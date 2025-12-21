ノジマTリーグ　2025-26シーズン　公式戦　12月21日開催　琉球アスティーダ vs 木下マイスター東京　試合結果

一般社団法人Ｔリーグ


ノジマTリーグ 2025-26シーズン 公式戦 12月21日開催「琉球アスティーダ vs 木下マイスター東京」の試合は、3-2で琉球アスティーダが勝利しました。