いつも笑顔を絶やさず、弐郎たちを優しく見守っている。

キャストコメント：

場の空気を和らげるような魅力がある宇佐美ちゃん。司場さんとの掛け合いには積もり積もったものを感じて、いつもこんな感じなんだろうなぁとほっこりさせられます。そんな癒しパートも楽しんでいただきつつ、今作の熱い物語を堪能していただけますと幸いです！

公式Xにてフォロー＆リポストキャンペーン実施中！

ジャンプフェスタ2026『BLACK TORCH』スペシャルトークステージにご登壇いただいた

鈴木崚汰さん、上田燿司さん、千本木彩花さん、榎木淳弥さんの4名の

サイン入りKVポスター（非売品）を３名様にプレゼント！

ジャンプフェスタ2026『BLACK TORCH』スペシャルトークステージの実施を記念して、『BLACK TORCH』公式X（旧: Twitter）アカウントでは、本日12月21日（日）からサイン入り新KVポスタープレゼントのフォロー&リポストキャンペーンを実施いたします。

『BLACK TORCH』の公式X（旧: Twitter）アカウントをフォローの上、該当ポストをリポストすることでご応募いただけます。

■応募方法

『BLACK TORCH』の公式X（旧: Twitter）アカウントをフォローの上、該当ポストをリポスト

■対象アカウント

@BlackTorchAnime（https://x.com/blacktorchanime）

■キャンペーン期間

2025年12月21日(日)～2025年12月31日(水) 23:59

■プレゼント商品

鈴木崚汰さん、上田燿司さん、千本木彩花さん、榎木淳弥さんサイン入りKVポスター（非売品）…抽選で3名様

作品基本情報

放送情報

2026年7月放送

INTRODUCTION

忍者の末裔として祖父に育てられ、動物と話す能力を持つ高校生・我妻弐郎は、ある日、森の中で傷つき倒れる黒猫・羅睺と出会う。

一見ただの黒猫に見えた羅睺だったが…。

その正体は、かつて「黒き凶星」と呼ばれた伝説の物ノ怪だった！？

そんな羅睺の強大な力を利用しようと忍び寄る物ノ怪の影……。

そして、物ノ怪の監視と排除を行う国の秘密組織「公儀隠密局」の介入。

羅睺の力を巡った様々な思惑が渦巻く中で弐郎と羅睺が示す「覚悟」とは――！？

物ノ怪と少年の出会いから始まる「忍」バトル、ここに開幕――！！！

CAST

我妻弐郎：鈴木崚汰

羅睺：上田燿司

鬼子母神一華：千本木彩花

桐原零司：榎木淳弥

司場涼介：諏訪部順一

宇佐美花：上田麗奈

STAFF

原作：タカキツヨシ（集英社刊）

監督：馬引 圭

キャラクターデザイン：鈴木 豪

シリーズ構成・脚本：市川十億衛門

音楽：やまだ 豊

アニメーション制作：100studio

公式サイト・公式SNS

【国内向け】

公式サイト：https://blacktorch-anime.com/

公式X（旧: Twitter）：@BlackTorchAnime（https://x.com/blacktorchanime）

公式Instagram：https://www.instagram.com/blacktorchanime/

▼推奨ハッシュタグ「#BLACK TORCH」

【海外向け】

公式サイト：https://blacktorch-anime.com/en/

公式X（旧: Twitter）：@BlackTorch_EN（https://x.com/blacktorch_en）

公式Instagram：https://www.instagram.com/blacktorch_en/

原作情報

原作コミックス1～５巻好評発売中！

▼原作コミックス試し読み

https://www.s-manga.net/items/contents.html?jdcn=08881097881097315501

▼コミックス情報

https://www.s-manga.net/search/search.html?seriesid=51057



