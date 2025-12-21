100studioがアニメーション制作を担当するTVアニメ『BLACK TORCH』追加キャスト発表！司場涼介役に諏訪部順一、宇佐美花役に上田麗奈が決定

株式会社HIKE

デジタルアニメーションスタジオ「100studio」（ワンダブルオースタジオ、スタジオ代表：堀口 広太郎、運営：株式会社HIKE）がアニメーション制作を担当するTVアニメ『BLACK TORCH』の追加キャストがジャンプフェスタ2026『BLACK TORCH』スペシャルトークステージで発表され、司場涼介役に諏訪部順一、宇佐美花役に上田麗奈の出演が決定しました。あわせてキャラクタービジュアルが公開されたこともお知らせいたします。

ジャンプフェスタ2026『BLACK TORCH』スペシャルトークステージの実施を記念して、『BLACK TORCH』公式X（旧: Twitter）アカウントでは、本日12月21日（日）からサイン入り新KVポスタープレゼントのフォロー&リポストキャンペーンを実施いたします。こちらもぜひチェックしてください。

BLACK TORCH公式X（旧Twitter）：https://x.com/BlackTorchAnime

追加キャスト

司場涼介 役：諏訪部順一

＜キャラクター紹介＞

公儀隠密局特務二課課長。

新部隊、対物ノ怪特別機動隠密部隊《黒の灯火（ブラックトーチ）》の設立者。

いつも飄々とした態度で、独断行動が多いため組織からは煙たがられているが、人を導く力に長けており、部下からの信頼は厚い。

宇佐美花 役：上田麗奈

＜キャラクター紹介＞

公儀隠密局特務二課・課長補佐。

《黒の灯火（ブラックトーチ）》のバックアップを担う。

数少ない司場の部下として、その奔放な振る舞いに振り回されることも多いが、部下や部隊のことを大切に想う司場を理解し信頼している。

真面目で穏やかな性格をしており、いつも笑顔を絶やさず、弐郎たちを優しく見守っている。

作品基本情報

イントロダクション

忍者の末裔として祖父に育てられ、動物と話す能力を持つ高校生・我妻弐郎は、ある日、森の中で傷つき倒れる黒猫・羅睺と出会う。

一見ただの黒猫に見えた羅睺だったが…。

その正体は、かつて「黒き凶星」と呼ばれた伝説の物ノ怪だった！？

そんな羅睺の強大な力を利用しようと忍び寄る物ノ怪の影……。

そして、物ノ怪の監視と排除を行う国の秘密組織「公儀隠密局」の介入。

羅睺の力を巡った様々な思惑が渦巻く中で弐郎と羅睺が示す「覚悟」とは――！？

物ノ怪と少年の出会いから始まる「忍」バトル、ここに開幕――！！！

CAST

我妻弐郎：鈴木崚汰

羅睺：上田燿司

鬼子母神一華：千本木彩花

桐原零司：榎木淳弥

司場涼介：諏訪部順一

宇佐美花：上田麗奈

STAFF

原作：タカキツヨシ（集英社刊）

監督：馬引 圭

キャラクターデザイン：鈴木 豪

シリーズ構成・脚本：市川十億衛門

音楽：やまだ豊

アニメーション制作：100studio

公式サイト・公式SNS

【国内向け】

公式サイト：https://blacktorch-anime.com

公式Instagram：https://www.instagram.com/blacktorchanime

公式X（旧: Twitter）：https://x.com/BlackTorchAnime

【海外向け】

公式サイト：https://blacktorch-anime.com/en/

公式X（旧: Twitter）： https://x.com/BlackTorch_EN

公式Facebook：https://www.facebook.com/BlackTorchEN

公式Instagram： https://www.instagram.com/blacktorch_en

原作情報

原作コミックス 1～５巻好評発売中！

▼原作コミックス試し読み

https://www.s-manga.net/items/contents.html?jdcn=08881097881097315501

▼コミックス情報

https://www.s-manga.net/search/search.html?seriesid=51057

100studioについて

「アニメーションを通じて人の心を豊かにする」ことを目指し、「クリエイターを支えるスタジオ」として2021年5月に発足。TV・劇場・配信・ゲーム・MVなどアニメーション映像全般の企画と制作を行っている。

アニメーション制作担当実績

・2024年6月公開 劇場オリジナルアニメーション『数分間のエールを』（Hurray!×100studio）

・2024年7月放送 TVアニメ『この世界は不完全すぎる』（100studio×studioぱれっと）

・2025年4月放送 TVアニメ『中禅寺先生物怪講義録 先生が謎を解いてしまうから。』

・2025年11月8日配信開始（Prime Video） アニメ『藤本タツキ17-26』（※100studioは『人魚ラプソディ』、『予言のナユタ』のアニメーション制作を担当）

・2026年7月放送開始 TVアニメ『BLACK TORCH』

・放送開始時期公開前 TVアニメ『朱色の仮面』

スタジオ概要

事業内容：TV・劇場・配信・ゲーム・MVなどアニメーション映像全般の企画・制作

スタジオ代表：堀口 広太郎

拠点：100studio Tokyo（西荻窪）、100studio Osaka（大阪）、100studio Taipei（台北）、100studio Seoul（ソウル）

公式サイト：https://100studio.jp/

株式会社HIKEについて

会社名：株式会社HIKE

所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿3丁目2-4 JRE西新宿テラス3階・4階

設立：2018年3月14日

代表者：代表取締役 三上 政高

事業内容：アニメーション / ライブエンタテイメント / マーチャンダイジング / ライツマネジメント / ゲームデベロップメント / コンテンツマーケティング・プロモーション / クリエイティブプロダクション（2D/3Dアニメーション、デザイン、書籍・マンガ編集、映像制作、グラフィック制作、ライブ・イベント制作、WEB制作） / AX・DX ソリューション / グローバルHR

公式サイト：https://hike.inc/

【情報の掲載及び画像掲載の際は、下記のコピーライトの表示をお願いいたします】

(C)タカキツヨシ／集英社・BLACK TORCH 製作委員会

(C)HIKE Inc.

※本掲載内容は予告なく変更する場合がございます。