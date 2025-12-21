TVアニメ『BLEACH』新スマートフォンゲームプロジェクト『BLEACH Mirrors High』始動！
株式会社バンダイナムコエンターテインメント
株式会社バンダイナムコエンターテインメントより、TVアニメ『BLEACH』の新スマートフォンゲームとして『BLEACH Mirrors High』のプロジェクト始動をお知らせいたします。
新スマートフォンゲームプロジェクト『BLEACH Mirrors High』始動
あわせて、本作のティザービジュアルとティザーPVも解禁されました。
ぜひ、2026年夏の続報をおまちください。
ティザービジュアル＆ティザーPV公開！[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=WLfZMqzNlYE ]
プロジェクト始動を記念して、ティザービジュアルとティザーPVを解禁！
本作は、制作協力・キャラクター原案・キャラクターデザインとして
『BLEACH』原作者の久保帯人先生にもご協力いただいています。
久保帯人先生からのビデオメッセージも到着！[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=G1A_1E6XowY ]
本作の情報解禁にあわせ、『BLEACH』原作者の久保帯人先生よりビデオメッセージが到着いたしました。
ティザーPVとあわせて、ぜひご覧ください。
『BLEACH Mirrors High』 基本情報
- コンテンツ名：BLEACH Mirrors High
- 配信プラットフォーム：App Store、Google Play
- 公式サイトURL：https://bleach-mh.bn-ent.net/
- 公式XアカウントURL：https://x.com/BLEACH_mh_JP
- 配信：株式会社バンダイナムコエンターテインメント
- 著作権表記：
※久保帯人先生からのビデオメッセージのみ著作権表記が下記になります※
(C)TITE KUBO/SHUEISHA
(C)久保帯人／集英社・テレビ東京・ｄｅｎｔｓｕ・ぴえろ
(C)Bandai Namco Entertainment Inc.
※情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。
※ロゴ・画像をご掲載いただく場合は、必ずコピーライト表記の記載をお願いします。
※コンテンツ利用の際は、パケット通信料が別途かかります。
※AppleとAppleのロゴ、App Storeは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。
※Google PlayはGoogle LLCの商標です。