【フィリピン留学】セブ島の語学学校「IMS」で2026年上半期プロモを実施

株式会社ネイティブキャンプ

ネイティブスピーカーと回数無制限のオンライン英会話サービス「ネイティブキャンプ英会話」を展開する株式会社ネイティブキャンプ（東京都渋谷区 代表取締役: 谷川国洋）は、海外留学エージェントサービス「ネイティブキャンプ留学」において、フィリピン・セブ島の人気校「IMS」にて、2026年上半期プロモを実施いたします。

2026年上半期プロモについて

公式サイト :https://nativecamp.net/study_abroad/?cc=ncryugaku_pr_2025_12_21

【対象者】

以下を満たす方

・2026年1月1日～6月30日の期間にご留学される方

・4週間以上ご留学される方

【内容】

1週間あたり12,000円の割引

例）2026年1月4日～2月6日（5週間）のご留学 → 60,000円の割引

2026年6月8日～7月5日（4週間）のご留学 → 36,000円の割引（※7月の週が含まれるため。）

【注意事項】

・プロモ対象期間内の週が割引対象となります。

・walk-in（通学）学生様およびEssential4 コースの方は対象外となります。

IMSの特徴

1. 多国籍の仲間と「遊んで学ぶ」、セブ留学の新常識

IMSは日本人比率が常時10%以下の多国籍な学習環境を提供しています。世界中の仲間と日常的に英語で交流することで、まるで旅をしながら学ぶような“遊学”体験が可能です。異文化交流そのものが学びとなり、自然に英語が身につく毎日を実現します。

2. カフェもモールも徒歩圏内！セブの街で「暮らすように学ぶ」

IMSはセブの中心エリアに位置し、ショッピングモールやカフェ、ジムが徒歩1分圏内にあります。授業後は街に出て現地生活を楽しみながら、リアルな英語を体感できます。“勉強だけの留学”にとどまらず、学びと遊びが自然に重なる環境です。

3. 次のステージへつながる「未来設計型」カリキュラム

IMSは、アメリカ・カナダ・オーストラリアの教育機関と提携し、進学やワーキングホリデーへとつながる本格派プログラムを提供しています。レベル診断から個別カリキュラムまで万全のサポート体制を整え、“遊学”しながら未来への道を切り拓けます。

IMSの紹介

紹介ページ :https://nativecamp.net/study_abroad/school/detail/81紹介動画 :https://nativecamp.net/study_abroad/videos?school_id=81&from_lp=1

ネイティブキャンプ留学では、ユーザーが必要な情報を分かりやすく把握できるよう、常に丁寧で明確な情報提供を心がけています。IMSの詳細情報は、以下の4つのカテゴリーに分けて掲載しており、知りたい情報を的確にお届けします。

１．画像・動画

２．学校紹介

３．コース・料金紹介

４．滞在先情報

今後も、ユーザーの皆さまにとって価値ある留学情報を提供し続けてまいります。

ネイティブキャンプ留学について

「ネイティブキャンプ留学」は、オンライン英会話の強みを活かし、留学前から渡航後、さらに帰国後まで、一貫したサポートを提供する留学エージェントです。ユーザーが安心して留学に臨み、現地での学業や生活を成功させるために、語学力強化を含めたトータルサポートを行います。

公式サイト：https://nativecamp.net/study_abroad/?cc=ncryugaku_pr_2025_12_21(https://nativecamp.net/study_abroad/?cc=ncryugaku_pr_2025_12_21)

公式LINE：https://line.me/R/ti/p/@576rjmpa(https://line.me/R/ti/p/@576rjmpa)

公式Instagram：https://www.instagram.com/nativecamp.ryugaku/(https://www.instagram.com/nativecamp.ryugaku/)

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@nativecamp.ryugaku2(https://www.tiktok.com/@nativecamp.ryugaku2)

公式Youtube：https://www.youtube.com/channel/UCrm26e2nRFaFauhjMsK4BNw(https://www.youtube.com/channel/UCrm26e2nRFaFauhjMsK4BNw)

株式会社ネイティブキャンプについて

ネイティブキャンプはアジアにおいて最も成長しているオンライン英会話会社のひとつです。個人向けサービス、法人向けサービス、教育機関向けサービスとしてオンラインレッスンを手頃な価格で提供しています。世界各地に拠点をおき、アジア地域、ヨーロッパ地域、北米地域でオンライン英会話サービス事業を運営、その規模は急速に拡大し続けています。

2024年よりオンライン日本語会話サービス事業、留学エージェント事業も展開しています。

〒150-0041 東京都渋谷区神南1-9-2 大畠ビル

代表取締役： 谷川 国洋

事業内容：オンライン英会話サービス事業 / オンライン日本語会話サービス事業 / 留学エージェント事業https://nativecamp.co.jp/(https://nativecamp.co.jp/)

本リリースに関する報道関係のお問い合わせ

株式会社ネイティブキャンプ 広報部

お問い合わせ：https://nativecamp.net/cs/media(https://nativecamp.net/cs/media)