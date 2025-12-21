世界遺産・下鴨神社にて 全国高校ラグビー大会出場校代表の絵馬奉納

賀茂御祖神社花園大会出場校の代表選手が記した絵馬は、すべて禮殿にて祈祷を受けました

世界遺産・下鴨神社（賀茂御祖神社／京都市左京区）では、第105回全国高等学校ラグビーフットボール大会（花園大会、12月27日より開催）に出場する全国56校の代表選手が記したラグビー絵馬をお預かりし、禮殿での祈祷を経て、末社・雑太社へ奉納しました。

本取り組みは、コロナ禍を経て各校代表者が一堂に会する抽選会が再開された第103回大会を契機に、元日本代表キャプテンであり、「世界遺産下鴨神社 ラグビー第一蹴の地顕彰会」理事を務める菊谷崇氏の発起により始まり、今年で3年目を迎えます。

ラグビーの原点の一つとされるこの地において、世代や立場を超えてラグビーに関わる人々の思いが、年ごとに重ねられてきました。

12月6日に行われた大会抽選会では、社会人最高峰リーグ「リーグワン」に所属する横浜キヤノンイーグルスの天野寿紀選手（スクラムハーフ）が、出場校の代表選手一人ひとりに絵馬を手渡し、それぞれの思いが綴られた絵馬を回収してくださいました。

集められた絵馬は、本事業の発起人である菊谷崇氏に託され、下鴨神社へと届けられました。

12月17日には、すべての絵馬を下鴨神社禮殿にて神職が祈祷し、大会の成功と選手たちの健闘、ならびに大会期間中の安全を祈願したのち、雑太社へ奉納しました。

雑太社（さわたしゃ）とラグビー文化

雑太社は、御祭神・神魂命（かんたまのみこと）を祀り、球技上達のご神徳を持つ神社として知られています。

1910年（明治43年）、旧制第三高等学校（現・京都大学）の学生が慶應義塾大学の学生からラグビーを学び、日本で初めてのラグビー試合が糺の森で行われたことから、この地は「関西ラグビー発祥の地」として広く親しまれています。

社殿のそばには、その歴史を今に伝える「第一蹴の地」の石碑も建立されており、現在では全国から多くのラグビー関係者やファンが訪れる“ラグビーの聖地”となっています。

選手たちの思いが込められたラグビー型の絵馬が、雑太社へ奉納されました選手たちの思いを未来へ

奉納された絵馬には、「目指せ1勝」「花園優勝」「花園で年越し」といった、高校生たちの真摯で力強い思いが数多く記されています。

禮殿での祈祷を経て雑太社に奉納されたこれらの絵馬は、ラグビー文化と選手たちの情熱を象徴する存在として、花園大会の期間を通じて参拝者にもご覧いただけます。

下鴨神社は今後も、雑太社を中心に、スポーツを通じた青少年の健全な成長と、日本ラグビー文化の継承を祈念する取り組みを継続してまいります。

