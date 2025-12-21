丸ごと柚子の器で焼き上げた「柚子釜ガトーショコラ」が新登場！

株式会社カカオ研究所

株式会社カカオ研究所（所在地：福岡県飯塚市八木山）は、冬の風物詩である柚子を贅沢に使用した新スイーツ**「柚子釜ガトーショコラ」**を、2025年の冬至である12月22日（月）より期間・数量限定で販売開始いたします。

■ 開発の背景：和の伝統技法「柚子釜」をモダンなスイーツに

古くから日本料理や和菓子で親しまれてきた、柚子の中身をくり抜き器として使用する「柚子釜」。

この伝統的な技法をフランスの伝統菓子であり「ガトーショコラ」と融合させました。

30年以上の和菓子職人の経験を持つ工房長の知恵と技術が活かされた、カカオ研究所らしい逸品です。

かわいらしい柚子釜の見た目、口に入れる瞬間に感じる圧倒的な柚子の香り、濃厚なショコラの味わいと視覚・嗅覚・味覚でお楽しみいただけます。

■ 「柚子釜ガトーショコラ」3つのこだわり

１．フレッシュな柚子が香り立つ「天然の器」

一つひとつ丁寧に中身をくり抜いた柚子を蜜漬けし、器として使用。

焼き上げる工程で柚子の精油がショコラに溶け込み、人工香料では決して表現できない複雑で爽やかな香りが広がります。

２．カカオ分100%のカカオマスを用いた濃厚ガトーショコラ

ベースとなるガトーショコラには、旨味とフルーティな酸味が特徴のベトナム産カカオ豆から作ったカカオ分100%のカカオマスを用いることで、濃厚なコクと旨味を持ちながらも重さは感じない味わいです。

３．しっとり、とろけるような独特の食感

小麦粉を使わずにじっくりと湯煎焼きにすることで、テリーヌのようななめらかな口どけを実現しました。

■和文化とカカオの融合

カカオ研究所が取り組みを進めている‟和文化とカカオの融合”を象徴する商品です。

冬至に、年末年始に、日本の伝統文化を改めて感じながらお召し上がりいただければ幸いです。

■ 商品概要

商品名柚子釜ガトーショコラ

販売価格〔価格〕1,190円（税込）

販売期間 2025年12月22日（月）～2026年1月中旬予定（※販売状況による）

販売場所 本店店舗・ECサイト

