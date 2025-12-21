【岡山大学】全国ベスト4！岡山大学男子ラクロス部が「全日本大学選手権」で夢の「全学一勝」を達成

国立大学法人岡山大学

2025（令和7）年 12月 21日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）の男子ラクロス部は、2025年11月15日に広島広域公園で開催された「第16回ラクロス全日本大学選手権大会」の1回戦で、本学男子ラクロス部が京都大学に勝利し、今年度のチーム目標である「全学一勝」を見事達成し、全国ベスト4に輝きました！



昨年の全国大会で勝利できなかった悔しさをバネに、全学一勝を目標に掲げて戦ってきた同部。10月に開催された「渡辺パイプpresents第32回中四国学生ラクロスリーグ戦」の決勝戦で中四国二連覇を果たし、その勢いのまま、全国の舞台でも勝利を掴み取りました。11月30日の準決勝では、惜しくも勝利とはなりませんでしたが、試合後の会場には1年間を仲間と全力で過ごしてきた彼らの充実した笑顔がありました。



キッズラクロスの開催も積極的に行っている同部。岡山大学男子ラクロス部の今後のさらなる活躍にご期待ください！

本情報は、2025年12月16日に岡山大学から公開されました。





＜部員らのコメント＞

・OFリーダー・藤田尚士さん（工学部4年）

「今年のチームは誰かが飛び抜けて上手いわけではありませんでしたが、みんなの力を合わせた結果、目標を達成することができました。まさに総力戦を体現したチームです。岡山大学男子ラクロス部は、伝統ある大規模な部であるため、考え方や価値観も十人十色です。その考え方を無理やり変えるのではなく、その人の強みとして、1つの戦力として捉えてきたことが目標達成に至った要因の1つだと思います。これで引退ですが、来年はさらに良い結果を残してくれると思うので、私も1つの戦力として応援してあげたいと思います」



・DFリーダー・渡邉和幸さん（教育学部4年）

「とっても楽しい1年間でした。頼りになる幹部陣に、信頼できるコーチ、本当にかわいい後輩たちと目標に向かって試行錯誤できる時間は、幸せで貴重なものだなと強く感じます。今年のチームがどんなものだったか、ぜひ主将の松田のブログ等を読んでいただきたいです。おそらく『つまんな』とはならないような1年間を過ごしてると思います。来年のチームは、今年よりも大きな可能性を秘めていると思います。自転車ですれ違う時、学食で見かけた時、授業中など、大学で部員を見かけた時には、心の中でちょっと応援してあげてください。今年のチームは部員全員の総力戦で戦い、全国大会準決勝で敗れてしまったため、来年は岡山大学全員の総力戦で挑んでみましょう。きっとその壁を突破できると信じています」



・副主将・長野将也さん（工学部3年）

「これまでの人生で一番濃く、一番大変で、一番きつくて、一番楽しかった1年になりました。最初はなかなか結果が出ず、悔しい思いもたくさんしました。それでもチーム全員が目標から逃げず、ブレることなく走り抜けた1年間。その結果、ここ何十年も成し遂げられなかった『全国ベスト4』と、私たちが掲げた『全学一勝』を達成することができました。来年は主将として、今年以上の成績を残せるように全力を尽くします。先輩方が今年見せてくれた新たな可能性、景色、想いをしっかり引き継ぎ、誰も見たことのない『日本一』の景色に挑みにいきます。来季も変わらず熱い応援をよろしくお願いします。皆さんの声が本当に僕らの力になります」



＜試合結果＞

●1回戦（対 京都大学）

5-4



●準決勝（対 早稲田大学）

5-11

準決勝前の集合写真

円陣

応援団との集合写真

◆参 考

・岡山大学男子ラクロス部

https://support.st.okayama-u.ac.jp/clubs/club/88

◆参考情報

・【岡山大学】「全学一勝」はすぐそこに！ 岡山大学男子ラクロス部が中四国二連覇を達成

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003637.000072793.html

岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）

