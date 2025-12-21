TVアニメ『BLEACH』新スマートフォンゲームプロジェクト『BLEACH Mirrors High』始動！

株式会社バンダイナムコエンターテインメント

株式会社バンダイナムコエンターテインメントより、TVアニメ『BLEACH』の新スマートフォンゲームとして『BLEACH Mirrors High』のプロジェクト始動をお知らせいたします。

新スマートフォンゲームプロジェクト『BLEACH Mirrors High』始動

あわせて、本作のティザービジュアルとティザーPVも解禁されました。

ぜひ、2026年夏の続報をおまちください。

ティザービジュアル＆ティザーPV公開！

『BLEACH Mirrors High』ティザービジュアル- 公式Xはこちら(https://x.com/BLEACH_mh_JP)- 公式サイトはこちら(https://bleach-mh.bn-ent.net/)[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=WLfZMqzNlYE ]

プロジェクト始動を記念して、ティザービジュアルとティザーPVを解禁！

『BLEACH Mirrors High』プロジェクト解禁PV制作協力・キャラクター原案・キャラクターデザイン 久保帯人

本作は、制作協力・キャラクター原案・キャラクターデザインとして

『BLEACH』原作者の久保帯人先生にもご協力いただいています。

久保帯人先生からのビデオメッセージも到着！

- 『BLEACH Mirrors High』プロジェクト解禁PVはこちら(https://youtu.be/WLfZMqzNlYE)[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=G1A_1E6XowY ]

『BLEACH Mirrors High』久保帯人先生スペシャルビデオメッセージ

本作の情報解禁にあわせ、『BLEACH』原作者の久保帯人先生よりビデオメッセージが到着いたしました。

ティザーPVとあわせて、ぜひご覧ください。

『BLEACH Mirrors High』 基本情報

- 『BLEACH Mirrors High』久保帯人先生スペシャルビデオメッセージはこちら(https://youtu.be/G1A_1E6XowY)『BLEACH Mirrors High』- コンテンツ名：BLEACH Mirrors High- 配信プラットフォーム：App Store、Google Play- 公式サイトURL：https://bleach-mh.bn-ent.net/- 公式XアカウントURL：https://x.com/BLEACH_mh_JP- 配信：株式会社バンダイナムコエンターテインメント- 著作権表記：

(C)久保帯人／集英社・テレビ東京・ｄｅｎｔｓｕ・ぴえろ

(C)Bandai Namco Entertainment Inc.

※久保帯人先生からのビデオメッセージのみ著作権表記が下記になります※

(C)TITE KUBO/SHUEISHA

