NuSoundがノーコードで音楽アルバムの特設ページを作成できる「ショーケース」機能リリース！

ニューサウンド株式会社

ニューサウンド株式会社（本社：東京都渋谷区）は、アーティストが音楽を販売・配信でき、ファンクラブ機能によるファンコミュニティも形成できる音楽プラットフォーム「NuSound(https://nusound.app)」（カタカナ表記：ニューサウンド）にてショーケース機能をリリースいたしました。

ショーケース機能とは？

NuSoundのショーケース機能は、アーティストが音楽アルバムなどのリリース前に作成する作品の紹介・宣伝用の特設ページを簡単に作成できる機能です。

従来の特設ページを用意するにはHTMLコードを編集したり、ページを公開するサーバーを用意したり、試聴用の音源公開のために外部サービスを利用してページ中に埋め込んだりといった工程が必要でした。

NuSoundのショーケース機能ではこれらの作業が全て不要となり、

- NuSoundにアップロードしたマスター音源から試聴用音源を作成- リリース情報やクレジット情報などを専用のフォームに入力- 公開日時を指定して作成完了

といったように、作品登録から公開までNuSound上で一貫して行うことができます。

ショーケース機能によって作成された特設ページのサンプル

さらに、ショーケースでは作品を販売・配信する各種ストアのリンク一覧を掲載することもできます。

そのため、特設ページ上で音源を視聴させることができ、気に入った作品は普段ファンが使っているサービスへ誘導するといった使い方も可能。

従来の作品のリンクページはあくまでリンク掲載のみで、音源はリンク先のサービスサイトで視聴するといった利用方法が一般的でしたが、NuSoundで作成した特設ページならユーザーがアクセスしてすぐに音源を聴くことが可能。

さらにNuSoundの販売機能も併用すると、ユーザーは特設ページ上で作品購入が可能となります。

従来の作品リンクページから、アーティストもユーザーもより便利にご利用いただけるのがショーケース機能です。

NuSoundの豊富な便利機能

NuSoundでは、今回リリースしたショーケース機能を含めて、以下のような便利機能を全て無料でご利用いただけます。

- マスター音源から試聴用音源をブラウザ上で作成- ダウンロード販売・有料ストリーミング配信- ダウンロード販売の開始日時を予約設定- 音楽アルバムを販売・配信している各種ストアのリンク掲載- MVやXFDなど、YouTube動画の埋め込みプレイヤー掲載- 作品に携わったクリエイターなど、クレジット情報の入力- 有償で音楽制作の依頼を受け付けることができる「リクエスト」機能

月額費用などの固定経費は一切発生しません。収益が発生した時に、売上の最大10%を手数料として徴収される仕組みとなっているので維持費などを気にせずNuSoundをご利用いただけます。

NuSoundの特徴

NuSoundは、基本料金無料でご利用いただける音楽投稿サービスです。

音楽作品の投稿数に上限はなく、誰でも無料で始めることができます。

アーティストは自身の楽曲をシェアするだけでなく、ダウンロード販売や月額制の支援機能を利用して収益を得ることができます。

さらに支援者向けにブログや音源を公開するなど、ファン限定コンテンツを公開することも可能。

SNSのように音楽好き同士でコミュニティ活動をしたり、音楽活動を続けるためにマネタイズをしたり...。

NuSoundは様々なアーティストのニーズに応えることができる新しい音楽プラットフォームです。

NuSoundについて

サービスサイト: https://nusound.app

Xアカウント: https://x.com/NuSoundOfficial

運営会社

会社名: ニューサウンド株式会社

英語表記: NuSound Inc.

設立: 2024年10月11日

代表取締役: 白木 秀幸

企業サイト: https://nusound.co.jp