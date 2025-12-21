【グルテンフリーでも大満足】濃厚コブソース＆100%ビーフの「グルテンフリーバーガー」新登場│ハワイ発「テディーズビガーバーガー」表参道店

H1GLOBAL株式会社

ハワイで25年連続「ベストバーガー賞」受賞の「テディーズビガーバーガー」原宿表参道店では、グルテンフリーに対応した新メニュー「グルテンフリーバーガー」を発売いたします。

こだわりのグルテンフリーバンズに、ジューシーに焼き上げた100%ビーフパティをサンド。

瑞々しいレタスとトマトでアクセントを加え、特製の濃厚グルテンフリーコブソースをたっぷりと合わせました。

肉々しさとが爽やかさが調和した味わいは、グルテンフリーとは思えない満足感。

お食事制限のある方はもちろん、軽やかな食後感を求める方にもぴったりです。

安心と美味しさを両立した新しいスタンダードバーガーを、ぜひご賞味ください。

■商品名：グルテンフリーバーガー

■価格：1,330円（税込1,468円）

◆本件に関するお問合せ

広報：庄子

Tel：03-6433-5723

Mail：info@h1-global.com

■ 販売店舗

テディーズビガーバーガー原宿表参道店

住所：東京都渋谷区神宮前6-28-5 宮崎ビル2階

TEL：03-5774-2288

営業時間：11:00～23:00 、年中無休

◆テディーズビガーバーガー美味しさの秘密

パテは米国産牛肉100%、赤身肉と牛脂の割合が最適な肩肉を使用。

ステーキにも使用されるミスジも惜しげなくミンチにし、特製高火力グリルでふっくらジューシーに焼き上げています。

・なんといってもTEDDY'Sの特徴は、肉汁たっぷりの「BEEF100%パティ」。

・厳選された１５種類の香辛料やハーブからなる「オリジナルシーズニング」。

・秘伝の「オリジナルスペシャルソース」は濃厚なのにサッパリ。胃もたれしない奥深い味わいです。

・「極厚特製バンズ」はカビ止め・防腐剤・保存料不使用。自然の風味と味わいを大切に焼き上げています。

・「新鮮野菜」は鮮度にこだわり、店舗ごとに仕入れ先を変えて提供しています。

◆フランチャイズ加盟店募集中！

25年連続ハワイベストバーガー賞受賞の人気バーガーチェーン「Teddy's Bigger Burgers（テディーズビガーバーガー）」は、このたび、日本国内のフランチャイズ加盟金を、従来の4万ドル（約600万円）から400万円へと改定することを発表いたします。

より多くのパートナー様に参画いただきやすい環境を整えることで、国内でのさらなるブランド拡大を目指します。

ご興味のある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

フランチャイズ加盟店の詳細はこちらから▶(https://teddysbiggerburgers.jp/franchising)

エンジェルウィング Food Truck出張も同時募集中です！

エンジェルウィングフードトラックの詳細はこちら▶(https://teddysbiggerburgers.jp/angelwing-foodtruck/)

◆TEDDY'S Bigger Burgers（テディーズビガーバーガー）について

テディーズビガーバーガーは、オーナーであるテッドとリッチが大好きだった、自宅のガーデンバーベキューで作るクオリティの高いハンバーガーをファーストフードで提供したいという思いから、その歴史がスタートしました。



第 1 号店は、ダイヤモンドヘッドの麓に1998年4月15日にオープン。着実にファンを獲得し、現在は世界4カ国、２4店舗展開中。オアフ島に11店舗、マウイ島に1店舗とトラック1店舗、ワシントン州に3店舗、カリフォルニア州に1店舗、テキサス州に1店舗、アイオワ州に1店舗、フィリピンのマニラに2店舗（他7店舗オープン予定）、タイのバンコクに2店舗（他2店舗オープン予定）、サウジアラビアのリヤドとアラブ首長国連邦のドバイに3店舗オープン予定。



日本国内では原宿表参道、横浜ワールドポーターズ、鎌倉七里ヶ浜、千葉県千葉市、宮崎県日向市、岐阜県土岐に店舗を構えております。

◆国内店舗概要

https://teddysbiggerburgers.jp/shop

※営業時間を短縮している場合がございます。詳しくは各店までお問い合わせください。



◇原宿表参道店

住所：東京都渋谷区神宮前6-28-5 宮崎ビル2階

TEL：03-5774-2288

営業時間：11:00～23:00 、年中無休



◇横浜みなとみらいワールドポーターズ店

住所 : 神奈川県横浜市中区新港二丁目2番1号 横浜ワールドポーターズ １階

電話番号：045-232-4226

営業時間：10:30～21:00 (L.O: フード&ドリンク20:30)



◇鎌倉七里ヶ浜店

住所 : 神奈川県鎌倉市七里ガ浜1-3-12 KAMAKURA310ビル 2F

TEL : 0467-53-7103

営業時間 : 11:00-18:00(L.O.17:30)



◇江ノ島フードトラック店

住所：神奈川県藤沢市江ノ島1-6-8

営業時間 : 平日 11:00～17:30(L.O.17:00)／土日祝 10:00～18:30(L.O.18:00)年中無休

※天候により変動する場合がございます。



◇千葉 ユニモちはら台店

住所：〒290-0194 千葉県市原市ちはら台西3丁目4番 ユニモちはら台 1階レストラン街

TEL：0436-26-6690

営業時間：11:00-22:00(L.O.21:00)



◇土岐イオンモール店

TEL：05-7256-1310

住所：〒509-5122 岐阜県土岐市土岐津町土岐口1372番地の1 イオンモール土岐 １階

営業時間：11:00～22:00



◇日向市 金ヶ浜店

住所 : 宮崎県日向市平岩2217-3 ステアーズ・オブ・ザ・シー（STAIRS OF THE SEA）1階

TEL : 0982-50-6789

営業時間 : 10:00～19:00(L.O.18:30) ※水曜定休



◆会社概要

社名：H1GLOBAL株式会社

創業：2005 年4 月

代表者：代表取締役 輝咲 翔（きざき しょう）

本社：〒106-0047 東京都港区南麻布５丁目１ー２９ー901

TEL：03-6419-7755